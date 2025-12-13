¹¾¸¶·¼Ç·¡¢Ç®³¤¤Î¼«Âð¥ë¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¸ø³«¡¡ÃÛ100Ç¯¤Î¸ÅÌ±²È¤òºÆÀ¸¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¸æÂð¡×¡Ö¥»¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×
¡¡¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ê¥¹¥È¤Ç¥ª¥Ú¥é²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë¹¾¸¶·¼Ç·¡Ê60¡Ë¤¬¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»ï¡ÖSTORY¡×¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ËÅÐ¾ì¡£ÀÅ²¬¡¦Ç®³¤¤Ë¤¢¤ë¼«Âð¤Î¥ë¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¤³¤À¤ï¤êÈ´¤«¤ì¤¿½»¶õ´Ö¤È¡¢»×¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î¿ô¡¹¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¥»¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¤³¤À¤ï¤ê¤¢¤Õ¤ì¤ëÇ®³¤¤Î¼«Âð¤ò¸ø³«¤·¤¿¹¾¸¶·¼Ç·
¡¡¡Ö¤ª¹ð¤²¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ç®³¤¤Î¼«Âð¤Ï¡¢ÃÛ100Ç¯¶á¤¤¸ÅÌ±²È¤òÌó1Ç¯¤«¤±¤Æ¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤â¤Î¡£ÉßÃÏÆâ¤Ë¤ÏÇß¤ä»³ºù¤Ê¤É¤ÎÌÚ¡¹¤¬¿¢¤¨¤é¤ì¤¿¹¡¹¤È¤·¤¿Äí¤¬¹¤¬¤ê¡¢ÉßÃÏÆâ¤«¤é¤ÏÍ¯¤¿å¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸¼´ØÀè¤Ë¤Ï¡¢¹¾¸¶¤¬¥ª¥Ú¥é²Î¼ê¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Î°áÁõ¤òÆ²¡¹¤ÈÅ¸¼¨¡£¸¼´ØÏÆ¤ÎÍÎ¼¼¤Ë¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤ËÄ¹¤¯»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥½¥Õ¥¡¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã°ÇÈÅ¯Ïº¤µ¤ó¤äÈþÎØÌÀ¹¨¤â¹ø¤ò²¼¤í¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡¢»×¤¤½Ð¿¼¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Á´ÂÎÅª¤Ë¡¢¡È¾ðÇ®¡É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÀÖ¤È¡ÈÎäÀÅ¡É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÀÄ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥¥Ã¥Á¥ó¤äÀÄ¤¤²È¶ñ¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤âÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¡¢1848Ç¯À½¤ÎÌÚÀ½¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ä¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢À½¤Î¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯²È¶ñ¤Ê¤É¡¢¿ï½ê¤Ë¹¾¸¶¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°Õ¼±¤¬¸÷¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿²¼¼¤Ï¡¢ÎÐ¿§¤ÎÊÉ»æ¤È²«¿§¤Î¿²¶ñ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤ÇÍ·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¶õ´Ö¤Ë¡£¥Ï¥ï¥¤¤ÎÌÚ¤ä¡¢¹¾¸¶¤¬¹¥¤¤Ê¾è¤êÊª¤ÎÃÖÊª¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¶õ´Ö¤ÎÃæ¤Ë¤â¸ÄÀ¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö°ìÈÖ¤Î¼«Ëý¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¼«Âð¤ËÈ÷¤¨¤é¤ì¤¿²¹Àô¡£¤«¤Ä¤Æ¥¢¥È¥Ô¡¼ÂÎ¼Á¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¹¾¸¶¤Ï¡¢ÆþÍá¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÎÄ´¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¸½ºß¤â1Æü2²ó·ç¤«¤µ¤ºÆþÍá¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡ÁÁÇÅ¨¤Ê¸æÂð¤Ç¤·¤¿¡£¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤³¤ÎËþÂ´¶¡×¡Ö¥»¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤¿¡¢°¦¾ð¤³¤â¤Ã¤¿¤ªÂð¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¿²¼¼¤¬ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¤ª²È¼«ÂÎ¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¹¾¸¶¤µ¤ó¤Î¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ê»ÑÇÒ¸«¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¥»¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¤³¤À¤ï¤ê¤¢¤Õ¤ì¤ëÇ®³¤¤Î¼«Âð¤ò¸ø³«¤·¤¿¹¾¸¶·¼Ç·
¡¡¡Ö¤ª¹ð¤²¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ç®³¤¤Î¼«Âð¤Ï¡¢ÃÛ100Ç¯¶á¤¤¸ÅÌ±²È¤òÌó1Ç¯¤«¤±¤Æ¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤â¤Î¡£ÉßÃÏÆâ¤Ë¤ÏÇß¤ä»³ºù¤Ê¤É¤ÎÌÚ¡¹¤¬¿¢¤¨¤é¤ì¤¿¹¡¹¤È¤·¤¿Äí¤¬¹¤¬¤ê¡¢ÉßÃÏÆâ¤«¤é¤ÏÍ¯¤¿å¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Á´ÂÎÅª¤Ë¡¢¡È¾ðÇ®¡É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÀÖ¤È¡ÈÎäÀÅ¡É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÀÄ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥¥Ã¥Á¥ó¤äÀÄ¤¤²È¶ñ¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤âÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¡¢1848Ç¯À½¤ÎÌÚÀ½¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ä¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢À½¤Î¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯²È¶ñ¤Ê¤É¡¢¿ï½ê¤Ë¹¾¸¶¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°Õ¼±¤¬¸÷¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿²¼¼¤Ï¡¢ÎÐ¿§¤ÎÊÉ»æ¤È²«¿§¤Î¿²¶ñ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤ÇÍ·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¶õ´Ö¤Ë¡£¥Ï¥ï¥¤¤ÎÌÚ¤ä¡¢¹¾¸¶¤¬¹¥¤¤Ê¾è¤êÊª¤ÎÃÖÊª¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¶õ´Ö¤ÎÃæ¤Ë¤â¸ÄÀ¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö°ìÈÖ¤Î¼«Ëý¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¼«Âð¤ËÈ÷¤¨¤é¤ì¤¿²¹Àô¡£¤«¤Ä¤Æ¥¢¥È¥Ô¡¼ÂÎ¼Á¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¹¾¸¶¤Ï¡¢ÆþÍá¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÎÄ´¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¸½ºß¤â1Æü2²ó·ç¤«¤µ¤ºÆþÍá¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡ÁÁÇÅ¨¤Ê¸æÂð¤Ç¤·¤¿¡£¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤³¤ÎËþÂ´¶¡×¡Ö¥»¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤¿¡¢°¦¾ð¤³¤â¤Ã¤¿¤ªÂð¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¿²¼¼¤¬ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¤ª²È¼«ÂÎ¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¹¾¸¶¤µ¤ó¤Î¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ê»ÑÇÒ¸«¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£