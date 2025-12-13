»Ò¤É¤â¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ÎÄÌ¿®ÎÁ¤Ï3¥®¥¬¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡ÖÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¥¯¥ìー¥à¤¬¡Ä¡ª³Ê°ÂSIM¤Ç¥Çー¥¿ÌµÀ©¸Â¤Ë¤·¤¿¤é¤«¤Ê¤ê¶â³Û¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
3¥®¥¬¤Ï½½Ê¬¡© ¤½¤ì¤È¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¡© »Ò¤É¤â¤Î¥¹¥Þ¥Û»ÈÍÑ¼ÂÂÖ
¤Þ¤ºÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÎÄÌ¿®ÎÌ¡Ê¥®¥¬¡Ë¤Î¾ÃÈñ¤Ï¡¢»È¤¤Êý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦LINE¤Î¥Èー¥¯¤ä²»À¼ÄÌÏÃÃæ¿´¡§1GB/·î¤Ç¤â½½Ê¬
¡¦YouTube¤òËèÆü1～2»þ´Ö»ëÄ°¡§3GB¤Ï¤¹¤°¾Ã¤¨¤ë
¡¦SNS¡ÊInstagram¡¦TikTok¡Ë¤òÉÑÈË¤Ë»È¤¦¡§ÌµÀ©¸Â¥×¥é¥ó¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤²ÄÇ½À¤â
ÆÃ¤Ë¹â¹»À¸¤Ï¡¢³Ø¹»¤ÎµÙ¤ß»þ´Ö¤äÄÌ³ØÃæ¤ËÆ°²è¤ò´Ñ¤¿¤ê¡¢²»³Ú¤ò¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸¤·¤¿¤ê¡¢ÄÌ¿®ÎÌ¤òÂ¿¤¯»È¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö3¥®¥¬¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢º£¤äÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
³Ê°ÂSIM¤Ê¤é¡Ö¥Çー¥¿ÌµÀ©¸Â¡×¤Ç¤â·î³ÛÎÁ¶â¤¬°Â¤¯¤Ê¤ë¡©
Âç¼ê¥¥ã¥ê¥¢¡Ê¥É¥³¥â¡¦au¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ê¤É¡Ë¤ÇÂçÍÆÎÌ¥×¥é¥ó¤ò·ÀÌó¤¹¤ë¤È¡¢·î³Û5000±ß～8000±ßÁ°¸å¤¬Áê¾ì¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢³Ê°ÂSIM¤Ç¤Ï¡ÈÌµÀ©¸Â¡É¤Þ¤¿¤Ï¡ÈÂçÍÆÎÌ¡É¥×¥é¥ó¤¬¤è¤ê°Â²Á¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É½1¤Ë¤Æ¡¢ÂåÉ½Åª¤Ê¥×¥é¥ó¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
É½1
¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ÍÆÎÌ ÄÌ¿®Â®ÅÙÀ©¸Â¤ÎÍÌµ Âç¼ê¥¥ã¥ê¥¢¡ÊÎã¡Ë Ìó7000±ß ÌµÀ©¸Â ¹âÂ®¡Êº®»¨»þ¤ÏÀ©¸Â¤¢¤ê¡Ë mineo ¥Ñ¥±¥Ã¥ÈÊüÂêPlus 2200±ß ÌµÀ©¸Â¡ÊºÇÂç1.5Mbps¡Ë ¹âÂ®ÄÌ¿®¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬Æ°²è¤Ï»ëÄ°²Ä UQ¥â¥Ð¥¤¥ë 15GB¥×¥é¥ó 2728±ß 15GB Ä¶²á¸å¤ÏºÇÂç1Mbps¤ÎÀ©¸Â¤¢¤ê
¢¨»²¹Í»ñÎÁ¤ò´ð¤ËÉ®¼ÔºîÀ®
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢³Ê°ÂSIM¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÄÌ¿®ÎÌ¤¬Â¿¤¤»Ò¤É¤â¤Î¥¹¥Þ¥ÛÂå¤â·î3000±ß°ÊÆâ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²ÈÂ²¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ·ÀÌó¤¹¤ì¤Ð³ä°ú¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¿®Â®ÅÙ¤Î°ã¤¤¤ËÃí°Õ¡ª ¡ÖÌµÀ©¸Â¡á¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤·¡×¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤
¡Ö¥Çー¥¿ÌµÀ©¸Â¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢²¿¤Ç¤â¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³Ê°ÂSIM¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÄÌ¿®Â®ÅÙ¤ËÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼¡¤ÎÅÀ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¦º®»¨»þ¡ÊÃëµÙ¤ß¡¦Í¼Êý¡Ë¤ÏÂ®ÅÙ¤¬Íî¤Á¤ë
