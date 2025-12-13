Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡¢¡ÈÉÔµ¡·ù´é¡É¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»£±ÆÈëÏÃ¸ì¤ë¡Ö¥í¥±¥Ð¥¹¤ÎÃæ¤Ç»£¤Ã¤¿²£´é¡×
²Î¼êÃæ¿¹ÌÀºÚ¡Ê60¡Ë¤¬¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë12ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD¡Á¥ª¡¼¥ë¥¿¥¤¥à¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡Á¡×¡Ê¸á¸å8»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»£±Æ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Ãæ¿¹¤Ï¼«¿È¤Î13ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSOLITUDE¡×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢1ÆüÃæ¤«¤±¤ÆÅìµþÃæ¤ò²ó¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¥í¥±¥Ð¥¹¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¡£¤é¤»¤ó³¬ÃÊ¤Ã¤Æ¤¤¤¦»ì¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤é¤»¤ó³¬ÃÊ¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤ì¤Ê¤¤¤«¤ÈÃµ¤·²ó¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Ê¤¯¤Ã¤Æ¡£·ë¶É¤É¤³¤â»£¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤é¤»¤ó³¬ÃÊ¤â¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£¥í¥±¥Ð¥¹¤ÎÃæ¤Ç»£¤Ã¤¿²£´é¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¸ò¤¸¤ê¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¤ÏÇò¤¤¥Ë¥Ã¥È¤òÃå¤¿Ãæ¿¹¤Î²£´é¤ò¼Ì¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢½¥¤¤¤òÂÓ¤Ó¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¡·ù°¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¿¿Áê¤òÀâÌÀ¡£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¥ß¥Ã¥Ä¡¦¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¤¬¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢Áë¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤ëÊý¤ÎÌÀºÚ¤µ¤ó¤Î´é¤ÏÉÝ¤¤¡£ÅÜ¤Ã¤Æ¤ë¡©¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È°õ¾Ý¤ò¸ì¤ë¤È¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê³À²ÖÀµ¤â¡Ö¼ä¤·¤²¤È¤¤¤¦²ò¼á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÅÜ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£Ãæ¿¹¤Ï¡Öµ¡·ù¤¬°¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£