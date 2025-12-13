²ÈÄÂ¼ýÆþ¤Î¤¢¤ë¡È¼ý±×ÉÔÆ°»º¡É¤ÏÁêÂ³Ê¬³ä¤¬Æñ¤·¤¤¡©¿ÆÂ²´Ö¤Î¡Ö»ýÊ¬³ä¹ç¡×¤ÇÀ¸¤¸¤ä¤¹¤¤Ëà»¤
ÁêÂ³ºâ»º¤ÎÈÏ°Ï¤Ï¡¢¸½¶â¤äÍ²Á¾Ú·ô¡¢µ®¶âÂ°¡¢ÉÔÆ°»º¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÉÔÆ°»º¤Ï¡¢ÅÚÃÏ¤ä·úÊª¤ò¸øÊ¿¤ËÊ¬³ä¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤¿¤á¡¢ÁêÂ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë²ÈÄÂ¼ýÆþ¤Î¤¢¤ë¡Ö¼ý±×ÉÔÆ°»º¡×¤Ï¡¢¼ý±×ÌÌ¤äÉéÃ´ÌÌ¤Ë´Ø¤·¤Æ¿ÆÂ²¤ÇÙæ¤á¤ä¤¹¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢×¢ÌÚÎÃ»á¤ÎÃø½ñ¡ØÆÍÁ³¤Î´Ç¼è¤ê¤Ç¤â¹²¤Æ¤Ê¤¤¡ªË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Î¼êÂ³¤ÈÁêÂ³¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤ï¤«¤ëËÜ¡Ù¡Ê¥½¡¼¥Æ¥Ã¥¯¼Ò¡Ë¤è¤ê¡¢¼ý±×ÉÔÆ°»º¤òÃæ¿´¤ËÁêÂ³ºâ»º¤äÁêÂ³ÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö´ðÁÃ¹µ½ü³Û¡×¤òÄ¶¤¨¤ë¤ÈÁêÂ³ÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë
ÁêÂ³ÀÇ¤È¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤«¤éºâ»º¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¤È¤¤Ë²Ý¤µ¤ì¤ëÀÇ¶â¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁêÂ³¤Ë²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÄê³Û¤Þ¤Ç¤ÏÈó²ÝÀÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÈó²ÝÀÇÏÈ¤ò¡Ö´ðÁÃ¹µ½ü³Û¡×¤È¤¤¤¤¡¢·×»»¼°¤Ï3000Ëü±ß¡Ü¡Ê600Ëü±ß¡ßË¡ÄêÁêÂ³¿Í¤Î¿ô¡Ë¤Ç¤¹¡£ÁêÂ³¿Í¤¬ÇÛ¶ö¼Ô¤È»Ò¤É¤â2¿Í¤Î·×3¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢3000Ëü±ß¡Ü600Ëü±ß¡ß3¡á4800Ëü±ß¤¬´ðÁÃ¹µ½ü³Û¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¶â³Û¤òÄ¶¤¨¤ëÉôÊ¬¤À¤±¤¬²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¶â³Û¤ÏÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á³Û¤ò´ð½à¤Ë·×»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÉÔÆ°»º¤ÎÉ¾²Á³Û¤ÏÇäÇã»þ²Á¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ÉÔÆ°»º¤Ï¹ñÀÇÄ£¤¬¸øÉ½¤¹¤ëÏ©Àþ²Á¤äÇÜÎ¨Êý¼°¤Ç»»½Ð¤µ¤ì¡¢ÍÂÃù¶â¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æü¤Î»Ä¹â¤Ç·×»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ï©Àþ²Á¤Ç3000Ëü±ß¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¼«Âð¤Ç¤â¡¢¼ÂÀª²Á³Ê¡ÊÇäÇã»þ²Á¡Ë¤Ï4000Ëü±ß°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
[¿ÞÉ½1]ºâ»º¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¤ÈÁêÂ³ÀÇ¤¬¤«¤«¤ë¡©
ºâ»º¤ÎÈÏ°Ï¤ÈÃí°ÕÅÀ
ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëºâ»º¤Ï¸½¶â¤äÍÂÃù¶â¡¢ÉÔÆ°»º¡¢Í²Á¾Ú·ô¡¢µ®¶âÂ°¤Ê¤É¤Î¤Û¤«¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Î»àË´ÊÝ¸±¶â¤ä¶ÐÌ³Àè¤«¤é¤Î»àË´Âà¿¦¶â¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ëÁ°7Ç¯°ÊÆâ¡Ê·Ð²áÁ¼ÃÖ¤¢¤ê¡Ë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Â£Í¿ºâ»º¤â¸¶Â§¤È¤·¤Æ²Ã»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¸«Íî¤È¤¹¤È¡ÖÈó²ÝÀÇ¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÁêÂ³ÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