¡¦¡ÖºÇÂç1.5Mbps¡×¤ÎÀ©¸Â¤Ç¤âYouTube¡ÊÄã²è¼Á¡Ë¤Ï¸«¤é¤ì¤ë¤¬¹â²è¼Á¤Ï¸·¤·¤¤
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼ø¶È¤äZoom²ñµÄ¤Ê¤É¤Ë¤Ï¸þ¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¤É¤ÎÄøÅÙ¤ÎÂ®ÅÙ¤¬É¬Í×¤«¡©¡×¤òÍÑÅÓ¤´¤È¤ËÈ½ÃÇ¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤âÍý²ò¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¹âÂ®ÄÌ¿®¤¬É¬Í×¤Ê¤¤ÍÑÅÓ¡ÊSNS¡¦LINE¡¦Äã²è¼ÁÆ°²è»ëÄ°¤Ê¤É¡Ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢³Ê°ÂSIM¤ÎÌµÀ©¸Â¥×¥é¥ó¤Ç¤â½½Ê¬¤ËËþÂ¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÌµÀ©¸Â¥×¥é¥ó¡×¤ËÊÑ¤¨¤ëÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤³¤È
³Ê°ÂSIM¤ØÀÚ¤êÂØ¤¨¤ëÁ°¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÅÀ¤ò¿Æ»Ò¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¸å²ù¤òËÉ¤²¤Þ¤¹¡£
¡¦¤É¤ó¤ÊÍÑÅÓ¤Ë¤É¤ì¤À¤±¥®¥¬¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡Ê¥¢¥×¥ê¤ÎÀßÄê¤Ç³ÎÇ§²ÄÇ½¡Ë
¡¦¼«Âð¤ËWi-Fi¤¬¤¢¤ë¤«¡©¡ÊWi-Fi´Ä¶¤¬¤¢¤ì¤ÐÌµÀ©¸Â¥×¥é¥ó¤ÏÉÔÍ×¤Ê¤³¤È¤â¡Ë
¡¦²óÀþÂ®ÅÙ¤ËÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò»Ò¤É¤â¤¬Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡©
¡¦SIM¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤Ê¤ÉÃ¼Ëö¤ÎÂÐ±þ¾õ¶·¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«
¡¦¥µ¥Ýー¥ÈÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼êÂ³¤¤Çº¤¤é¤Ê¤¤¤«
ÆÃ¤Ë¡¢¡ÖÆ°²è¤òËèÆüÄ¹»þ´Ö¸«¤ë¡×¾ì¹ç¤Ï¡¢¼«ÂðWi-Fi¡Ü³Ê°ÂSIM¡Ê3～5GB¡Ë¤È¤¤¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢°ìÅÙÄÌ¿®´Ä¶¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¡Ö3¥®¥¬¤¸¤ãÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È»Ò¤É¤â¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¡¢¤¹¤°¤Ë¹â³Û¤ÊÂç¼ê¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥×¥é¥ó¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Ê°ÂSIM¤ä»È¤¤Êý¤Î¸«Ä¾¤·¤Ç²ò·è¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢³Ê°ÂSIM¤Î¥Çー¥¿ÌµÀ©¸Â¤äÂçÍÆÎÌ¥×¥é¥ó¤ò¾å¼ê¤ËÁª¤Ù¤Ð¡¢·î³Û3000±ßÁ°¸å¤Ç½½Ê¬¤ËËþÂ¤Ç¤¤ëÄÌ¿®´Ä¶¤¬¼ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÄÌ¿®Â®ÅÙ¤ÎÀ©¸Â¤ä¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤Ë¤Ï°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÍÑÅÓ¤È»Ò¤É¤â¤Î»È¤¤Êý¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÁªÂò¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
²ÈÄí¤ÎÄÌ¿®Èñ¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢»Ò¤É¤â¤â²÷Å¬¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£°ìÅÙ·ÀÌóÆâÍÆ¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー