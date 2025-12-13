BTS¡¢7¿ÍÁ´°÷¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿Îý½¬¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡ª²ò»¶¤Î¿´ÇÛ¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤½¸¹ç¼Ì¿¿
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×BTS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢V¤¬´°Á´ÂÎ¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿Îý½¬¼¼¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
µî¤ë12·î12Æü¡¢V¤Ï¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢Îý½¬¼¼¤Ç¶À¤òÍøÍÑ¤·¤¿¼«»£¤ê¤Ç¡¢BTS¥á¥ó¥Ð¡¼7¿Í¤Î´°Á´ÂÎ¤Î»Ñ¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¼Ì¿¿¤Î¤Ê¤«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢°áÁõ»Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ¤³Ú¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢¤ä¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÉþÁõ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Í³¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Û¤Î¤Ü¤Î¤È¤·¤¿7¿Í¤Î»Ñ¤Ï¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ÌÎÉ¤¤¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÈù¾Ð¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Ì¿¿¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤À¤±¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤ä¤Ã¤È¤³¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¡ÖËÜÅö¤ËÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿±þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢BTS¤ÏÍè¤ë2026Ç¯½Õ¤Î¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡£