[¿ÞÉ½2]ÁêÂ³ºâ»º¤ÎÈÏ°Ï
¡Ö¤¦¤Á¤Ïºâ»º¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¤é´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÅÚÃÏ¤ä»ý¤Á²È¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÉ¾²Á³Û¼¡Âè¤Ç²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÅÔ»ÔÉô¤ÎÅÚÃÏ¤ÏÉ¾²Á³Û¤¬¹â¤¯¡¢¸½¶â¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤â²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³ÀÇ¤¬¤«¤«¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢ºâ»º¤ÎÆâÍÆ¤ÈÉ¾²Á³Û¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÇÄ°®¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï»î»»¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£Áá¤á¤ËÀìÌç²È¤ØÁêÃÌ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÁÛÄê³°¤ÎÉéÃ´¤òÈò¤±¡¢É¬Í×¤ÊÀáÀÇÂÐºö¤â¸¡Æ¤¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Èó²ÝÀÇ¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¡¦¹µ½ü¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÂ»¡ª
ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÍ¾Ê¬¤ÊÀÇ¶â¤òÊ§¤¦¤³¤È¤â
ÁêÂ³ÀÇ¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹µ½ü¤äÈó²ÝÀÇ¤ÎÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ê¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÇÁêÂ³ÀÇ³Û¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½Åª¤ÊÀ©ÅÙ¤¬¡ÖÇÛ¶ö¼Ô¹µ½ü¡×¤Ç¤¹¡£ÇÛ¶ö¼Ô¤¬ÁêÂ³¤¹¤ëºâ»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ë¡ÄêÁêÂ³Ê¬¤Þ¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤Ï1²¯6000Ëü±ß¤Þ¤Ç¤Î¤¤¤º¤ì¤«Â¿¤¤Êý¤Þ¤ÇÈó²ÝÀÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
[¿ÞÉ½3]ÁêÂ³ÀÇ¤Ç»È¤¨¤ë¹µ½ü
¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤Ëºâ»º¤òÂ¿¤¯½¸Ãæ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÇÛ¶ö¼Ô¤ËÁ´ÉôÅÏ¤»¤Ð¤¤¤¤¤è¤Í¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÇÛ¶ö¼Ô¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤òÁêÂ³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤Î¤Á¤ËÆó¼¡ÁêÂ³¡ÊÇÛ¶ö¼Ô¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÁêÂ³¡Ë¤Ç»ÒÀ¤Âå¤¬Â¿³Û¤ÎÁêÂ³ÀÇ¤òÉéÃ´¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤Î»à¸å¤Ë¤ÏÁêÂ³¿Í¤Î¿ô¤¬¸º¤ê¡¢´ðÁÃ¹µ½ü³Û¤â¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢°ì¼¡ÁêÂ³¤ÈÆó¼¡ÁêÂ³¤ÎÎ¾Êý¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿ÁêÂ³ÂÐºö¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±¶â¤Ë¤âÈó²ÝÀÇÏÈ¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö500Ëü±ß¡ßË¡ÄêÁêÂ³¿Í¤Î¿ô¡×¤Þ¤Ç¤¬Èó²ÝÀÇ¤Ç¤¹¡£ÁêÂ³¿Í¤¬3¿Í¤Ê¤é1500Ëü±ß¤Þ¤Ç¡¢»àË´Âà¿¦¶â¤âÆ±¤¸ÏÈ¤ÇÈó²ÝÀÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
[¿ÞÉ½4]ÁêÂ³ºâ»º¤È¤½¤ÎÉ¾²ÁÊýË¡
Â¾¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¡Ö»È¤¨¤ë¹µ½ü¡×
