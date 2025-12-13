¡Ö¿¼¤¯¹Í¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡×»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¤¬¡Ö°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤ò»Ù»ý¡×¤·¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¡ÄË¡Äî¤Ç¸ì¤é¤ì¤¿¡ÖÀ¯¼£¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÈËÜ²»¡×¡Ú½Æ·â»ö·ï¸øÈ½¡Û
¡¡2022Ç¯7·î¤Ëµ¯¤¤¿°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê½Æ·â»ö·ï¤Ç¡¢»¦¿Í¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¡Ê45¡Ë¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¡£10·î28Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¸øÈ½¤Ï12·î4Æü¤ÎÈï¹ð¿Í¼ÁÌä¤Ç¾ÚµòÄ´¤Ù¤¬½ª¤ï¤ê¡¢»Ä¤ë¤Ïµá·º¤ÈºÇ½ªÄÄ½Ò¡¢¤½¤·¤ÆÇ¯ÌÀ¤±¤ÎÈ½·è¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹Å¤¤É½¾ð¤Ç¼Ì¿¿¤Ë±Ç¤ë¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Î»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¡£Åö»þ¤Î¡È¤¢¤ÀÌ¾¡É¤â¡£½Æ·âÄ¾¸å¡¢¡ÖÅö¤¿¤Ã¤¿¤«¡©¡×¤È³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿
¡¡»³¾åÈï¹ð¤éÊÛ¸îÂ¦¤ÏË¡Äî¤Ç¡ÖÊì¿Æ¤¬µìÅý°ì¶µ²ñ¤Ë¤Î¤á¤ê¤³¤ß¡¢Â¿³Û¤Î¼Ú¶â¤ò¤·¤Æ²ÈÄí¤¬Êø²õ¤·¤¿¡×¡Ö¶µÃÄ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤¿°ÂÇÜ»á¤òÁÀ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¡£°ìÊý¡¢Èï¹ð¿Í¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢¼Â¤ÏÈï¹ð¿Í¤¬¤â¤È¤â¤È¼«Ì±ÅÞ¤ä°ÂÇÜ»á¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤¼¡¢»³¾åÈï¹ð¤Ï°ÂÇÜ»á¤ò½Æ·â¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ÌäÂê¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦ºî²È¤ÎÎëÌÚ¥¨¥¤¥È»á¤¬¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£¡Ê°ìÉô·É¾ÎÎ¬¡Ë¡ÚÁ°¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ¡Û
¡¡12·î4Æü¤ÎÈï¹ð¿Í¼ÁÌä¤Ç¡¢ÊÛ¸î¿Í¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë·Á¤Ç»³¾å¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö2015Ç¯Á°¸å¤Î»þ´ü¡¢´Ú¹ñ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¡¢À¯¼£Åª¤Ë°ÂÇÜÁíÍý¡ÊÅö»þ¡Ë¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡Êì¿Æ¤Î1²¯±ß°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ëÅý°ì¶µ²ñ¤Ø¤Î¸¥¶â¤Ç·ÐºÑÅª¤ÊÉ¯Ç÷¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿»³¾å²È¡£»³¾å¤Ï·»¤Î¼«»à¤ËÂÐ¤¹¤ëÊì¿Æ¤ÎÂÐ±þ¤ò¸«¤Æ¡¢Åý°ì¶µ²ñ¤òÌÀ³Î¤Ëº¨¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Åý°ì¶µ²ñ¤ÎËÜÉô¤Ï´Ú¹ñ¤Ë¤¢¤ë¡£»³¾å¤ÏÅö»þ¡¢°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Î´Ú¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¸·¤·¤¤ÂÐ±þ¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¡¢°ÂÇÜ»á¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡Åö»þ¡¢°ÂÇÜ»á¤ÈÅý°ì¶µ²ñ¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬ÌÜ¤ò¸þ¤±¤º¿¼¤¯¹Í¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¿¼¤¯¹Í¤¨¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤¬¡¢2021Ç¯¡¢´ØÏ¢ÃÄÂÎ¤Ë°ÂÇÜ»á¤¬´ó¤»¤¿¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Åö»þ¤Î´¶¾ð¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»³¾å¤Ï¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤¿¡£
