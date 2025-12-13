ÊÆ·³»ÊÎá´±¡¢´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Î”ÀèÁö¤ê”¤±¤óÀ©¡ÖÌÜÉ¸¤ËÅþÃ£¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¡×
´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¿Ê¤á¤ëÀï»þºîÀïÅýÀ©¸¢¡ÊÀïºî¸¢¡ËÅ¾°Ü¤ò¤á¤°¤ê¡¢Ãó´ÚÊÆ·³¥È¥Ã¥×¤¬¡Ö¾ò·ï¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢ÍûºßÌÀÀ¯¸¢¤Î°ÕÍßÅª¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë»ö¼Â¾å¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤¿¡£È¯¸À¤Ï¡¢ÊÆÂ¦¤¬¿µ½Å»ÑÀª¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥½¥¦¥ë¤ÎÀ¯¼£¼çÆ³¤Î¡ÈÀèÁö¤ê¡É¤Ø¤Î¸£À©¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¥¸¥§¥¤¥Ó¥¢¡¦¥Ö¥é¥ó¥½¥óÃó´ÚÊÆ·³»ÊÎá´±¤Ï12Æü¡¢´ÚÊÆÆ±ÌÁºâÃÄ¤Ê¤É¤¬¼çºÅ¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ç¡¢Àïºî¸¢Å¾°Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤ÏÇ¤´üÃæ¤ÎÃ£À®¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÏÉ¬Í×¤Ê¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹´ü¸Â¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÌÜÉ¸¤ËÅþÃ£¤Ç¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Î¶¯¤¤´üÂÔ¤È¤Ï²¹ÅÙº¹¤ò¸«¤»¤¿¡£
»ÊÎá´±¤Ï¡¢Àïºî¸¢Å¾°Ü¤¬¡Ö¾ò·ï¤Ë´ð¤Å¤¯¡×¼êÂ³¤¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¶¯Ä´¡£¡Ö»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤Ë¾õ¶·¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡£²áµî¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¾ò·ï¤¬¸½ºß¤âÂÅÅö¤«¡¢ÉÔÃÇ¤Î¸¡¾Ú¤¬É¬Í×¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢À¯¼£Åª¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÀÛÂ®¤ÊÈ½ÃÇ¤ò²ü¤á¤¿¡£
Àïºî¸¢Å¾°Ü¤Ï¡¢¡½é´üºîÀï±¿ÍÑÇ½ÎÏ¡ÊIOC¡Ë¢´°Á´±¿ÍÑÇ½ÎÏ¡ÊFOC¡Ë£´°Á´Ç¤Ì³¿ë¹ÔÇ½ÎÏ¡ÊFMC¡Ë¤Î3ÃÊ³¬¤ò·Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¸½ºß¤Ï2ÃÊ³¬ÌÜ¤ÎFOC¸¡¾Ú¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¡¢´ÚÊÆ¹ñËÉÁê¤ÏÀè·î¤Î°ÂÊÝ¶¨µÄ¡ÊSCM¡Ë¤ÇÍèÇ¯Ãæ¤ËÆ±ÃÊ³¬¤Î¸¡¾Ú¤ò´°Î»¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê»²¹Íµ»ö¡§¡Ö´Ú¹ñ·³¤Ï¶õÊì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¼«±ÒÂâ¤ÈÂÐÅù¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ë
¤¿¤À¤·¡¢1¡¦2ÃÊ³¬¤¬¿ôÃÍ´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¯¡ÖÄêÎÌÉ¾²Á¡×¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ºÇ½ª¤ÎFMC¤Ï¤è¤ê¼ç´ÑÅª¤Ê¡ÖÄêÀÉ¾²Á¡×¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤³¤Ë¿Ê¤á¤Ð¡¢Î¾¹ñ¼óÇ¾¤¬¹ç°Õ¤¹¤ì¤ÐÅ¾°Ü¤ò´°Î»¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡ÖÍûºßÌÀÀ¯¸¢¤ÎÇ¤´üÆâ¤ÎÅ¾°Ü¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¿¡×¤È¤Î´ÑÂ¬¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¤Î¥Ö¥é¥ó¥½¥ó»ÊÎá´±¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢ÊÆ·³¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¿µ½Å»ÑÀª¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Î´üÂÔ¤ËÎä¤ä¿å¤òÍá¤Ó¤»¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÆ·³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢·³»öÅª¸½¼Â¤ÈÆ±ÌÁÁ´ÂÎ¤Î½àÈ÷ÂÖÀª¤òºÇÍ¥Àè¤·¡¢À¯¼£È½ÃÇ¤Ë¤è¤ëÁ°¤Î¤á¤ê¤ÊÅ¾°Ü¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤òÈò¤±¤¿¤¤»×ÏÇ¤¬Æ©¤±¤ë¡£
»ÊÎá´±¤Ï¤Þ¤¿¡¢ºß´ÚÊÆ·³¤ÎÊ¼ÎÏµ¬ÌÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¡¢¡Ö2Ëü8500¿Í¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¡Î§¤ÇÌÀÊ¸²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Ê¼ÎÏ°Ý»ý¤ÎÊý¿Ë¤ò²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÀïÎÏ¹½Â¤¤¬Î¦¾åÎÎ°è¤ËÊÐ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼Àï¡¦ÅÅ»ÒÀï¡¦±§Ãè¡¦¶õ³¤ÎÎ°è¤ò·Ú»ë¤·¤Æ¤¤¤ëÌÌ¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¾ÍèÅª¤Ê¹½À®¤Î¸«Ä¾¤·¤ÎÉ¬Í×À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£