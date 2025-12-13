¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥Ê¥Ù¥¤¥µ¥ó¥º¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡Ä¡×½éÆü¸¡¾Ú¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤¿¡Ø¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¡Ù¤Î¡Ö¥®¥Í¥¹Ç§Äê¥¹¥Ñ¡×¡ÉÀ¤³¦°ì¡É¤Î¸·¤·¤¤¸½¼Â
³«¶È4¥õ·î¤Ç¥¬¥é¥¬¥é¡©¡¡¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢¤ò2Æü´Ö¡ÈÅ°Äì¸¡¾Ú¡É¤·¤Æ¤ß¤¿
³«¶È¤«¤é4¥õ·î·Ð¤Ã¤¿¡Ø¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¡Ù¤¬ÏÃÂê¤À¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥¬¥é¥¬¥é¤Ç¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¤ªµÒ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï½¤³ØÎ¹¹ÔÀ¸¡×¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã·Ð±Ä¤¬¥ä¥Ð¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾ðÊó¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó»ä¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç³Î¤«¤á¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤¡¢²Æì¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£ÅþÃå1ÆüÌÜ¤Ï¥®¥Í¥¹Ç§Äê¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¹¥Ñ¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢¡Ù¤Ë¡¢2ÆüÌÜ¤Ï¡Ø¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¡Ù¤ËÂÎÅö¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
³Æ¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤éÍ½Ìó¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¤Î1Day¥Á¥±¥Ã¥È¤¬6930±ß¡£¥¹¥Ñ¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢¥Á¥±¥Ã¥È¤¬2790±ß¡£ÆáÇÆ¶õ¹Á¤«¤é¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢¤Þ¤Ç¤ÎÄ¾ÄÌ¥Ð¥¹¤¬±ýÉü5000±ß¡ÊÀµ³Î¤Ë¤ÏÉüÏ©¤ÏÍ½Ìó¤·¤¿¤¬¡¢±ýÏ©¤ÏÍ½Ìó¤»¤º¡¢ÅöÆü¤ËÊÒÆ»ÎÁ¶â2500±ß¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¡£Èô¹Ôµ¡¤ÎÃÙ±ä¤Ê¤É¡¢¥Ð¥¹¤Î½ÐÈ¯»þ¹ï¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤òÈò¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡Ë¡£¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢¤«¤é½ÉÇñÀè¤Ç¤¢¤ëÌ¾¸î»Ô¤Þ¤Ç¤Î¥Ð¥¹¤¬±ýÉü1000±ß¡Ä¡Ä¡£
¤³¤³¤Ë¿À¸Í¶õ¹Á¤«¤éÆáÇÆ¶õ¹Á¤Þ¤Ç¤Î±ýÉü¹Ò¶õ·ôÂå¡Ê¥½¥é¥·¥É¥¨¥¢¡Ë3Ëü2260±ß¡£1ÇñÊ¬¤Î¥Û¥Æ¥ëÂå6720±ß¡£¼«Âð¤«¤é¿À¸Í¶õ¹Á¤Þ¤Ç¤ÎÅÅ¼ÖÂå1180±ß¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢Áí·×¤Ç·×5Ëü5880±ß¤ÎÎ¹¹ÔÈñÍÑ¡Ê¸½ÃÏÈñÍÑ¤ò½ü¤¯¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Í½Ìó¤ÎºÝ¡¢¡Ö¤Þ¤¸¤«¤è¡×¤È¶òÃÔ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥·¡¼¥ó¤¬²¿ÅÙ¤«¤¢¤Ã¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥¯¤ä¥Ð¥¹¤ÎÍ½Ìó¤Ç·×3²ó¡¢²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡£È¯·ô¤µ¤ì¤¿¥Ñ¡¼¥¯¤È¥¹¥Ñ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¡ÊQR¥³¡¼¥É¡Ë¤Ï¡¢¥«¥á¥éµ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤Æ¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤ËÆÉ¤ß¹þ¤Þ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡Ä¡Ä¡Ö²ñ°÷ÅÐÏ¿¤·¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÁ´Éô¤ÎÍ½Ìó¤òÉ³¤Å¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤ÈÃ²¤¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤Ïº¸¼ê¤ò»È¤Ã¤ÆQR¥³¡¼¥É¤ò¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ËÉ½¼¨¡£±¦¼ê¤ò»È¤Ã¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤Î¥¢¥×¥ê¤ËÆÉ¤ß¹þ¤ß¡¢¤³¤ì¤Ç½àÈ÷¤ÏÀ°¤Ã¤¿¡£
