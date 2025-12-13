ÅÏÊÕ¸¬¡Ê66¡Ë¡¢Ä¹ÃË¤È¤Î¥ì¥¢¤Ê¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë»÷¤ë!?¤Ã¤Æ¤°¤é¤¤¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÅÏÊÕ¸¬¡Ê66¡Ë¤ÈÄ¹ÃË¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÅÏÊÕÂç¡Ê41¡Ë¤Î¥ì¥¢¤Ê¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÅÏÊÕ¸¬¡¢Ä¹½÷¡¦°É¤È¤Î»Ñ¡õÄ¹ÃË¤È¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊÊÌ¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡¸¬¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Ä¹½÷¤ÇÇÐÍ¥¤Î°É¡Ê39¡Ë¤È°ì½ï¤ËÈÖÁÈ¼ýÏ¿¤Ë»²²Ã¤·¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤ä¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¡£
ÅÏÊÕ¸¬¡õÄ¹ÃË¡¦Âç¤Î¥ì¥¢¤Ê¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡2025Ç¯12·î11Æü¤Ï¡¢Ä¹ÃË¡¦Âç¤ÎInstagram¤ËÅÐ¾ì¡£µ®½Å¤Ê¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖKis-My-Ft2¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç²Î¼ê¤ÎËÌ»³¹¨¸÷¡Ê40¡Ë¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÂçÄáµÁÃ°¡Ê57¡Ë¤È¼Ì¤ë4¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç¤Ï¡Ö¿·²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç¸ø±éÃæ¤Î¡ØîÍ¤¤¤É¤ìÅ·»È¡Ù¡£ËÜÆü¤Î¥Þ¥Á¥Í¡¼¤Ï¿Æ»Ò»²´Ñ¤Ç¤·¤¿¡Ä¡£¹â¹»¤ÎÊ¸²½º×¤ò¸«¤ËÍè¤¿°ÊÍè¤Î»²´Ñ¤Ç¡¢»Ï¤Þ¤ëÁ°¤«¤éÊÑ¤Ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£40Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·¤ÏÌò¼Ô¤È¤·¤ÆÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤«¤Ê¡¢¤È¡£Ä¾ÀÜ²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ø´¶ÁÛ¡¢LINE¤ÇÁ÷¤ë¤è¡Ù¤Ê¤ó¤À¤½¤ê¤ã¡ª²¿¤Ï¤È¤â¤¢¤ì¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë»÷¤ë!?¤Ã¤Æ¤°¤é¤¤¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¿Æ»Ò¡×¡Ö¹ë²Ú¤Ê4¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¤Í¡ª¤ªÉãÍÍ¤Î´¶ÁÛ³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë