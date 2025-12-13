DeNA¡¢26Ç¯1·î25Æü¤Ë¡Ø²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º 2026½é½Õ¤Î½¸¤¤¡Ù¤ò³«ºÅ
¡¡DeNA¤Ï13Æü¡¢26Ç¯1·î25Æü¤ËÇ¯ÌÀ¤±ºÇ½é¤ÎµåÃÄ¸ø¼°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º 2026½é½Õ¤Î½¸¤¤¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÅöÆü¤ÏÁêÀîÎ¼Æó´ÆÆÄ¤Î¤Û¤«¡¢2002Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¶¦¤ËÇ¯ÃË¤ÎÀÐÅÄÍµÂÀÏºÁª¼ê¤ÈÅÙ²ñÎ´µ±Áª¼ê¡¢DB.¥¹¥¿¡¼¥Þ¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£
2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤è¤êÃåÍÑ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥¿¡¼¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¥·¡¼¥º¥ó¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ÎÈ¯É½¤ä¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿·è°ÕÉ½ÌÀ¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ï¡¢ÃÏ¸µ²£ÉÍ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÊ£¹ç·¿¥ì¥¸¥ã¡¼»ÜÀß¡¢²£ÉÍ¡¦È¬·ÊÅç¥·¡¼¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡£¡Ö¥¤¥ë¥«¤Î¤è¤¦¤Ë¿·Ç¯¤«¤éÂç¤¤¯¥¸¥ã¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅöÆü¤â¥¤¥ë¥«¤¿¤Á¤ÎÂçÇ÷ÎÏ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤â¤é¤¦¡£