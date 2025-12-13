¤¢¤Ð¤ì¤ë·¯¡¢Á°Æü¤«¤é»Å¹þ¤ó¤À¥¹¡¼¥×¤Çºî¤Ã¤¿¡È¼«²ÈÀ½¥é¡¼¥á¥ó¡ÉÈäÏª¡Ö¤¹¤´¡¼¤¤¡×¡Ö¤Þ¤¸¤¦¤Þ¤½¡¼¡×¡Ö¸«¤¿¤À¤±¤Ç¤âÈþÌ£¤¤¡×¡¡»ÔÈÎ¤ÎÌÍ¤ò¤ª¤¤¤·¤¯¤¹¤ë¥³¥Ä¤âÌÀ¤«¤¹
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤¢¤Ð¤ì¤ë·¯¡Ê39¡Ë¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡È¼«²ÈÀ½¡É¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¡Ö¤¹¤´¡¼¤¤¡×¡Ö¸«¤¿¤À¤±¤Ç¤âÈþÌ£¤¤¡×¤¢¤Ð¤ì¤ë·¯¤¬ÈäÏª¤·¤¿¡È¼«²ÈÀ½¥é¡¼¥á¥ó¡É¤È»Å¹þ¤ß¤Î²áÄø
¡¡¤¢¤Ð¤ì¤ë·¯¤Ï¡ÖËÜÆü¡¢ºòÆü¤«¤é»Å¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¹¡¼¥×¤È¾ßÌý¤ÇÄ«°ì¼«²ÈÀ½¥é¡¼¥á¥ó¡£Ä«¥é¡¼!!ÌÍ¤Ï»ÔÈÎ¤Î¤â¤Î¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¤Ë¤®¤Ë¤®¡Ù¤·¤Æ½Ì¤ì¤µ¤»¤ë¤À¤±¤ÇÈþÌ£¤·¤µ¥¢¥Ã¥× ¤É¤¦¤·¤¿¤é¤â¤Ã¤È¡Ø¤¢¤Þ¤¡¤¤»Ý¤µ¡Ù½Ð¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê´°À®ÉÊ¤È¡¢»Å¹þ¤ß¤Î²áÄø¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Ê¤¬¤é¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Á¤¹¤´¡¼¤¤¤¢¤Ð¤ì¤ë·¯¡ª¡×¡Ö¸«¤¿¤À¤±¤Ç¤âÈþÌ£¤¤¡ª¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Þ¤¸¤¦¤Þ¤½¡¼¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
