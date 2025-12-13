²¼È¾¿È¤Þ¤Ò¸µµð¿Í¥¯¥í¥Þ¥Æ¥£»á¤È38Ç¯Á°ÍðÆ®¤Î¸µÃæÆüµÜ²¼»á¤¬Xmas¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡¢Í§¾ð¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼½Ð±é
¡¡¸µµð¿Í¤Î½õ¤Ã¿ÍÁª¼ê¤Ç¡¢²¼È¾¿È¤Þ¤Ò¤Î¤¿¤á¼Ö¤¤¤¹À¸³è¤ò¤¹¤ë¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¡¦¥¯¥í¥Þ¥Æ¥£»á¡Ê72¡Ë¤È¡¢38Ç¯Á°¤ÎÍðÆ®Áê¼ê¤À¤Ã¤¿¸µÃæÆüÅê¼ê¡¦µÜ²¼¾»¸Ê»á¡Ê60¡Ë¤¬¡¢20Æü¤ËÅìµþ¡¦ÍÌÀ¤Î¥¹¥â¡¼¥ë¥ï¡¼¥ë¥ºTOKYO¤Ç¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬13Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡3Ç¯Á°¤ÎÀÔÃì´É¶¹ºõ¾É¤ÇÊâ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥í¥Þ¥Æ¥£»á¤Ï¡¢¸½ºßÆüËÜ¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤¦Æü¡¹¡£¤«¤Ä¤Æ¡¢¤½¤Î¥¯¥í¥Þ¥Æ¥£»á¤Ë»àµå¤òÅö¤Æ¤Æ¡¢ÊóÉü¤Î±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Á¤ò¿©¤é¤Ã¤¿µÜ²¼»á¤À¤¬¡¢°úÂà¸å¤ÏµÕ¤Ë¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¶á¤â¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥ê¥Ï¥Ó¥ê»ÜÀß¤ò·ãÎå¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¡¢¤½¤ó¤ÊÆó¿Í¤ÎÈëÏÃ¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¸ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¯¥í¥Þ¥Æ¥£»á¤Ï¡Ö¥ß¥ä¥·¥¿¤Ï¡¢¥Ü¥¯¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¼£ÎÅÈñ¤òÊç¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÆâ½ï¤Ç»Ù±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¡¢ËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¯¤Æ´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£µÜ²¼»á¤â¡Ö¥¯¥í¥Þ¥Æ¥£·»µ®¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂº·É¤¹¤Ù¤°ÎÂç¤Ê¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤Î¸Ø¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢Á´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡½é¤á¤ÆÉÂµ¤¤ò¹ðÇò¤·¤¿º£Ç¯¤Ï¡¢NHK¤äÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÆÃ½¸ÈÖÁÈ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¡¢»Ù±ç¤ÎÎØ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÄ¾ÀÜ²ñ¤Ã¤Æ¤ªÎé¤È¶á¶·Êó¹ð¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¯¥í¥Þ¥Æ¥£»á¤Î»×¤¤¤¬¡¢º£²ó¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼³«ºÅ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¸µ¤Î¥Ù¥ë¥È¥é¼Ò¤Ï¡ÖÇä¾å¤Ï²ñ¾ìÈñ¤Ê¤É¤Î½ô·ÐÈñ¤ò½ü¤¤¤ÆÁ´¤Æ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¼£ÎÅÈñ¤Ë½¼¤Æ¤ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤´ËÜ¿Í¤Ï¡¢ÍèµÒ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤È²ñÏÃ¤·¤¿¤¤¤ÈË¾¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡ã¥¯¥í¥Þ¥Æ¥£¡õµÜ²¼¾»¸Ê¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡ä
https://www.veltra.com/jp/japan/tokyo/a/199417