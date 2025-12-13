¹ñ»Þ±É¡¦Ä´¶µ»Õ¤¬ÄÖ¤ë¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë´éÉé¤±¤ÎÈþ¾¯½÷¡×¥µ¡¼¥¯¥ë¥ª¥Ö¥é¥¤¥Õ¡¡º£Ç¯2·î¤Ë¤Ï¡ÖÅÁÀâ¤Î¿·ÇÏÀï¡×¤Ç°ì½ï¤À¤Ã¤¿¥¤¥¯¥¤¥Î¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î´Ö¤Ë²´ÇÏ¤ò½Ð»º
¡¡1978Ç¯¤ËÄ´¶µ½õ¼ê¤È¤·¤Æ¶¥ÇÏ³¦¤ËÆþ¤ê¡¢1989Ç¯¤ËÄ´¶µ»ÕÌÈµö¤ò¼èÆÀ¡£°ÊÍè¡¢¥¢¥Ñ¥Ñ¥Í¡¢¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¢¥¤¤È¤¤¤¦2Æ¬¤ÎÌÆÇÏ»°´§¤ò°é¤Æ¤¿¸½ÌòºÇÂ¿¾¡Ä´¶µ»Õ¡¦¹ñ»Þ±É»á¤¬¡¢2026Ç¯2·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç°úÂà¤¹¤ë¡£¹ñ»ÞÄ´¶µ»Õ¤¬²Ú¤ä¤«¤ÇÇÈÍð¤ËËþ¤Á¤¿48Ç¯¤Î¶¥ÇÏ¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¤È¤¤¤¦Æ°Êª¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÄÖ¤ë¥³¥é¥àÏ¢ºÜ¡Ö¿Í´ÖËü»öºÉ²§¤¬¶¥ÇÏ¡×¤«¤é¡¢¥µ¡¼¥¯¥ë¥ª¥Ö¥é¥¤¥Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄÌ»»¾¡Íø¿ô¤ÏÆüËÜ¶¥ÇÏ»Ë¾å10°Ì¤Ç¸½ÌòºÇÂ¿¤È¤¤¤¦Ì¾Çì³Ú¡¦¹ñ»Þ±ÉÄ´¶µ»Õ
¡¡º£½µ¤Ï2ºÐÌÆÇÏ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ò·è¤á¤ëºå¿À¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡ÊJF¡Ë¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£ÌÆÇÏ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï3ºÐ½Õ¤Îºù²Ö¾Þ¤À¤¬¡¢Æ±¤¸ºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¤Î¥³¡¼¥¹¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£¾¡¤Æ¤Ð¡ÖºÇÍ¥½¨2ºÐÌÆÇÏ¡×¤Î±ÉÍÀ¤âÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÃêÁª¤ò¤¯¤°¤ì¤Ð1¾¡ÇÏ¤Ç¤â½ÐÁö¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢1¾¡¥¯¥é¥¹¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤Þ¤º¤Ï½ÐÁö²ÄÇ½¡£´ÉÍýÇÏ¥Ò¥º¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¡¼¥¹¤¬11·î¤Î2ºÐ1¾¡¥¯¥é¥¹ÀÖ¾¾¾Þ¤ò¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ç»²Àï¤¹¤ë¡£¹ñ»Þ±¹¼Ë¤ÏÀÖ¾¾¾Þ6¾¡ÌÜ¡¢²áµî¥¢¥Ñ¥Ñ¥Í¡¢¥¢¥«¥¤¥È¥ê¥Î¥à¥¹¥á¡¢¥¹¥Æ¥ì¥ó¥Ü¥Ã¥·¥å¤È¡¢¸å¤ÎGIÇÏ¤â¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ç½ÎÏÄÌ¤ê¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤Åìµþ¥Þ¥¤¥ë¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Âç¤¤¤¤È¤³¤í¤òÁÀ¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î»î¶âÀÐ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¥Ò¥º¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¡¼¥¹¤¬¾¡¤Æ¤ÐÌÆÇÏGI¤Î¾¡ÍøµÏ¿¤¬Ä´¶µ»ÕÎòÂå1°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¤À¡£ÌµÍý¤Ê¤¯Æ¨¤²¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¥à¥¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁö¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤ÇÏ¤Ê¤Î¤ÇÌ©¤«¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ñ»Þ±¹¼Ë¤Ï2009Ç¯¤Ë¥¢¥Ñ¥Ñ¥Í¡¢¤½¤·¤Æ2021Ç¯¤Ë¤Ï¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢»º¶ð¤Î¥µ¡¼¥¯¥ë¥ª¥Ö¥é¥¤¥Õ¤Èºå¿ÀJF¤ò2¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢¤ÏÅö½é¤Î¼ïÉÕ¤±ÎÁ¤Ï250Ëü±ß¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÁ°Ç¯¤Î»°´§ÌÆÇÏ¥Ç¥¢¥ê¥ó¥°¥¿¥¯¥È¡¢¤µ¤é¤Ë¥¨¥Õ¥Õ¥©¡¼¥ê¥¢¤ä¥µ¡¼¥¯¥ë¥ª¥Ö¥é¥¤¥Õ¤Î³èÌö¤Ê¤É¤Ç2022Ç¯¤Ë¤Ï1800Ëü±ß¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥µ¥ó¥Ç¡¼¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