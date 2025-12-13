ÀïÁ°¤è¤ê¤Ï¥Þ¥·¤À¤¬¡ÄÉéÃ´¤â²¸·Ã¤â¡ÈÏ¢Æ°¡É¡£ÆüËÜ¤ÎÁêÂ³ÀÇ¡Ö²ÝÀÇÊý¼°¡×¤ËÀø¤à¡È¹½Â¤Åª¤ÊÏÄ¤ß¡É
ÆüËÜ¤ÎÁêÂ³ÀÇ¤Ï¡¢ÀïÁ°¤Î¡Ö°ä»º²ÝÀÇÂÎ·Ï¡×¤«¤éÀï¸å¤Î¡Ö°ä»º¼èÆÀ²ÝÀÇÂÎ·Ï¡×¤Ø¤ÈÂç¤¤¯Å¾´¹¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¼ÏÂ33¡Ê1958¡ËÇ¯¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¸½¹Ô¤Î¡ÖË¡ÄêÁêÂ³Ê¬°ä»º¼èÆÀ²ÝÀÇÂÎ·Ï¡×¤Ï¡¢°ä»ºÁí³Û¤ÈÁêÂ³¿Í¤Î¿ô¤ò¤â¤È¤ËÁêÂ³ÀÇ¤ÎÁí³Û¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ï²ÝÀÇ¤Î¸øÊ¿À¤ä¿½¹ðÏ³¤ì¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¡¢É½ÌÌ¤«¤é¤Ï¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤²ÝÂê¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢12·î¤Ë¡ØÉÙÍµÁØ¤Î»ñ»º¾µ·Ñ¤ÈÁêÂ³ÀÇ¡Ù¤ò´©¹Ô¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÈ¬¥ÄÈø½ç°ì»á¤¬À©ÅÙ¤ÎÊÑÁ«¤ò¤¿¤É¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÌäÂêÅÀ¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀïÁ°¤ÈÀï¸å¤Ç¤Ï¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Î·×»»ÊýË¡¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë
ÆüËÜ¤ÎÁêÂ³ÀÇ¤ÏÀïÁ°¡¢¡Ö°ä»º²ÝÀÇÂÎ·Ï¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤Î°ä»ºÁí³Û¤ò¡Ö²ÝÀÇÉ¸½à¡ÊÀÇ³Û¤ò·×»»¤¹¤ë´ð½à³Û¡Ë¡×¤È¤·¡¢¤½¤Î¶â³Û¤ËÀÇÎ¨¤ò¤«¤±¤ÆÁêÂ³ÀÇ¤ò»»½Ð¤¹¤ëÊý¼°¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬Àï¸å¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥·¥ã¥¦¥×ÀÇÀ©¢¨¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÁêÂ³ÀÇ¤Ï¡Ö°ä»º¼èÆÀ²ÝÀÇÂÎ·Ï¡×¤Ø¤ÈÂç¤¤¯Å¾´¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÊý¼°¤Ç¤Ï¡¢ÁêÂ³¿Í¤¬¼ÂºÝ¤Ë¼èÆÀ¤·¤¿ºâ»º³Û¤ò´ð½à¤Ë²ÝÀÇ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¥·¥ã¥¦¥×ÀÇÀ©¡Ä¡Ä1949Ç¯¤ËGHQ¤ÎÍ×ÀÁ¤ÇÍèÆü¤·¤¿ÊÆ¹ñ¤Î·ÐºÑ³Ø¼Ô¥«¡¼¥ë¡¦¥·¥ã¥¦¥×¤òÃÄÄ¹¤È¤¹¤ëÄ´ººÃÄ¤Î´«¹ð¤Ë´ð¤Å¤Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¤ÎÀÇÀ©²þ³×¤Î¤³¤È¡£ÀïÁ°¤ÎÊ£»¨¤ÇÉÔ¸øÊ¿¤ÊÀÇÂÎ·Ï¤ò²þ¤á¡¢1950Ç¯¤«¤é½êÆÀÀÇÃæ¿´¤ÎÄ¾ÀÜÀÇÂÎ·Ï¤ØÅ¾´¹¤·¡¢¿½¹ðÇ¼ÀÇÀ©ÅÙ¤äÀÄ¿§¿½¹ðÀ©ÅÙ¤òÀ°È÷¤·¤¿¡£ÃÏÊýÀÇÂÎ·Ï¤Î¶¯²½¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢Àï¸åÆüËÜ¤ÎÀÇÀ©¤Î´ðÈ×¤òÃÛ¤¤¤¿¡£
