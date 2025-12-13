¥Õ¥£¥Õ¥£¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÆüËÜ¿Í¸¢ÈãÈ½¤Ë¡Ö¥¦¥¤¥°¥ë¡¢¥Á¥Ù¥Ã¥È¡¢Æâ¥â¥ó¥´¥ë¤òÃÆ°µ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñ¤¬¡Ä¡×
¥¨¥¸¥×¥È½Ð¿È¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥Õ¥£¥Õ¥£¡Ê49¡Ë¤¬13Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Ãæ¹ñ¤ÎÊóÆ»´±¤¬ÆüËÜÈãÈ½¤·¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤ò¤¦¤±¡¢Åª³Î¤Ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¥Õ¥£¥Õ¥£¤Ï¡¢Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÎÊóÆ»´±¤¬10Æü¡¢À¤³¦¿Í¸¢¥Ç¡¼¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë·Á¤ÇÆüËÜ¤òÇ°Æ¬¤Ë¡Ö¥¢¥¤¥Ì¤äÎ°µå¤Ê¤ÉÀè½»Ì±¤Î¸¢Íø¤ò¿¯³²¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È²ñ¸«¤ÇÈãÈ½¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡¢Æü¥Æ¥ìNEWS¤Î¥Í¥Ã¥Èµ»ö¤òÅºÉÕ¡£
¡Ö¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Ç¥¦¥¤¥°¥ë¡¢¥Á¥Ù¥Ã¥È¡¢Æâ¥â¥ó¥´¥ë¤òÃÆ°µ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñ¤¬¤Ê¤Ë¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡Ö¼«¹ñÌ±¤¹¤éÀï¼Ö¤Ç»¦¤·¤¿¹ñ¤¬¡¢¤É¤Î¸ý¤Ç¸À¤¦¤Æ¤ó¤Í¤ó¡ª¡×¡ÖÃæ¹ñ¤Ë¿Í¸¢¤ò¸ì¤ë»ñ³Ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°Ê¾å¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏËÌ³¤Æ»¤ä²Æì¤Ë¿¯¹¶¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÉÛÀÐ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¥®¥ã¥°¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¹¥´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¤ª¤Þ¤¤¤¦°Æ·ï¾Ð¡×¡Ö¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È¤¤¤Á¤ã¤â¤ó¤ò¡Ä²¿¤Ç¤â¤¢¤ê¤ä¤Ê¡×¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹¤Î¡Ø¤ª¤Þ¤¤¤¦¡Ù°Æ·ï¡×¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ë¤ÈÌ¡²è¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤¹¤Í¤§(¾Ð)¡×¤Ê¤É¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£