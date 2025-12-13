¡Ú´ÚÎ®¡ÛITZY¤ÎYEJI¡¢¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖAir¡×¤¬±Ñ¹ñ¤Ç¡Öº£Ç¯ºÇ¹â¤ÎK¡ÝPOP25Áª¡×
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×ITZY¡Ê¥¤¥Ã¥Á¡Ë¥á¥ó¥Ð¡¼YEJI¡Ê¥¤¥§¥¸¡Ë¤Î¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖAir¡×¤¬¡¢±ÑNME¤¬ÁªÄê¤·¤¿¡Ö2025ºÇ¹â¤ÎK¡ÝPOP¡×¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£
±Ñ¹ñ²»³Ú¥Þ¥¬¥¸¥óNME¤¬10Æü¡¢¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡Ö2025º£Ç¯ºÇ¹â¤ÎK¡ÝPOP25Áª¡ÊThe 25 best K¡Ýpop songs of 2025¡Ë¡×¤Ë¡ÖAir¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
NME¤Ï¡ÖYEJI¤Î¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¡¢25Ç¯¤ÎºÇ¤âËþÂ¤Ç¤¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Î1¤Ä¤À¤Ã¤¿¡£YEJI¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥È¤Î¾å¤ÇÂ©¤¬µÍ¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é²Î¤ò¥ê¡¼¥É¤·¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤¬¶á¤Å¤¯¤Û¤É¤µ¤é¤Ë¶¯Îõ¤Ë¤Ê¤ë´¶¾ð¤Ç¶Ê¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÅÁ¤¨¤ë¡£¶¯Îõ¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¥¨¥ì¥¥®¥¿¡¼¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï¡ØAir¡Ù¤òµ±¤«¤»¤ë¡×¤È¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡£
YEJI¤Ï7·î¤Ë¤Ï¡ÖAir¡×¤Ç¡¢ÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö2025¾åÈ¾´ü¥Ù¥¹¥ÈK¡ÝPOP¥½¥ó¥°25¡ÊThe 25 Best K¡ÝPop Songs of 2025¡ØSo Far¡Ù¡Ë¡×¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎËèÆü·ÐºÑ¤Ï13Æü¡ÖYEJI¤¬ºî»ì¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡ØAir¡Ù¤Ï¡¢ÃæÆÇÀ¤Î¤¢¤ë¥Õ¥Ã¥¯¤¬ÌÜÎ©¤Ä¥·¥ó¥»¥Ý¥Ã¥×¥¸¥ã¥ó¥ë¡£YEJI¤Ï¡¢ÆÈÊâÅª¤Ê¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤ÇÂ©¤¬»ß¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò´°À®¤µ¤»¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÀøºßÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£