ÆáÇÆ¶õ¹Á¤ËÅþÃå¸å¡¢¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¾ì½ê¤Ë¡Ö¤è¤¦¤³¤½¡¢¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¤Ø¡ª¡×¤ÈÂç¤¤¯½ñ¤«¤ì¤¿¹¹ð¤¬Ä¥¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¾ì½ê¤Ç¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢¿ä¤·¡×¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï¥Ð¥¹¾è¤ê¾ì¤Î¾ì½ê¤ò³ÎÇ§¸å¡¢¶õ¹Á¤Ç¥Ö¥é¥Ö¥é»þ´Ö¤òÄÙ¤·¤Æ¤«¤é¡¢½ÐÈ¯»þ¹ï¤Î5Ê¬Á°¤Ë¥Ð¥¹¾è¤ê¾ì¤Ø¡Ä¡Ä¡£
¤³¤ìÀäÂÐÀÖ»ú¤¸¤ã¤ó¡Ä¡£¥Ð¥¹¤Ç¸«¤¿¾×·âÅª¤Ê¸÷·Ê
¡ÖÍ½ÌóÉÔÍ×¤Î¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢¹Ô¤¤Î¥Ð¥¹¤Î¾ì¹ç¡¢¤â¤·¤âËþÀÊ¤À¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¼¡¤Î¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£11»þ15Ê¬È¯¤Î¼¡¤Ï¡¢13»þ¤Á¤ç¤¦¤É¤Î½ÐÈ¯¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¤·»ä¤¬ÃÎ¤ë¸Â¤ê¡¢Ëþ°÷¤Ç¾è¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¥Ð¥¹¤Î¾è¼Ö30Ê¬Á°¡¢»þ¹ïÉ½¤ò»ý¤Ã¤¿¶õ¹Á¿¦°÷¤«¤é¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¡£Âç·¿¥Ð¥¹¤ÏÄê¹ïÄÌ¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£50Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ¤¬1Ì¾¾è¤ê¹þ¤ß¡¢»ä¤¬¾è¤ê¹þ¤ß¡¢½ÐÈ¯¡£ÀèµÒ¤Ï±¿Å¾¼ê¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é¤·¤ÃËÀ1Ì¾¤È¡¢70Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÉ×ÉØ¤Î¤ß¡£50Ì¾¶á¤¯¤¬¼ýÍÆ¤Ç¤¤ëÂç·¿¥Ð¥¹¤Ë·×6Ì¾¡£¥¬¥é¥¬¥é²á¤®¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤¬¡¢º£Æü¤Ï¶âÍËÆü¡¢Ê¿Æü¤Ê¤Î¤ÇÀÖ»ú³Ð¸ç¤Ç¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤«¡Ä¡Ä¡£
»ÙÊ§¤¤¤Ï¥¯¥ì¥«ÂÐ±þ¡£¼ÖÆâ¤Ë¤ÏÀ¶·é´¶¤¬¤¢¤ê¡¢ÁëºÝ¤ÎºÂÀÊ¤Ë¤ÏÅÅ¸»¥×¥é¥°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢¤Þ¤Ç¤Ï2»þ´Ö¡Á2»þ´ÖÈ¾¤Û¤É¤«¤«¤ë¤½¤¦¤À¡£ÅÓÃæµÙ·Æ¤Ê¤·¤ÇÌÜÅªÃÏ¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤À¤¬¡¢ÂÎÄ´¤¬°¤¤¤È¤¡Ê¤ª¤½¤é¤¯¥È¥¤¥ìµÙ·Æ¤ò´Þ¤à¡Ë¤ÏÁá¤á¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢ÅÓÃæ¤Î¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥¨¥ê¥¢2²Õ½ê¤ÇÄä¼Ö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤é¤·¤¤¡£
¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¤Ë¤Ï12»þ50Ê¬¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¥®¥Í¥¹Ç§Äê¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ñ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÀìÍÑ¤ÎÌµÎÁ¥Ð¥¹¤¬10Ê¬´Ö³Ö¤Ç±¿¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ä¤Ï¤³¤ì¤Ë¾è¤ë¡Ä¡ÄÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
Ãó¼Ö¾ì¤Ï40¡Á50¡ó¤¯¤é¤¤Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ñ¡¼¥¯¤ÎÆþ¸ýÉÕ¶á¤Ï¥¬¥é¥¬¥é¤Ç¡¢¤Û¤ÜÃ¯¤âÊâ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡£Å·µ¤¤¬°¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¥É¥ó¥è¥ê¤·¤¿¶õµ¤´¶¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¡£
