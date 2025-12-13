¿´¤¬ÀÞ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ä¡ÒÇ¯¶â·î38Ëü±ß¡Ó¡ÒÂà¿¦¶â4,000Ëü±ß¡Ó75ºÐ¤Î¸µ¸øÌ³°÷É×ÉØ¡¢Ç°´ê¤ÎÃÏÊý°Ü½»¤Ç¡Ò¿·ÃÛ¡¦ÄíÉÕ¤¸Í·ú¡Ó¹ØÆþ¤â1Ç¯¤ÇÇäµÑ¤ò·è°Õ¡£¸¶°ø¤Ï¤´¶á½ê¤µ¤ó¤Î¡Ö»Ä¹ó¤Ê°ì¸À¡×
ÅÔ²ñ¤Î·öÁû¤«¤éÎ¥¤ì¡¢ÄíÉÕ¤°ì¸®²È¤ÇÅÚ¤¤¤¸¤ê¤ä²ÈÄíºÚ±à¤ò³Ú¤·¤à¡½¡½¤½¤ó¤ÊÀ¸³è¤ËÆ´¤ì¤Æ¡¢ÃÏÊý°Ü½»¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢ÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ï¡¢»þ¤ËÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£75ºÐ¤Î¸µ¸øÌ³°÷É×ÉØ¤Î»öÎã¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÃÏÊý°Ü½»¤Î»×¤ï¤ÌÌÕÅÀ¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÄÔËÜ¹ä»ÎCFP¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
50Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅÄ¼ËÊë¤é¤·¡ÄÂè2¤Î¿ÍÀ¸¤Î¤¿¤á¤Ë¡ÖÃÏÊý°Ü½»¡×¤ò·èÃÇ
ÎëÌÚÍ¦¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦75ºÐ¡Ë¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¸øÌ³°÷¤È¤·¤ÆÃÏ°è¹ÔÀ¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¤¤Ç¯¤ÎºÊ¤âÆ±¤¸¤¯¸øÌ³°÷¤Ç¡¢É×ÉØ¶¦Æ¯¤¤ÇÄêÇ¯¤Þ¤Ç¶Ð¤á¾å¤²¡¢É×ÉØ¤ÎÂà¿¦¶â¤Ï¹ç¤ï¤»¤ÆÌó4,000Ëü±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤ÏÉ×ÉØ¤Ç·î38Ëü±ß¤ÎÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÔÆâ¤ÇÀÅ¤«¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÄêÇ¯¤«¤é10Ç¯¤Û¤É·Ð¤Ã¤¿¤¤¤Þ¤â¡¢Âà¿¦¶â¤Ë¤Ï¤Þ¤À¼ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ó¤ÊÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤Ò¤½¤«¤Ë¶»¤ËÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡ÈÌ´¡É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎºÇ¸å¤Ï¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¼«Á³¤Î¤Ê¤«¤ÇÊë¤é¤·¤¿¤¤¡×
ÍÄ¾¯´ü¤òÅÄ¼Ë¤Ç²á¤´¤·¡¢½¢¿¦¤òµ¡¤Ë¾åµþ¤·¤Æ¤«¤é50Ç¯°Ê¾å¡£»Å»öÃæ¿´¤ÎÆü¡¹¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¤Õ¤È»Ä¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¤È¤¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤¬¤Õ¤È¿´¤ËÉâ¤«¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¡£ºÊ¤Ë¤½¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢²÷¤¯»¿Æ±¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢2¿Í¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Î¸Î¶¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·¤¿¤ÊÃÏÊý¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤Ç¤·¤¿¡£¡È½ª¤ÎÀ³²È¡É¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¡¢½»Âð¤Î¾ò·ï¤ä°åÎÅ¡¦¸òÄÌ¤ÎÍøÊØÀ¤Ê¤É¤ò´Õ¤ß¤Æ¤Î·èÃÇ¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤Æ¡¢É×ÉØ¤ÏÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¼«Âð¤òÇäµÑ¤·¡¢¤È¤¢¤ëÃÏÊý¤Ë¿·ÃÛ¤ÎÄíÉÕ¤°ì¸Í·ú¤Æ¤ò¹ØÆþ¡£¹ØÆþÈñÍÑ¤Î¤¦¤Á¡¢ÉÔÂÊ¬¤Î1,000Ëü±ß¤ÏÂà¿¦¶â¤«¤éÊä¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ñ»º¤Ë¤Ï¤Þ¤À½½Ê¬¤ÊÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°Ü½»Àè¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡Ö¿·¤¿¤ÊÃç´Ö¡×