¡ÊSS¡Ë¤¬Êì¤ÎÉã¤ÎÉã¤È3À¤ÂåÁ°¤Ê¤Î¤Ç¡¢SS¤Î·ì¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÆÇÏ¤È¤Î¸òÇÛ¤ËÌµÍý¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥µ¡¼¥¯¥ë¥ª¥Ö¥é¥¤¥Õ¤âÊì¤ÎÉã¤ÎÉã¤¬SS¤Ç4¡ß3¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö´ñÀ×¤Î·ìÎÌ¡×¡£¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ÐÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë´éÉé¤±¤ÎÈþ¾¯½÷¤À¡£Áö¤ë¤³¤È¤ËÁ°¸þ¤¡¢À³Ê¤âÁÇÄ¾¤Ç¥ì¡¼¥¹¥»¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤ÇÏ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2ºÐ8·î¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ï3Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ï¡ÖÅÁÀâ¤Î¿·ÇÏÀï¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Ë¤·¤í¾¡¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¯1°Ì¤Ë¤Ê¤ë¥¤¥¯¥¤¥Î¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡¢¥À¡¼¥ÈGI¤ò¾¡¤Ä¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2ÀïÌÜ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡¢10·îËö¤ÎGIII¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤â7ÈÖ¿Íµ¤¤Ç¤Î¾¡Íø¡¢¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æºå¿ÀJF¤ËÎ×¤ó¤À¡£ÀÞ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¹¥°ÌÃÖ¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò¿Ê¤á¡¢ËöµÓ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¸«»ö¤Ëº¹¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬ÍâÇ¯½Õ¤Îºù²Ö¾Þ¤Ç¤Ï³°ÏÈ¤¬µØ¤È¤Ê¤ê4Ãå¡£¡Öµ÷Î¥¤¬±ä¤Ó¤Æ¥×¥é¥¹¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¥ª¡¼¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°Â¾ÇÏ¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤ÆÄ¹¤¤´ÖÂÔ¤¿¤µ¤ì¤Æ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢12Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£½©¤Ï½©²Ú¾Þ¤Ç¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¬»ç±ñ¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤Î¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¶þç§±ê¤¬È½ÌÀ¡£Á´¼£9¤«·î¤Î¿ÇÃÇ¤¬¤¯¤À¤ê¡¢µÙÍÜ¤·¤ÆÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿¤¬1Ç¯¸å¤ËÉüµ¢¤òÃÇÇ°¡¢ÈË¿£Æþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯2·î¤Ë½é»Æ¤ÎÌÆÇÏ¤ò½Ð»º¡£¤ªÁê¼ê¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç°ì½ï¤À¤Ã¤¿¥¤¥¯¥¤¥Î¥Ã¥¯¥¹¡£Ï¢Íí¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤ÇÏ¤Ç¤ªÊì¤µ¤ó»÷¤ÎÈþ¾¯½÷¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤¢¡¢¤³¤ÎÇÏ¤Ï¤â¤¦¼ê³Ý¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤È»×¤¦¤È¡¢¾¯¤·¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¹ñ»Þ±É¡Ê¤¯¤Ë¤¨¤À¡¦¤µ¤«¤¨¡Ë¡¿1955Ç¯´ôÉì¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÇÀ¹©Âç³ØÇÀ³ØÉô½Ã°å³Ø²ÊÂ´¶È¸å¤Î1978Ç¯¤«¤éÈþ±º¡¦»³ºê¾´µÁ±¹¼Ë¤ÇÄ´¶µ½õ¼ê¡£1989Ç¯¤ËÄ´¶µ»ÕÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ1990Ç¯¤Ë³«¶È¡¢°Ê¸åÍ¥½¨Ä´¶µ»Õ¾Þ7²ó¡¢Í¥½¨±¹¼Ë¾Þ7²ó¡£¼ç¤Ê´ÉÍýÇÏ¤Ï¤Û¤«¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥¯¡¢¥Þ¥Ä¥ê¥À¥´¥Ã¥Û¡¢¥µ¡¼¥¯¥ë¥ª¥Ö¥é¥¤¥Õ¡¢¥¹¥Æ¥ì¥ó¥Ü¥Ã¥·¥å¤Ê¤É¡£