Î¾¼Ô¤Î´ðËÜÅª¤Ê°ã¤¤¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½1¡Ï°ä»º²ÝÀÇÂÎ·Ï¤È°ä»º¼èÆÀ²ÝÀÇÂÎ·Ï¤Î°ã¤¤ ½Ð½ê¡§É®¼ÔºîÀ®
¥·¥ã¥¦¥×ÀÇÀ©¤Ç¤ÏÅö½é¡¢¡Ö°ìÀ¸ÎßÀÑ°ä»º¼èÆÀ²ÝÀÇÊý¼°¡×¡ÊÀ¸³¶¤Ë¼èÆÀ¤·¤¿°ä»º¤äÂ£Í¿¤òÄÌ»»¤·¤Æ²ÝÀÇ¤¹¤ëÀ©ÅÙ¡Ë¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËÍýÏÀÅª¤Ç¡¢Ä§ÀÇ¤Î¼ÂÌ³¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤«¤é¡¢Áá´ü¤ËÇÑ»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¼ÏÂ33Ç¯¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡¢¸½¹Ô¤Î¡ÖË¡ÄêÁêÂ³Ê¬°ä»º¼èÆÀ²ÝÀÇ¡×
¤³¤¦¤·¤¿·Ð°Þ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¾¼ÏÂ33Ç¯¤Ë¸½ºß¤Î¡ÖË¡ÄêÁêÂ³Ê¬°ä»º¼èÆÀ²ÝÀÇÂÎ·Ï¡×¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÊý¼°¤Ï¡¢
¡¦°ä»º¤ÎÁí³Û
¡¦ÁêÂ³¿Í¤Î¿ô
¤È¤¤¤Ã¤¿µÒ´ÑÅª¤Ê»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÁêÂ³ÀÇ¤ÎÁí³Û¤ò·èÄê¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÁêÂ³¿Í´Ö¤Ç°ÄÊ¬¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢°ä»ºÊ¬³äÊýË¡¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÇÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔ¸øÊ¿´¶¤ò¿¡¤¨¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À©ÅÙ¤ÎÎ®¤ì¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀ°Íý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½2¡ÏË¡ÄêÁêÂ³Ê¬°ä»º¼èÆÀ²ÝÀÇÂÎ·Ï¤Î¥Õ¥í¡¼¥Á¥ã¡¼¥È ½Ð½ê¡§É®¼ÔºîÀ®
¸½¹Ô¤Î²ÝÀÇÊý¼°¤Î¡Ö3¤Ä¡×¤ÎÌäÂêÅÀ
1¡¥³ÆÁêÂ³¿Í¤Î¡È¼ÂºÝ¤Î¼èÆÀ³Û¡É¤Ë±þ¤¸¤¿²ÝÀÇ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤³¤Î²ÝÀÇÂÎ·Ï¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÌäÂêÅÀ¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢ÁêÂ³¿Í¤´¤È¤Î¼èÆÀ³Û¤Ë±þ¤¸¤¿²ÝÀÇ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
ÁêÂ³ÀÇ¤Ï¤Þ¤ºÁí³Û¤ò»»½Ð¤·¡¢¤½¤ì¤ò¼èÆÀ³ä¹ç¤Ë±þ¤¸¤Æ°ÄÊ¬¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÁêÂ³¿Í¤ÎÀÇÉéÃ´Î¨¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆ±¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÒÎã¡Ó
A¤µ¤ó¡§4²¯±ß¤ò¼èÆÀ
B¤µ¤ó¡§1²¯±ß¤ò¼èÆÀ
ÁêÂ³ÀÇÁí³Û¡§2²¯±ß
¾åµ¤Î¾ì¹ç¡¢
A¤µ¤ó¡§1.6²¯±ß¡ÊÉéÃ´Î¨40¡ó¡Ë
B¤µ¤ó¡§0.4²¯±ß¡ÊÉéÃ´Î¨40¡ó¡Ë
¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±¤¸40¡ó¤ÎÉéÃ´Î¨¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¼èÆÀ³Û¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÀ¤òÉÔ¸øÊ¿¤È¤¹¤ë°Õ¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2¡¥Â¾¤ÎÁêÂ³¿Í¤Î¿½¹ðÏ³¤ì¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÀÇ³Û¤Ë¤âÇÈµÚ¤¹¤ë
²ÝÀÇ·×»»¤Ï¡¢¡Ö¡³Æ¿Í¤Î²ÝÀÇ²Á³Ê¢ª¢¹ç·×¤·¤ÆÁí³Û¤ò·×»»¢ª£°ÄÊ¬¡×¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ã¯¤«¤Î¿½¹ðÏ³¤ì¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤È¡¢Â¾¤ÎÁêÂ³¿Í¤Ë¤âÄÉÄ§²ÝÀÇ¤¬µÚ¤Ö¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÒÎã¡Ó
¡¦A¤µ¤ó¤Î²ÝÀÇ²Á³Ê¡§4²¯±ß¢ªÄ´ºº¤Ç3²¯±ß¤ÎÏ³¤ì¤¬È¯³Ð¤·7²¯±ß¤Ø
¡¦B¤µ¤ó¡§Åö½é¤Î1²¯±ß¤Î¤Þ¤Þ
¤³¤Î¾ì¹ç¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÁí³Û¤¬Áý¤¨¤ë¤¿¤á¡¢B¤µ¤ó¤ÎÀÇ³Û¤âËÜÍè¤Î0.4²¯±ß¤«¤é0.5²¯±ß¤Ø¤ÈÁý²Ã¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢B¤µ¤ó¤Î¼èÆÀºâ»º¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÀÇÉéÃ´¤À¤±¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
3¡¥ÆÃÎã¤Î¸ú²Ì¤¬Â¾¤ÎÁêÂ³¿Í¤Ë¤âµÚ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦
Æ±ÍÍ¤Ë¡¢ÆÃÄê¤ÎÁêÂ³¿Í¤¬¾®µ¬ÌÏÂðÃÏÅù¤ÎÆÃÎã¡Ê80¡ó¸º³Û¤Ê¤É¡Ë¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÁí³Û¤¬²¼¤¬¤ë¤¿¤á¡¢Â¾¤ÎÁêÂ³¿Í¤â²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¹½Â¤Åª¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÍè¡¢ÆÃÎã¤ÏÅ¬ÍÑ¤·¤¿ÁêÂ³¿Í¼«¿È¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ë¡ÄêÁêÂ³Ê¬²ÝÀÇÊý¼°¤Ç¤Ï¤½¤Î¸ú²Ì¤¬ÁêÂ³¿ÍÁ´ÂÎ¤ËÇÈµÚ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤ÎÊý¼°¤Ï¡¢½ã¿è¤Ê¡Ö°ä»º¼èÆÀ²ÝÀÇ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸½¹Ô¤Î¡ÖË¡ÄêÁêÂ³Ê¬°ä»º¼èÆÀ²ÝÀÇÂÎ·Ï¡×¤Ï¡¢ÁêÂ³¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼ÂºÝ¤Î¼èÆÀºâ»º¤À¤±¤ò´ð½à¤Ë²ÝÀÇ¤¹¤ë¡È½ã¿è¤Ê°ä»º¼èÆÀ²ÝÀÇ¡É¤È¤Ï¹½Â¤¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸Ä¡¹¤ÎÁêÂ³¿Í¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤ÎÍ×ÁÇ¤¬ÀÇ³Û¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡¢»ÅÁÈ¤ß¾å¤ÎÆÃÄ§¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
È¬¥ÄÈø ½ç°ì
Âçºå³Ø±¡Âç³Ø¡¡¶µ¼ø