¿·µï¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤¹¤°¡¢2¿Í¤Ï¶á½ê¤Ø°§»¢²ó¤ê¤Ë½Ð¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£½»Ì±¤ÏÍ½ÁÛ°Ê¾å¤Ë¤ß¤Ê¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢²¹¤«¤¯·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¶á½ê¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ë¡ÖËã¿ýÃç´Ö¡×¤ÎÎØ¤ËÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê´î¤Ó¤Ç¤·¤¿¡£¸µ·Ð±Ä¼Ô¤äÀìÌç¿¦¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¿Í¡¹¤È¤Î¸òÎ®¤Ï»É·ãÅª¤Ç¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤³¤ËÍè¤ÆÀµ²ò¤À¤Ã¤¿¡×¤È»×¤ï¤º¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡Ä¡Ä¡£
Ëã¿ýÃç´Ö¤Î¡Ö¤Ò¤È¸À¡×¤Ë³Ð¤¨¤¿¡È°ãÏÂ´¶¡É
¤½¤Î¸å¤â¡¢À¸³è¤Ï½çÄ´¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â1¤Ä¤À¤±µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢Ëã¿ýÃç´Ö¤¿¤Á¤¬»þÀÞ¸ý¤Ë¤¹¤ë¡Ö¸øÌ³°÷¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¸øÌ³°÷¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¤¤è¤Ê¤¢¡£²¶¤¿¤Á¤Ï¶ìÏ«¤·¤¿¤â¤ó¤À¤è¡×
¡Ö·ë¶É¡¢²¶¤¿¤Á¤ÎÀÇ¶â¤ÇÊ¢¤òËÄ¤é¤Þ¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©¡¡Á¢¤Þ¤·¤¤¤Ê¤¢¡×
¤½¤ì¤Ï²ñÏÃ¤ÎÎ®¤ì¤Î¤Ê¤«¤Ç²¿µ¤¤Ê¤¯½Ð¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢·è¤·¤Æ°µ¤¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤É¤³¤«°ú¤Ã¤«¤«¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¸µ·Ð±Ä¼Ô¤Îµ×¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï¸øÌ³°÷¤Î½ª¿È¸ÛÍÑ¤äÂà¿¦¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²÷¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ë¸þ¤±¤ë»ëÀþ¤¬¾¯¤·¤À¤±Îä¤¿¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤ÏÄ¹Ç¯¹ÔÀ¯¤Î¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¶¯¤¤¼«Éé¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡ÈÁ¢¤Þ¤·¤¤¡É¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¶Ú¹ç¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¸øÌ³°÷¤Ï¡Á¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤ò¤µ¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë¤Ï¾®¤µ¤Ê¥â¥ä¥â¥ä¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÈÍýÁÛ¤ÎÅÄ¼ËÊë¤é¤·¡É¤¬°ì½Ö¤ÇÊø²õ¤·¤¿¡Ö·èÄêÅª¤Ê½ÐÍè»ö¡×
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Î¡È°ãÏÂ´¶¡É¤¬¡Ö³Î¿®¡×¤ËÊÑ¤ï¤ë½ÐÍè»ö¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÆü¤â¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËÃç´Ö¤È½¸¤Þ¤ê¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿ÎëÌÚ¤µ¤ó¡£ÅÓÃæ¤Ç¥È¥¤¥ì¤ËÀÊ¤òÎ©¤Á¡¢Ìá¤Ã¤Æ¤¤ÆÉô²°¤Î¥É¥¢¤Ë¼ê¤ò¤«¤±¤¿½Ö´Ö¡¢¤Ê¤«¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¸øÌ³°÷¤Ã¤Æ¥é¥¯¤Ç¤¤¤¤¤è¤Ê¡×
¡Ö¤³¤Ã¤Á¤ÏÉ¬»à¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡¢ÀÇ¶â¤Ç¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤í¡©¡×
¡ÖÃÎ¤é¤óÅÚÃÏ¤Ë°Ü½»¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤¤Ê¤ê¤¢¤ó¤ÊÂç¤¤Ê²È¤ò·ú¤Æ¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¤ª¶â¤Ï½½Ê¬¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×
¡ÖÀµÄ¾¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Í¡×
