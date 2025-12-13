¤ªÁ°¤Þ¤À¤Þ¤À»Ò¤É¤â¤À¤Ê¡Ä¸¸ÌÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦½÷À¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
½÷À¤ÎÌµ¼Ùµ¤¤Ç¤¢¤É¤±¤Ê¤¤¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ëÃËÀ¤ÏÂ¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤ª¤Á¤ã¤á¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤âÅÙ¤ò±Û¤¹¤È¡¢ÃËÀ¤Ë¡Ö¤ª»ÒÍÍ¤À¤Ê¤¡¡Ä¡×¤È»×¤ï¤ì¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¡¢¡Ø¥¹¥´¥ì¥ó¡ÙÃËÀÆÉ¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿¡ÖÃËÀ¤¬¡Ø¤Þ¤À¤Þ¤À»Ò¤É¤â¤À¤Ê¤¡¡Ù¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦½÷À¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û»Å»ö¤ÇÃí°Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤Î±¢¸ý¤ò¤¿¤¿¤¯
¡Ö¤¢¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥°¥Á¥°¥Á¸À¤¦¤Î¤¬»Ò¤É¤â¤Ã¤Ý¤¤¤·¡¢ÉÕ¤¹ç¤¤¤¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¡¢·ù¤¤¤Ê¿Í¤Î±¢¸ý¤ò¤¿¤¿¤¯½÷À¤ò¸«¤Æ¡¢ÃËÀ¤Ï¡ÖÍÄÃÕ¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÉÔ²÷¤Ë»×¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¶òÃÔ¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â¡¢Ì¾»Ø¤·¤Ç¤Î°¸ý¤Ï¤ä¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£²¡Ûµ¡·ù¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Êª¤ä¿Í¤ËÈ¬¤ÄÅö¤¿¤ê¤¹¤ë
¡Ö´¶¾ð¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤»Ò¤ò¸«¤ë¤È¡ØÍÄÃÕ¤À¤Ê¤¡¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦¡×¡Ê£±£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¡¢ÉÔµ¡·ù¤µ¤ò±£¤µ¤º¿Í¤äÊª¤ËÅö¤¿¤ë½÷À¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤Ã¤Ý¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÃËÀ¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£»×¤¤Åö¤¿¤ëÀá¤Î¤¢¤ë½÷À¤Ï¡¢¡ÖÉÔµ¡·ù¤ÊÂÖÅÙ¤¬Áê¼ê¤Ë°¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¤È¼«³Ð¤¹¤ì¤Ð¡¢²þÁ±¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£³¡ÛÇã¤¤ÊªÃæ¤Ë¡¢¿Í¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÂçÀ¼¤ÇÂÌ¡¹¤ò¤³¤Í¤ë
¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤¤¤ë¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê»Ò¤É¤â¤ß¤¿¤¤¡£µ¢¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¡¢¸ø¶¦¤Î¾ì¤ÇÂÌ¡¹¤ò¤³¤Í¤ë½÷À¤Ë¡¢ÃËÀ¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Íß¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¥³¥ì¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡×¤È¹µ¤¨¤á¤ËÅÁ¤¨¤ì¤Ð¡¢ÃËÀ¤âÇã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£´¡Û¡Ö¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤è¡×¤ÈÂÎ¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¤Ê¤É¡¢¤ä¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤«¤¤¤ò½Ð¤¹
¡Ö·Ú¤¤¤Á¤ç¤Ã¤«¤¤¤Ê¤é¤«¤ï¤¤¤¤¤±¤É¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê·ã¤·¤¤¤È¥¤¥é¥Ã¤È¤¯¤ë¡×¡Ê£±£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¡¢ÊÌ¤ÎÍÑ»ö¤òË¸³²¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¤Á¤ç¤Ã¤«¤¤¤Ë¡¢ÃËÀ¤Ï¤Ø¤¤¨¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Í¤§¤Í¤§¡×¤È¸ª¤òÆÍ¤¯ÄøÅÙ¤Ê¤é¡¢¤«¤ï¤¤¤¯´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡Û¡Ö²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¡¢°ìÆü¤Ë²¿ÄÌ¤âÃËÀ¤Ë¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë
¡Ö¥á¡¼¥ë¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤ÈÈè¤ì¤ë¡£Âç¿Í¤Ê¤éÊ¬ÊÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¡¢ÉÑÈË¤¹¤®¤ë¥á¡¼¥ë¤ò¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¦¤Ã¤È¤¦¤·¤¯´¶¤¸¤ëÃËÀ¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡££²ÅÙÌÜ¤Î¥á¡¼¥ë¤Ï¡¢ÃËÀ¤«¤éÊÖ¿®¤¬Íè¤¿¤éÁ÷¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û¿©»öÃæ¤Ë¡¢·ù¤¤¤Ê¤â¤Î¤òÊ¿µ¤¤Ç»Ä¤¹
¡Ö¤Ï¤·¤¿¤Ê¤¤¡£¾®³ØÀ¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¿©¤Ù¤í¤è¡×¡Ê£±£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¡¢¤ª»®¤Î¾å¤Ë·ù¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò»Ä¤¹¤È¤¤¤¦»Ò¤É¤â¤¸¤ß¤¿½÷À¤Î¹ÔÆ°¤ò¸«¤Æ¡¢Êòµ¤¤Ë¤È¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ÃËÀ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£·ù¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÁÍý¤ÏÍê¤Þ¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢»öÁ°¤Ë½èÍý¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡ÛºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢Â¤ò¤Ð¤¿¤Ä¤«¤»¤ë
¡Ö£²£°ºÐ±Û¤¨¤¿¤é¤ä¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤Ç¤·¤ç¡£ÉÊ¤¬¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¡¢ºÂ¤ê¤Ê¤¬¤éÂ¤ò¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤µ¤»¤ëÍî¤ÁÃå¤¤Î¤Ê¤µ¤Ë¡¢ÍÄ¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÃËÀ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£°ÕÃæ¤ÎÃËÀ¤È°ì½ï¤Î¤È¤¤Ï¡¢Â¤òÊÄ¤¸¡¢¼Ð¤á¤ËÂ·¤¨¤ÆºÂ¤ë¤è¤¦¤Ë¿´³Ý¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡Û¤¢¤¤é¤«¤Ë±³¤À¤È¤ï¤«¤ëÏÃ¤ò¿®¤¸¤ë
¡ÖÍ©Îî¤È¤«£Õ£Æ£Ï¤È¤«¡¢¿Í¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤òÇ®¿´¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤âº¤¤ë¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¡¢Ã¯¤Ç¤â¤ï¤«¤ë±³¤ò¿¿¤Ë¼õ¤±¤ë½ã¿è¤µ¤Ë¡¢Êò¤ì¤ëÃËÀ¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¿®¤¸Æñ¤¤ÏÃ¤ò¤·¤ÆÃËÀ¤¬¶ì¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤Í¡×¤È¤Õ¤¶¤±¤Æ½ª¤ï¤é¤»¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û¥¢¥Ë¥á¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¡¢¥°¥Ã¥º¤ò½¸¤á¤ë
¡Ö¾¯¤·¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¤¤¤¤¤±¤É¡¢Éô²°Ãæ¥¢¥Ë¥á¥°¥Ã¥º¤À¤È¤µ¤¹¤¬¤Ë°ú¤¯¡×¡Ê£³£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¡¢»ý¤ÁÊª¤â¤¹¤Ù¤Æ¥¢¥Ë¥á¥°¥Ã¥º¤Ë¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¥Ï¥Þ¤ê¤è¤¦¤ò¡¢Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤ÃËÀ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥Ã¥º¤ò¾®½Ð¤·¤Ë¤·¤ÆÃËÀ¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤Æ¤«¤é¡¢¥¢¥Ë¥á¹¥¤¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÃËÀ¤¬¡Ø¤Þ¤À¤Þ¤À»Ò¤É¤â¤À¤Ê¤¡¡Ù¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦½÷À¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¡×¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡³§¤µ¤ó¤Î¤´°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÍÃÝÎ¼²ð¡¿£ö£å£ò£â¡Ë
