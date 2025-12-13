¡ÚÃæ»³2R¡¦2ºÐÌ¤¾¡ÍøÀï¡Û¥Û¥ê¥¨¥â¥ó½êÍÇÏ¡¡¥¤¥Ã¥Æ¥é¥Ã¥·¥ã¥¤JRA½é¾¡Íø¡¡ËÙ¹¾»á¡Ö¥ê¥¢¥ë¥À¥Ó¥¹¥¿¡×
¡¡13Æü¤ÎÃæ»³2R¡¦2ºÐÌ¤¾¡ÍøÀï¡Ê¥À¡¼¥È1800¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ç¼Â¶È²È¡¦ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡Ê53¡Ë¤Î½êÍÇÏ¡ÊÇÏ¼çÅÐÏ¿Ì¾¤ÏSNS¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¥¤¥Ã¥Æ¥é¥Ã¥·¥ã¥¤¡Ê²´¡áºØÆ£À¿¡¢Éã¥ß¥¹¥Á¥ô¥£¥¢¥¹¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬½é¾¡Íø¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¹¥°Ì³°¤ò³ÎÊÝ¡£½ª»Ï¡¢³Ú¤Ê¼ê±þ¤¨¤Ç¡¢Ä¾Àþ¤Ç¤¢¤Ã¤µ¤êÈ´¤±½Ð¤·¸åÂ³¤ò5ÇÏ¿È¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¡¢¾Ð´é¤Ç¸ý¼è¤ê¤Ë»²²Ã¤·¤¿ËÙ¹¾»á¤Ï¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Á°²ó¤âÄ´»Ò¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¾¡¤Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä¸ª¤Î²Ù¤¬²¼¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ó¥³¥¦¥é¥Ö¥ê¥¤¤Î·ìÅý¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Â¹¤Î¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¥Î¥â¥ê¡ÊÊì¡Ë¤òÇã¤Ã¤Æ¥ß¥¹¥Á¥ô¥£¥¢¥¹¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢2Ç¯±Û¤·¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£¥»¡¼¥ë¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¤¿ÇÏ¤È¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£´î¤Ó¤â¤Ò¤È¤·¤ª¡£¤Þ¤µ¤Ë¡È¥ê¥¢¥ë¥À¥Ó¥¹¥¿¡É¤Ç¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£