¥·¥¬¥Ë¡¼¡¦¥¦¥£¡¼¥Ð¡¼¡¢¡Ö¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡×¤Ï»þÂå¤òÀè¼è¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿
¥·¥¬¥Ë¡¼¡¦¥¦¥£¡¼¥Ð¡¼¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬¡Ö»þÂå¤òÀè¼è¤ê¡×¤·¤Æ¤¤¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£1979Ç¯¤Î¥·¥ê¡¼¥ºÂè1ÃÆ¤Ç¥ê¥×¥ê¡¼Ìò¤ò±é¤¸¤¿¥·¥¬¥Ë¡¼¤Ï¡¢¤½¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÄ¹Ç¯¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¹È³¤¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¥·¥¬¥Ë¡¼¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£»×¤¨¤Ð¡¢¤¢¤ÎºîÉÊ¤Ï»þÂå¤òÀè¼è¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÅö»þ¤Î±Ç²è¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡£¤Ç¤â¥ê¥×¥ê¡¼¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÏÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥ê¥×¥ê¡¼¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤³¤È¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò¿®¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢ÃËÀ¤Ëµß¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤À¤È»×¤¦¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Ï½÷À¤¿¤Á¤¬À¤³¦¤ò¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¤À¤È´¶¤¸¤ë¤«¤é¡×