¾ã³²¼Ô¹µ½ü¤äÌ¤À®Ç¯¼Ô¹µ½ü¡¢Áê¼¡ÁêÂ³¹µ½ü¤Ê¤É¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¹µ½ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¾ã³²¼Ô¹µ½ü¤Ï¡Ö85ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯¿ô¡ß10Ëü±ß¡ÊÆÃÊÌ¾ã³²¼Ô¤Ï20Ëü±ß¡Ë¡×¤¬º¹¤·°ú¤±¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¾ã³²¼Ô¼êÄ¢¤Ë¤è¤ë¾ã³²¼ÔÇ§Äê¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Í×²ð¸îÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë»Ô¶èÄ®Â¼¤ÎÈ½Äê¤ò·Ð¤Æ¾ã³²¼Ô¹µ½ü¤òÅ¬ÍÑ¤Ç¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¹µ½ü¤äÈó²ÝÀÇ¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¿½¹ð¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ºâ»º¤ÎÀö¤¤½Ð¤·¤ÈÀ©ÅÙ¤Î³ÎÇ§¤ÏÁá¤á¤ËÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¾®µ¬ÌÏÂðÃÏ¤ÎÆÃÎã¤Ã¤Æ²¿¡©ÁêÂ³ÀÇ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ëÀ©ÅÙ
ÁêÂ³¤·¤¿ÅÚÃÏ¤ÎÉ¾²Á³Û¤ò¸º¤é¤»¤ë»ÅÁÈ¤ß
¾®µ¬ÌÏÂðÃÏÅù¤ÎÆÃÎã¤È¤Ï¡¢ÁêÂ³¤·¤¿ÅÚÃÏ¤ÎÉ¾²Á³Û¤òÂç¤¤¯²¼¤²¤é¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£ÁêÂ³ÀÇ¤Î·×»»¤Ç¤ÏÅÚÃÏ¤òÏ©Àþ²Á¤Ê¤É¤ÇÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¶â³Û¤¬Âç¤¤¤¤¿¤áÁêÂ³ÀÇÉéÃ´¤â½Å¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤ò»È¤¦¤È¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¼«Âð¤ä»ö¶È¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÚÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ìÄê¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤»¤ÐÉ¾²Á³Û¤òºÇÂç80¡ó¸º³Û¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ï©Àþ²Á¤Ç5000Ëü±ß¤Î¼«ÂðÉßÃÏ¤â¡¢¤³¤ÎÆÃÎã¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ì¤ÐÉ¾²Á³Û¤¬1000Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤¬¿ôÉ´Ëü±ßÃ±°Ì¤Ç¸º³Û¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Ãí°ÕÅÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Å¬ÍÑ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡ÖÃ¯¤¬ÁêÂ³¤¹¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤½¤Î¸å¤É¤¦ÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤ÇÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎÆÃÎã¤Ï¿½¹ð´ü¸ÂÆâ¤Ë¿½ÀÁ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð»È¤¨¤º¡¢¸å¤«¤é¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ç¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Þ¤»¤ó¡£
ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÅÚÃÏ¤ÏÂç¤¤¯3¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë
¾®µ¬ÌÏÂðÃÏ¤ÎÆÃÎã¤Ë¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÅÚÃÏ¤´¤È¤Ë3¤Ä¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¿ÞÉ½5¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¾ò·ï¤¬¤¢¤ê¡¢Ëþ¤¿¤»¤ÐÆÃÎã¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
[¿ÞÉ½5]¾®µ¬ÌÏÂðÃÏ¤ÎÆÃÎã¡Ê3¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡Ë
¡Ú¾®µ¬ÌÏÂðÃÏ¤ÎÆÃÎãÂÐ¾Ý¡Û
¡¦¼«Âð¤ÎÅÚÃÏ¡ÊÆÃÄêµï½»ÍÑÂðÃÏ¡Ë
¡¦»ö¶ÈÍÑ¤ÎÅÚÃÏ¡ÊÆÃÄê»ö¶ÈÍÑÂðÃÏ¡Ë