Æþ¾ì¥²¡¼¥È¤ÎÀè¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Èó¾ï¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸¡¾Ú¤ÏÌÀÆü¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¡£º£Æü¤Ï¥¹¥Ñ¤ËÂÎÅö¤¿¤ê¤¹¤ëÆü¤À¡£
»ä¤Ï5Ì¾¤Û¤ÉÀèµÒ¤¬¤¤¤¿ÀìÍÑ¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Ò¥«¥¥ó¤µ¤ó¤¬ÂçÀä»¿¡£¥®¥Í¥¹Ç§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£É÷Ï¤¤Î¤¢¤ë¡¢¥¹¥Ñ¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£2Ê¬¤Û¤ÉÍÉ¤é¤ì¤Æ¡¢¥Ð¥¹¤ÏÌÜÅª¤ËÅþÃå¡£
Google¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ï¡ù2.5¡£×ÖÅÙ¤Ê¤·¤Î»ä¤Î´¶ÁÛ
¥¹¥Ñ¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢¤Î³°´Ñ¤Ï¡¢»ä¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÏ¸µ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼Á¬Åò¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ÎÂç¤¤µ¤À¤Ã¤¿¡£Æþ¤ê¸ýÉÕ¶á¤Ë¤ÏÆî¹ñ´¶¤Î¤¢¤ëÌÚ¡¹¤¬À¸¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê·°Ïµ¤¤Ï¤¤¤¤¡£¤¬¡¢»ÜÀß¤Î¼þ¤ê¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë²¿¤â¤Ê¤¯¡¢¤³¤Â¤ó¤Þ¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»ÜÀßÆâ¤ËÆþ¤ë¤ÈÌÚÌÜÄ´¤Î¥í¥Ó¡¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âµé´¶¤È¥ê¥¾¡¼¥È´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥í¥Ó¡¼¤ÎÀµÌÌ¤Ë¤Ï¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢±¦Â¦¤Ë¤Ï¥¹¥Ñ¤ØÂ³¤¯¥²¡¼¥È¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤È¤¸á¸å1»þ²á¤®¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤ªÊ¢¤â¤¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÊ¢¤´¤·¤é¤¨¤À¡£
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤ÏÁëºÝ¤ÎÀÊ¤Ë°ÆÆâ¤µ¤ì¤¿¡£ÀèµÒ¤Ï2ÁÈ¤¤¤¿¡£¤¬¡¢»ä¤¬ÆþÅ¹¤·¤Æ¿ôÊ¬¸å¤Ë¤É¤Á¤é¤âÂàÀÊ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤è¤â¤ä¤è¤â¤ä¤ÎÂß¤·ÀÚ¤ê¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£
Å¹°÷¤µ¤ó¤Ï°Ø»Ò¤ò°ú¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¤É¤ÎÎÁÍý¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤«¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÀÜµÒ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤±¤ì¤ÉÃ¯¤â¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Â¿¾¯¤Î¾®¤ÃÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡ÊÅÓÃæ¡¢3ÁÈ¤¯¤é¤¤¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬ÆþÅ¹¤·¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¡Ë¡£
Å¹°÷¤µ¤ó¤Ë¡Öº£Æü¤ÏÊ¿Æü¤À¤«¤é¶õ¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤Æ¤ß¤¿¡£Å¹°÷¤µ¤ó¤Ï¡Öº£¤ÏÊ¿ÆüµÙÆü¤òÌä¤ï¤º¶õ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ï12»þ¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯³§¤µ¤ó¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤Ä¤â¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Ï¶õ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Ìë¤Î»þ´ÖÂÓ¤â¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
