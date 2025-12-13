µÞÂ®¤ËÈ¯Ã£¤¹¤ëÄãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ËÌÆüËÜ¤ÈËÌÎ¦¤Ï14Æü¤«¤é15Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÂçÀã¤äË½É÷¤Ê¤É¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£

Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬´Ë¤ß¡¢ËÌÆüËÜ¤ÎÀã¤Ï¡¢°ìÃ¶¡¢¹ß¤ê¤ä¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Äãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¼¡Âè¤ËÀ¾¤«¤éÅ·µ¤¤¬Êø¤ì¡¢13ÆüÌë¤Ï´ØÅì¤Ç¤â±«¤äÀã¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£

14Æü¤«¤é15Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢Äãµ¤°µ¤¬µÞÂ®¤ËÈ¯Ã£¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ËÌÆüËÜ¤ÈËÌÎ¦¤Ï¡¢Àã¤òÈ¼¤Ã¤¿À¾¤è¤ê¤ÎË½É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¡¢ÌÔ¿áÀã¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

ËÌ³¤Æ»¡¢ÅìËÌ¡¢ËÌÎ¦¤Ç¤Ï14Æü¤«¤é15Æü¤Ë¤«¤±¤ÆºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 35¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÇÈ¤Î¹â¤µ¤Ï6¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÂç¤·¤±¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï¡¢ÂçÀã¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢14ÆüÄ«¤«¤é15ÆüÄ«¤Þ¤Ç¤Ë¹ß¤ëÀã¤ÎÎÌ¤Ï¡¢70¥»¥ó¥Á¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÂçÀã¡¢ÌÔ¿áÀã¡¢¹âÇÈ¤Ê¤É¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£