¸øÌ³°÷¤ËÂÐ¤¹¤ë¼»ÅÊ¤È¶¯¤¤ÊÐ¸«¡¢¤½¤·¤ÆÎëÌÚ¤µ¤ó¸Ä¿Í¤ò·Ú¤ó¤¸¤ë¸ÀÍÕ¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤é¤¬¾Ð¤¤À¼¤È°ì½ï¤Ë¸ò¤¸¤ê¹ç¤¤¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¼ª¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
µ×¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ÆÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎËÜ²»¤Ë¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¶»¤¬Äù¤á¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¿´¤¬¥Ý¥Ã¥¥ê¤ÈÀÞ¤ì¤ë²»¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤³¤Ë¤¤¤¿¤é¥À¥á¤À¡×
µ¢Âð¸å¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤ÏºÊ¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢²È¤ÎÇäµÑ¤ò·èÃÇ¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Æ´¤ì¤ÎÃÏÊý¤Ë°Ü½»¤·¤Æ¤«¤é¤ï¤º¤«1Ç¯¤¢¤Þ¤ê¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡£
ÃÏÊý°Ü½»¤ÎÌÕÅÀ
¶áÇ¯¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤ë°Ü½»»Ù±ç¤äÊä½õ¶âÀ©ÅÙ¤¬½¼¼Â¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÃÏÊý°Ü½»¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢°Ü½»¤¬É¬¤ºÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥ó¥Ô¡¼¥ê¥¢¥ë¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¤Î»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°Ü½»¼Ô¤ÎÌó12¡ó¤¬¡Ö¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤Á8.6¡ó¤Ï¡Ö¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤ËÆëÀ÷¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½¡Ï¡ÖÃÏÊý°Ü½»¡×¤Ç¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È ½ÐÅµ¡§¥¤¥¨¥³¥ó¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒClamppy¡Ë¡Êhttps://iekon.jp/column/survey/32857¡Ë
ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ËÍÏ¤±¹þ¤àÆñ¤·¤µ¤Ï¡¢»öÁ°¤Î¾ðÊó¼ý½¸¤À¤±¤Ç¤Ï¸«È´¤¤Ë¤¯¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢°Ü½»¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÂÐ±þºö¡×¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
À¸³è´ðÈ×¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë°Ê¾å¡¢½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Î»ñ¶â¤äÁªÂò»è¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢°Â¿´¤·¤Æ°Ü½»¤ËÆ§¤ß½Ð¤»¤Þ¤¹¡£
ÎëÌÚ¤µ¤óÉ×ÉØ¤Î¾ì¹ç¡¢°Ü½»¸å¤â3,000Ëü±ß¤Î»ñ»º¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢À¸³è¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹Í¾ÎÏ¤¬½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·Á´ºâ»º¤ò°Ü½»¤ËÅê¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é¡¢°ú¤ÊÖ¤¹¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÃÏÊý°Ü½»¤Ë¤ÏÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢ÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¶ì¤·¤à¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°Ü½»¤ò¹Í¤¨¤ëºÝ¤Ï¡¢´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ËÈ¼¤¦¥ê¥¹¥¯¤òÍý²ò¤·¡¢Ëü¤¬°ì¤Î¤È¤¤Ë¹²¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦ÁªÂò»è¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
ÄÔËÜ ¹ä»Î
¿À¸Í¡¦ÄÔËÜFP¹çÆ±²ñ¼Ò
ÂåÉ½¡¿CFP