Áë¤«¤é¤Î·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤éÎÁÍý¤¬¤¯¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤¿¡£·Ê¿§¤Ï³«Êü´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤¤´¶¤¸¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢¤Ï¡Ö¤ä¤ó¤Ð¤ê¤Î¿¹¡×¡Ê¢¨°¡Ç®ÂÓ¤Î¾ÈÍÕ¼ùÎÓ¡Ë¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Ë¤¢¤ë¤È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·Áë¤«¤é¤Î·Ê¿§¤Ë¤ÏÅÅÀþ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¡¢¡Ö¤ó¡¼¡¢ÆüËÜ¤Î»³¤À¤Ê¤¡¤Ã¤Æ´¶¾ð¤Ï¥¼¥í¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤ò»ä¤ÏÊú¤¤¤¿¡£
ÎÁÍý¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï¥Þ¥°¥í¤È¥â¥º¥¯¤È¥·¡¼¥¯¥ï¡¼¥µ¡¼¤¬Æþ¤Ã¤¿¡ÖÎäÀ½¥Ñ¥¹¥¿¡×¡ÊÀÇ¹þ1700±ß¡Ë¤ò¿©¤Ù¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤¬ÀäÌ¯¡£ÎÌ¤Ïµ¤»ý¤Á¾¯¤ÊÌÜ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö´Ñ¸÷ÃÏ²Á³Ê¤Ç¤³¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê¤éÁ´Á³¤¢¤ê¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ä¤ÎÁÇÄ¾¤Ê´¶ÁÛ¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËËÜµ»ö¤ò¼¹É®»þÅÀ¤Ç¡¢¤³¤ÎÅ¹¤ÎGoogle¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ï¡ù2.5¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·»ä¤Ï¡ù4.5¤¯¤é¤¤¤¬ÂÅÅö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥®¥Í¥¹Ç§Äê¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ñ¡£»ä¤ÎÀµÄ¾¤Ê´¶ÁÛ
1000ÈÖÂæ¤Þ¤Ç¤¢¤ëµðÂç¤Ê·¤È¢¤òÆÍÇË¤·¡¢³¬ÃÊ¤ò¾å¤Ã¤ÆÃËÅò¤Ø¿Ê¤à¤È¡¢500¸Ä¶á¤¯ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿µðÂç¤Ê¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤¬¸½¤ì¤ë¡£ÀöÌÌÂæ¤Ë¤Ï¥Ë¥È¥êÀ½¤Î¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤¬20Âæ¤Û¤ÉÃÖ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²½¾Ñ¿å¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿²½¾Ñ¿å¤Ï¤¤¤¤¹á¤ê¡£¿å°û¤ß¾ì¤Ï1¥«½ê¤Î¤ß¡£¥Õ¥«¥Õ¥«¤Î¥¿¥ª¥ë¤ò¸ª¤ËÇØÉé¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Ï±¿Ì¿¤ÎÈâ¤ò³«¤±¤¿¡£
Àö¤¤¾ì¤Ï30ÀÊ¤¯¤é¤¤¤¢¤Ã¤¿¡£¹¤á¤ÎÆâÉ÷Ï¤¤¬1¥«½ê¡£¸úÇ½¤Î¹â¤½¤¦¤Ê²¹Àô´¶¤Î¤¢¤ë¾®¤µ¤á¤ÎÆâÉ÷Ï¤¤¬1²Õ½ê¡£¥¸¥ã¥°¥¸¡¼¤Ï2Ì¾¤¯¤é¤¤¤Î¼ýÍÆ¤¬¸Â³¦¤½¤¦¡£¥Ö¥ë¡¼¥é¥¤¥È¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿¡ÖÆ¶·¢É÷Ï¤¡×¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢5¿Í¤âÆþ¤ì¤Ðµç¶þ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤½¤¦¤ÊÂç¤¤µ¤Ç¡¢»ä¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤êÂç¤¤Ê´¶Æ°¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÏªÅ·É÷Ï¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÈâ¤ò³«¤±¤¿½Ö´Ö¡¢»ä¤ÎºÇ½é¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¿¤è¤ê¤â¶¹¤¤¤Ê⋯¡×¤À¤Ã¤¿¡£Å·µ¤¤¬²óÉü¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÎÐ¿§¤ÎÁðÌÚ¤ËÀÄ¡¹¤È¤·¤¿¶õ¡£Çò¤¤¾²¤ËÂÀÍÛ¤Î¸÷¤¬È¿¼Í¤·¤Æ¡¢Ê·°Ïµ¤¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡Ä¡Ä¾®µ¬ÌÏ¤Ê¶õ´Ö¤Î¤¿¤á¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î¿Í¿ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤éÈá»´¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤ÎÆü¤ÎÃËÅò¤Ë¤Ï¡¢ÆâÉ÷Ï¤¤ò´Þ¤á¤Æ30¿Í¤¯¤é¤¤¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬¤¤¤¿¡£¥¹¥Ñ¤Îµ¬ÌÏÅª¤Ë¤Þ¤À¤Þ¤ÀÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤È¤Ë¤â¤«¤¯¤Ë¤â¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¶õ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¥é¥Ã¥¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