»³¾å¡ÖÂè2¼¡°ÂÇÜÀ¯¸¢¸å¤ËÂà¿Ø¤µ¤ì¤¿¤È¤¡¢Æü´Ú´Ø·¸¤ÎÂÐÎ©Åª¤Ê¤â¤Î¡Ê¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¡Ë¤Ç»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê»Ù»ý¤¹¤ë°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤«¤é2021Ç¯¤ÎÆ°²è¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ê°ÂÇÜ»á¤¬¡ËÅý°ì¶µ²ñ¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹Í¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡×
ÊÛ¸î¿Í¡Ö»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤¿À¯¼£²È¤ËÅý°ì¶µ²ñ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢´é½Ð¤·¤ÇÆ°²è¤Ë½Ð¤Æ¡¢Î¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤Ê¤é¤É¤¦¤¤¤¦¿´¾ð¤«¡©¡×
»³¾å¡ÖÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢²¿¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡ÄÄü¤á¤Ë¶á¤¤¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡É®¼Ô¤ÏÅö»þ¡¢¡Ö¤ä¤äÆü´©¥«¥ë¥È¿·Ê¹¡×¤ä¡Ö¥Ï¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤ÎÇÞÂÎ¤Ç¡¢°ÂÇÜ»á¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ¯¼£²È¤È¶µÃÄ¤È¤Î´Ø·¸À¤òµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿µ»ö¤ò»³¾å¤¬Ç§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÌÜ¤ò¸þ¤±¤º¿¼¤¯¹Í¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¶Ã¤¤¤¿¡£
¡ÖÅÜ¤ê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡Ä¡×
¡¡¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸«¤¿»þ¤Î´¶¾ð¤òÌä¤ï¤ì¤¿»³¾å¤Ï¡ÖÀäË¾¤È´íµ¡´¶¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£ÅÜ¤ê¤Î´¶¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö°ÂÇÜ¸µ¼óÁêËÜ¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡ÄÅÜ¤ê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡Ä¡Äº¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡Öº¤ÏÇ¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤â¡¢»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤¿À¯¼£²È¤ÈÅý°ì¶µ²ñ¤È¤Î´Ø·¸¤ËÊ£»¨¤Ê¿´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òµ¡¤Ë¡¢¡Ö¶µÃÄ¤ÎÃæ¿´¿ÍÊª¤ËÂç¤¤ÊÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¡×¤òÀ¸¤¤ëÌÜÅª¤È¤·¤¿»³¾å¤Ï¡¢½Æ¤ÎÀ½Â¤¤ò»Ï¤á¡¢¶§¹Ô¤Ø¤ÈÁö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÊÔµ»ö¤Ç¤Ï¡¢»³¾åÈï¹ð¤¬¸ì¤Ã¤¿¡Ö°ÂÇÜ¼óÁê¤òÂÐ¾Ý¤ËÄê¤á¤¿·Ð°Þ¡×¤È¡¢½Æ·â»ö·ïÄ¾Á°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤Ç¤Î¡Ö°Õ³°¤ÊÅêÉ¼Àè¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜÊó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¸åÊÔ¤Ë¤Ä¤Å¤¯¡Ë
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
ÎëÌÚ¥¨¥¤¥È¡Ê¤¹¤º¤¡¦¤¨¤¤¤È¡Ë¡¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦ºî²È¡£ÆüËÜ¥Ú¥ó¥¯¥é¥ÖÍý»ö¡¢ÆüËÜÃ¦¥«¥ë¥È¶¨²ñÍý»ö¡¢¡Ö¤ä¤äÆü´©¥«¥ë¥È¿·Ê¹¡×¼çÉ®¡£Åý°ì¶µ²ñÌäÂê¤òÃæ¿´¤Ë¥«¥ë¥È½¡¶µÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÉ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¼«Ì±ÅÞ¤ÎÅý°ì¶µ²ñ±øÀ÷ ÄÉÀ×3000Æü¡Ù¡Ø¼«Ì±ÅÞ¤ÎÅý°ì¶µ²ñ±øÀ÷£² »³¾åÅ°Ìé¤«¤é¤ÎÅÁ¸À¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¡¢¡Ø¡Ö»³¾åÅ°Ìé¡×¤È¤Ï²¿¼Ô¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù¡ØNGµ¼Ô¤À¤«¤é¸«¤¨¤ë¤â¤Î¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ü¦Á¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØÅý°ì¶µ²ñ¤È¤Î³ÊÆ®¡¢22Ç¯¡Ù¡Ê³ÑÀî¿·½ñ¡Ë¡£
