Â¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¡ÖµÙ¤ß¤ÎÆü¤Ê¤é10»þ´Ö¤°¤é¤¤¤Ï¿²¤Þ¤¹¡×¡¡°Õ³°¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¶Ã¤¡ª
¡¡9·î¤ÎÎ¦¾åÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÃË»Ò110¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²5°ÌÆþ¾Þ¤ÎÂ¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¡Ê23¡áJAL¡Ë¤¬12ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡ÖA-Studio+¡×(¶âÍË¸å11¡¦00)¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¤Î²á¤´¤·Êý¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡9·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤¬ÊÄËë¤·¤¿¸å¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Â¼ÃÝ¡£MC¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤«¤é¡Ö¿©¤ÙÊª¤È¤«µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢Â¼ÃÝ¤Ï¡Öµ¤¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£¤Ç¤â¸·¤·¤¤¿©À¸³è¤Ê¤É¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£
¡¡Kis-My-Ft2¡¦Æ£¥öÃ«ÂÀÊå¤â¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤È¤«¤âÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¾¯¿©¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¡Ä¾¡¼ê¤Ê¤¬¤é¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÊý¤Ï¡¢3¿©¤¤Á¤ó¤È±ÉÍÜ´ÉÍý¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤¤¤¿¡£Â¼ÃÝ¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¾¯¿©¤Ç¤¹¡£¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¤Î´ü´Ö¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÄ«¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÄáÉÓ¤¬¡Ö¿²¤Æ¤¿¤ó¤ä¤í¡©¡×¤ÈÄÉµá¡£Â¼ÃÝ¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡£Ä«ÈÓ¿©¤Ù¤ë¤°¤é¤¤¤Ê¤é¿²¤Æ¤¿¤¤¤Ê¤È¡ÄµÙ¤ß¤ÎÆü¤Ê¤é10»þ´Ö¤°¤é¤¤¤Ï¿²¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÊÖÅú¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Îý½¬´ü´Ö¤ä¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ïµ¬Â§Àµ¤·¤¤À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤À¤È¿¼Ìë¤Þ¤Ç¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡£ÄáÉÓ¤¬¡Ö12»þ´Ö¤°¤é¤¤¤¹¤ë¤ó¤ä¤í¡©ÅÜ¤é¤ì¤Ø¤ó¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Â¼ÃÝ¤Ï¡Ö¾®¤µ¤¤»þ¤Ï¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¾®¤µ¤¤»þ¤«¤é¥Ý¥±¥â¥ó¤¬¹¥¤¤Ç¡¢ºÇ¶á¿·ºî¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×ÀâÌÀ¤·¤¿¡£