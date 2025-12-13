¡ÔÂæÏÑÍ»ö¤Î¥¼¥íÆüÌÜ¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡ÕÊÆ¡¦¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤¬ÁÛÄê¤¹¤ë3¤Ä¤Î¡È³«Àï¥·¥Ê¥ê¥ª¡É¡¡ËÉ±ÒÂ²¤ÎÍ¿ÅÞ½ÅÄÃ¤Ï¡ÖÃæ¹ñÂ¦¤Ë³«Àï¤Î¸ý¼Â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÍ«Î¸
¡¡12·î6ÆüÍ¼Êý¡¢²ÆìËÜÅçÆîÅì¤Î¸ø³¤¾å¶õ¤¬¶ÛÇ÷¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ·³¤ÎJ15ÀïÆ®µ¡¤¬¡¢¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤ÎF15¼«±ÒÂâµ¡¤ËÊ£¿ô²ó¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û12·î6ÆüÍ¼Êý¡¢²ÆìËÜÅçÆîÅì¤ËÊ£¿ô²ó¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤ò¹Ô¤Ã¤¿Ãæ¹ñ·³¤ÎJ15ÀïÆ®µ¡
7ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¤Ï¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÁê¤¬µ¼ÔÃÄ¤Ë·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤Ë¶¯¤¤·üÇ°¤òÉ½ÌÀ¡£¹â»Ô¼óÁê¤âÆ±ÆüÍ¼Êý¤Ë°Ï¤ß¼èºà¤Ç¡Ö°ÂÁ´¤ÊÈô¹Ô¤ËÉ¬Í×¤ÊÈÏ°Ï¤òÄ¶¤¨¤ë´í¸±¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¶Ë¤á¤Æ»ÄÇ°¤À¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Ï8Æü¤Ë¡Ö´Ø·¸³¤¶õ°è¤Ç¤Î³èÆ°¤Ï¹ñºÝË¡¤Ë¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¡ÊÆüËÜ¥µ¥¤¥É¤¬¡ËÃæ¹ñ¤Î·³»ö³èÆ°¤òË¸³²¤·¡Ø¥ì¡¼¥À¡¼ÌäÂê¡Ù¤È¤·¤ÆÁû¤®Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È±þÀï¡£9Æü¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¹ñ±ÄÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¡Ö¶ÌÊ¥ëýÅ·¡×¤¬¡¢Ãæ¹ñ³¤·³¤¬¼«±ÒÂâ¤ËÂÐ¤·¤Æ·±Îý¤Î»öÁ°ÄÌÃÎ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ä¤ê¤È¤ê¤È¤¹¤ë²»À¼¤ò¸ø³«¤·¤¿¤¬¡¢¾®ÀôËÉ±ÒÁê¤Ï¡Ö´í¸±²óÈò¤Î¤¿¤á¤Î½½Ê¬¤Ê¾ðÊó¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡ÆüÃæ´Ø·¸¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç°²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¨¡¨¡¡£
¡¡ÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤ë¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÈ¯¸À¤«¤é¡¢¶ÛÄ¥´¶¤¬¹â¤Þ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë2¹ñ´Ö¡£¤¢¤ëËÉ±ÒÂ²¤ÎÍ¿ÅÞ½ÅÄÃ¤Ï¡ÖÃæ¹ñÂ¦¤Ë³«Àï¤Î¸ý¼Â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£
¡¡¹â»Ô»á¤ÎÅúÊÛ¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÌÔÈ¿È¯¤òÍ¶¤¤¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬ÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼«½ÍÍ×ÀÁ¤òÈ¯½Ð¤·¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ³«¤µ¤ì¤¿¿å»ºÊª¤ÎÍ¢Æþ¤Ï¤ï¤º¤«2½µ´Ö¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£Ãæ¹ñ¤¬¹ñºÝ»Ô¾ì¤ÇÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Ä¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡Ê´õÅÚÎà¡Ë¤ÎÍ¢½Ðµ¬À©¤Ê¤É¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë·ÐºÑ°µÎÏ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Á°½Ð¤ÎÍ¿ÅÞ½ÅÄÃ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëËÉ±ÒÂ²µÄ°÷¤é¤Ï"¤µ¤é¤Ë¿¼¹ï¤Ê¥·¥Ê¥ê¥ª"¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Î¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡ÖCSIS¡ÊÀïÎ¬¹ñºÝÌäÂê¸¦µæ½ê¡Ë¡×¤¬ÁÛÄê¤¹¤ë¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡×¤Î³«Àï¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬¤½¤ì¤À¡£°ìÉô¤ÎËÉ±ÒÂ²µÄ°÷¤é¤¬¡Ö¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤À¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖË¤À¼¤¬ÌÄ¤ëÁ°¡×»Ï¤Ë»Ï¤Þ¤ë¡Ö¿¯¹¶Ì¤Ëþ¤Î¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¥·¥Ê¥ê¥ª¡×
¡ÖCSIS¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¡ØÂæÏÑÍ»ö¡Ù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿½¸ÃæÅª¤Ê¥¦¥©¡¼¥²¡¼¥à¤È¥·¥Ê¥ê¥ª¸¦µæ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¤¤¯3¤Ä¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ú1¡ÛÃæ¹ñ¤¬ÂæÏÑËÜÅç¾åÎ¦¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¡ØÁ´ÌÌ¿¯¹¶¥·¥Ê¥ê¥ª¡Ù¡¢¡Ú2¡Û¹â»Ô»á¤â¸ÀµÚ¤·¤¿³¤¾åÉõº¿¤Ë¤è¤ë"Ê¼ÎÈ¹¶¤á"¤ò¹Ô¤¦¡ØÉõº¿¥·¥Ê¥ê¥ª¡Ù¡¢¡Ú3¡ÛÅ¨ÂÐÀªÎÏ¤Ëºá¤ò¤«¤Ö¤»¤ë·Á¤ÇÀ¯ÉÜ¤ä·³¤¬¼«ºî¼«±é¤Ç¹Ô¤¦µ¶´úºîÀï¤ä¡¢¾ðÊóÁàºî¤ò´Þ¤àÀ¯¼£Àï¤ò»Å³Ý¤±¤ë¡Ø¿¯¹¶Ì¤Ëþ¤Î¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¥·¥Ê¥ê¥ª¡Ù¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÉ±Ò´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤ÎÂæÏÑÍ»öÅúÊÛ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡Ú3¡Û¡Ø¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¥·¥Ê¥ê¥ª¡Ù¤ò»Å³Ý¤±¤é¤ì¤ë´í¸±À¤Î²ÄÇ½À¤¬¤«¤Ê¤ê¹â¤Þ¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÂç¼ê»æÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
¡¡ CSIS¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÖWhat If¡Ä Alternatives to a Chinese Military Invasion of Taiwan¡Ê¤â¤·¤â¡ÄÃæ¹ñ·³¤Ë¤è¤ëÂæÏÑ¿¯¹¶¤ÎÂåÂØ°Æ¡Ë¡×¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ï¡ØÁ´ÌÌ¿¯¹¶¤ËÂØ¤ï¤ëÁªÂò»è¤òÌÏº÷¤¹¤ë¡Ù¤ÈÍ½Â¬¡£¤½¤ì¤Ï¡Ø°µÎÏ¤È¸ÂÄêÅª¤Ê·³»öºîÀï¡Ù¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°µÎÏ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÂæÏÑ¹ñÆâ¤ÎÀ¤ÏÀÊ¬ÃÇ¤äÀ¯¸¢ÉÔ¿®¡¢¿ÆÃæÀªÎÏ¤ÎÂæÆ¬¤ò¿Þ¤ë¾ðÊóÀï¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»þ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î Áªµó²ðÆþ¤ä¿ÆÃæÀªÎÏ¤Ø¤Î»ñ¶âÄó¶¡¤È¤È¤â¤Ë¡ÖSNS¾å¤Î¾ðÊóÁàºî¡×¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î³È»¶¡×¤Ê¤É¤âµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿À¯¼£¡¦¾ðÊóÀï¤Ë¤è¤ë¡Ö¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó´íµ¡¡×¤òCSIS¤Ï¡¢¡ÖÂæÏÑÍ»ö¤Î¥¼¥íÆüÌÜ¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ»öÅúÊÛ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¡Ø¥¼¥íÆüÌÜ¡Ù¤¬¤è¤ê¶á¤Å¤¤¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£¸å¡¢¤µ¤é¤ËÃæ¹ñÂ¦¤ò»É·ã¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤äÆ°¤¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Í»ö¤Î´í¸±À¤Ï¤è¤ê¹â¤Þ¤ë¡£»öÂÖÂÇ³«¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤ÎÌ¾Âå¤È¤·¤ÆÁê±þ¤Î¥Ý¥¹¥È¤Î¿Í´Ö¤¬¹â»Ô»á¤Î¿Æ½ñ¤òÃæ¹ñ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÌò²ó¤ê¤ÏÌÐÌÚÉÒ½¼³°Áê¤¬Å¬Ç¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÐÌÚ»á¤Ï¼¡¤ÎÁíÍýÁíºÛ¤ÎºÂ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¹â»Ô»á¤Ë¤½¤ó¤Ê½õ¤±Á¥¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹â»Ô»á¤¬ÅúÊÛ¤òÅ±²ó¤¹¤ë¤·¤«Æ»¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»Ù»ý¼Ô¤Î¼êÁ°¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤¤¡£À¯¸¢¤ÏÁá¤¯¤â¿ÊÂàµç¤Þ¤Ã¤¿´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤³¤¸¤ì¤¿ÆüÃæ´Ø·¸¤ò½¤Éü¤·¡¢Ç÷¤ëÍ»ö¤Ø¤Î¶ÛÇ÷´¶¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¹â»Ô»á¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¥«¡¼¥É¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£
ËÉ±ÒÂ²¤ÎÍ¿ÅÞ½ÅÄÃ¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤Î»×¤¦Ôä¤À¤ï¤Ê¡×
¡¡2015Ç¯¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã´ØÏ¢Ë¡¡Ê°ÂÊÝË¡À©¡Ë¤ÎË¡°ÆºöÄê¤Ë¤â´Ø¤ï¤Ã¤¿Á°½Ð¤Î½ÅÄÃ¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤Î»×¤¦Ôä¤À¤ï¤Ê¡×¤È¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¡¢¤³¤¦»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡Ö¹â»Ô»á¤Ï¡¢Ê¿ÏÂ°ÂÁ´Ë¡À©¡Ê°ÂÊÝË¡À©¡Ë¤Î²¿¤¿¤ë¤«¤È¤¤¤¦º¬ËÜÅª¤ÊÉôÊ¬¤ÎÍý²ò¤¬·çÍî¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦ÅúÊÛ¤Ë¤Ê¤ë¡£Â¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ÈÆüËÜ¤È¤Î´Ø·¸¤Ç¤·¤«µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«ÌÀ¤Î¤³¤È¤À¡£ÉðÎÏ¹¶·â¤ò¼õ¤±¤ë¡ØÆüËÜ¤ÈÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤Ë¤¢¤ëÂ¾¹ñ¡Ù¤ÏÊÆ¹ñ¤·¤«¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡£ÊÆ·³¤¬½ÐÆ°¤·¤ÆÆüËÜ¤Ë¤¢¤ëÊÆ·³´ðÃÏ¤¬¹¶·â¤µ¤ì¤Æ¡¢»Ï¤á¤Æ¡ØÍ»ö¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤¢¤ÎÅúÊÛ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡ØÂæÏÑ¤¬¹¶·â¤µ¤ì¤¿¤éÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤È¼õ¤±¼è¤é¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñ¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢Æâ¿´¤·¤á¤·¤á¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤³¤ì¤Ç¡ØÆâÀ¯´³¾Ä¤À¡Ù¤ÈÆüËÜ¤Ë¶¯¤¯½Ð¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡×
¡¡Ãæ¹ñ¤Î²¦µ£³°Áê¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤ä¥É¥¤¥Ä¤È¤Î²ñÃÌ¤ËºÝ¤·¡¢¹â»Ô¼óÁêÅúÊÛ¤Ø¤ÎÈãÈ½¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¼¥íÆüÌÜ¡×¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£