¡¦ÄÂÂßÍÑ¤ÎÅÚÃÏ¡ÊÂßÉÕ»ö¶ÈÍÑÂðÃÏ¡Ë
¤Þ¤¿¡¢¼«ÂðÍÑ¡¦»ö¶ÈÍÑ¡¦ÄÂÂßÍÑ¤ÎÂðÃÏ¤¹¤Ù¤Æ¤Ë°ìÎ§¤ÇÅ¬ÍÑ¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê»ÍÑ¤Î²ÄÈÝ¤äÌÌÀÑ¤Î¾å¸Â¤È¤¤¤Ã¤¿À©¸Â¤â¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¾®µ¬ÌÏÂðÃÏ¤ÎÆÃÎã¤ÏÁêÂ³ÀÇ¤òÂç¤¤¯·Ú¸º¤Ç¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¾ò·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢Áá¤á¤ËÀìÌç²È¤ØÁêÃÌ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡ÚQ¡õA¡ÛÁêÂ³ºâ»º¤ÎÃæ¤Ë¼ý±×ÉÔÆ°»º¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÎÂÐ½èË¡
Q.ÁêÂ³ºâ»º¤ÎÃæ¤Ë¼ý±×ÉÔÆ°»º¤¬¤¢¤ê¡¢·»Äï»ÐËå¤ÇÙæ¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
A.¼ý±×ÉÔÆ°»º¤Ï¡¢ÁêÂ³¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÙæ¤á¤ä¤¹¤¤ºâ»º¤Ç¤¹¡£Â¾¤Îºâ»º¤ÇÄ´À°¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢º¬ËÜÅª¤Ë¤ÏÀ¸Á°¤Ë°ä¸À¤ÎºîÀ®¤ä°ä»ºÊ¬³ä¤ÎÊý¸þÀ¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤ÎÂÐºö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²ÈÄÂ¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á°ì¸«¤¹¤ë¤È¡ÖÆÀ¤Êºâ»º¡×¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï½¤Á¶Èñ¤ä¶õ¼¼¥ê¥¹¥¯¡¢´ÉÍý¤Î¼ê´Ö¤âÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£Ã±½ã¤Ë¼ý±×³Û¤À¤±¤Ç²ÁÃÍ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¡¢ÉÔ¸øÊ¿´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¼ý±×ÉÔÆ°»º¤ò½ä¤ëÁêÂ³¤Ï¡ÖÃ¯¤¬¼ý±×¤òÆÀ¤ë¤Î¤«¡×¡ÖÃ¯¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤ÇËà»¤¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼ý±×ÉÔÆ°»º¤ò½ä¤ëÁêÂ³¤ÎÂÐ±þ
£±. ÇäµÑ¤·¤Æ¸½¶â¤ÇÊ¬¤±¤ë
ÉÔÆ°»º¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¶â¤Ë´¹¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÊ¿Åù¤ËÊ¬¤±¤ä¤¹¤¯¡¢¸å¡¹¤ÎÙæ¤á»ö¤òÈò¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
2. ¶¦Í¤Ë¤¹¤ë
·»Äï»ÐËå¤Ç»ýÊ¬¤òÊ¬¤±¹ç¤¦ÊýË¡¤Ç¤¹¡£»ýÊ¬³ä¹ç¤Ë±þ¤¸¤Æ¼ý±×¤äÈñÍÑ¤òÊ¬¤±¤ë»ÅÁÈ¤ß¼«ÂÎ¤ÏÌÀ³Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡Ö½¤Á¶Èñ¤ò¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤«¤±¤ë¤«¡×¡ÖÇäµÑ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¤½¤Î»þ´ü¤ò¤¤¤Ä¤Ë¤¹¤ë¤«¡×¤Ê¤É°Õ»×·èÄê¤ÇÂÐÎ©¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾ÍèÇäµÑ¤·¤¿¤¯¤Æ¤âÁ´°÷¤ÎÆ±°Õ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á½èÊ¬¤¬Æñ¤·¤¯¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬Âç¤¤¤ÊýË¡¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
3.°ì¿Í¤¬ÁêÂ³¤·Âå½þ¶â¤ÇÄ´À°¤¹¤ë
¼ý±×ÉÔÆ°»º¤ÏÊ¬¤±¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢Ã¯¤«°ì¿Í¤¬ÁêÂ³¤·¡¢¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÂ¾¤ÎÁêÂ³¿Í¤ØÍÂÃù¶â¤äÂå½þ¶â¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ëÊýË¡¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¸øÊ¿À¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¾ÍèÅª¤Ê´ÉÍý¥ê¥¹¥¯¤â·Ú¸º¤Ç¤¤ë¸½¼ÂÅª¤ÊÊýË¡¤Ç¤¹¡£