²°³°¤Ë¤¢¤ë¥µ¥¦¥Ê¤Ï10Ì¾¤Û¤É¼ýÍÆ¤Ç¤¤ë¡£²¹ÅÙ¤Ï88¡î¡£¥µ¥¦¥Ê¤Î¶á¤¯¤Ë¤Ï1¡Á2¿Í¤¯¤é¤¤¤¬Æþ¤ì¤ë¿åÉ÷Ï¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢À°¤¦¤¿¤á¡Ê¿²Å¾¤Ö¤¿¤á¡Ë¤Î¥Õ¥ë¥Õ¥é¥Ã¥È¤Î°Ø»Ò¤¬¶á¤¯¤Ë¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥µ¥¦¥Ê¡¼¤Î»ä¤«¤é¤¹¤ë¤È¤Á¤ç¤Ã¤È»ÄÇ°¡£
¥®¥Í¥¹Ç§Äê¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡È¥¹¥Ñ¡É¡ÊÉ÷Ï¤¡Ë¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡Ä¡Ä°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡ª¡¡Ì±²È¤äÅÅÀþ¤¬¤Á¤ç¤¤¤Á¤ç¤¤»ë³¦¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢³«Êü´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿¿Í¤Ï¤ß¤ó¤Ê¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¡£¤±¤ì¤ÉÍáÁå¤Ï¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¥³¡¼¥È¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ÎÂç¤¤µ¤Ç¡¢À¤³¦44¥«¹ñ¤òÎ¹¤·¤¿»ä¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î¥Þ¥ê¡¼¥Ê¥Ù¥¤¥µ¥ó¥º¡ÊÃÏ¾å57³¬¤ËÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡È¥×¡¼¥ë¡É¤Î¤¢¤ëºÇ¹âµé¥Û¥Æ¥ë¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ê¤ó¤À¤«¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£
ÆüËÜ¤Ë¤ÏÉÙ»Î»³¤ÎÆü¤Î½Ð¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ëÀÅ²¬¤Î¡Ø¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·²¹Àô¡Ù¤Ê¤É¡¢³ÆÃÏ¤ËÌ¾Åò¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£¥®¥Í¥¹Ç§Äê¤µ¤ì¤¿À¤³¦¥Ê¥ó¥Ð¡¼1¤Î»ö¼Â¤òÂç¡¹Åª¤Ëëð¤¤²á¤®¤ë¤È¡¢Àä·Ê¤ÎÌ¾Åò¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥¬¥Ã¥«¥ê¤¹¤ë¿Í¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥¹¥Ñ¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢¤Ï¡Ö¿´¤Î²Ð½ý¡×¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¡©
¥¹¥Ñ¤ò½Ð¤¿¸å¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¡ÊÀÇ¹þ500±ß¡Ë¤ò°û¤ó¤Ç¤«¤é¡¢»ä¤Ï16»þÈ¯¤ÎÌ¾¸î¹Ô¤¤Î¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£¤ª¤½¤é¤¯¥Ñ¡¼¥¯¤«¤é¾è¼Ö¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡¢50¿Í¤Û¤É¾è¤ì¤ëÂç·¿¥Ð¥¹¤Ë¤Ï8ÁÈ¡Ê10¿Í¡Ë¤Û¤ÉÀèµÒ¤¬¤¤¤¿¡£¥¹¥Ñ¤«¤é¾è¼Ö¤·¤¿¤Î¤Ï»ä¤È60Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÉ×ÉØ¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ð¥¹¤Ï20Ê¬Äø¤ÇÌ¾¸î»ÔÆâ¤ØÅþÃå¤·¤¿¡£»ä¤Ï¤Ö¤é¤ê¤È»ÔÆâ¤ò´Ñ¸÷¸å¡¢µï¼ò²°¤Ç¥ª¥ê¥ª¥ó¥Ó¡¼¥ë¡¢²Æì¤½¤Ð¡¢¥Ï¥¤¥±¥¤¾Æ¤¡¢¥ä¥®¤Î»É¿È¤ò´®Ç½¡£ÍâÆü¤Î¸¡¾Ú¤ËÈ÷¤¨¡¢24»þÁ°¤Ë½¢¿²¡£
¡Á¡¡½éÆü¤Î¸¡¾Ú·ë²Ì¡¡¡Á
¡¦¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢´ØÏ¢¤Î¥Ð¥¹¤Ï´ðËÜ¥¬¥é¥¬¥é
¡¦¥¹¥Ñ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÏËþÂÅÙ¤¬¹â¤¤
¡¦¥¹¥Ñ¤Ï´üÂÔÃÍ¤ò¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¹â¤¯¾å¤²²á¤®¤ë¤È¡Ö¿´¤Î²Ð½ý¡×¤ò¤¹¤ë¤«¤â¡©
¡¦¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¤ò³Ú¤·¤ó¤À¸å¡¢¤ª¶â¤È»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¥¹¥Ñ¤Ç´À¤òÎ®¤¹¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÍøÍÑË¡¤¬¤è¤µ¤½¤¦
