3ºÐ»ù¤Î¤ª·Þ¤¨¡Ö¤Ï¡¼¤¤¡×¤ÈÊÖ»ö¤·¤¿¤Î¤Ë¡Ä¤¹¤Ã¤Ý¤«¤·¤¿É×¤Î¸À¤¤Ê¬¡£Ëä¤Þ¤é¤Ê¤¤°é»ù¤Î²¹ÅÙº¹¤É¤¦¤¹¤ë¡©
3ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ëA¤µ¤ó¤Ï¶¦Æ¯¤¤Î¤¿¤á¡¢ÊÝ°é±à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤ÏA¤µ¤ó¤¬ÊÝ°é±à¤ÎÁ÷¤ê·Þ¤¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸©³°¤Ë¹Ô¤¯½ÐÄ¥¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤ª·Þ¤¨¤òÉ×¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£½ÐÄ¥¤¹¤ëÅöÆü¤ÎÄ«¤â¡Öº£Æü»ä½ÐÄ¥¹Ô¤¯¤«¤é¡¢ÊÝ°é±à¤Î¤ª·Þ¤¨¤ª´ê¤¤¤Í¡×¤È¸À¤¦A¤µ¤ó¤Ë¡¢É×¤â¡Ö¤Ï¡¼¤¤¡×¤ÈÊÖ»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢½ÐÄ¥Àè¤«¤éµ¢¤í¤¦¤È¤·¤¿ÌðÀè¤ËÊÝ°é±à¤«¤éÃå¿®¤¬¡£²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤È»×¤¤¡¢ÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤ë¤ÈÃ´Ç¤¤ÎÀèÀ¸¤«¤é¡Ö¤ª·Þ¤¨Íè¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡×¤È¾×·âÅª¤Ê°ì¸À¤¬¹ð¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£µÞ¤¤¤ÇÉ×¤ËÅÅÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡ÖµÞ¤Ë²ñµÄ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¡Öº£Æü¤Ï¤ª·Þ¤¨¹Ô¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤è¤Í¡©¡ª¡×¤ÈÅÅÏÃ±Û¤·¤ËÅÜ¤ë¤È¡Ö¤¢¡¼¤Ï¤¤¤Ï¤¤¡¢º£¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤³¤È¤Î½ÅÂç¤µ¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÊÖ»ö¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤«¤é¤âÊÝ°é±à¤«¤é¤â¿®Íê¤ò¤Ê¤¯¤¹¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢°é»ù¤ËÂÐ¤¹¤ë²¹ÅÙ´¶¤Îº¹¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢A¤µ¤ó¤ÏÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉ×¤Ë¡¢¤ª·Þ¤¨¤ò³Î¼Â¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥«¥Ã¥×¥ë¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤ÎÀÐÅÄ¿¿±û¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
É×¤Ë¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬À¸¤¸¤ë·Ð¸³¤¬½ÅÍ×
¡¼¤ª·Þ¤¨¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢»Å»ö¤òÍ¥Àè¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï²¿¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥·¥ó¥×¥ë¤ËÍýÍ³¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤È¡ÖËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤ÉÀèÁ÷¤ê¤Ë¤·¤¿¡×¤Î2Âò¤Ç¤¹¡£Ëº¤ì¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡ÖµÞ¤Ë²ñµÄ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢A¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ×¤Î¶ì¤·Ê¶¤ì¤Î¸À¤¤Ìõ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¿¼¤¯¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£
³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¤ª·Þ¤¨¤òÀèÁ÷¤ê¤Ë¤·»Å»ö¤òÍ¥Àè¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢A¤µ¤ó¤ÈÉ×¤Î¼Ò²ñÄÌÇ°¤Î°ã¤¤¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÊÝ°é±à¤ËÍÂ¤±¤ë»þ´Ö¤¬18»þ¤Þ¤Ç¤È¤¤¤¦·ÀÌó¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢¶ËÎÏ18»þ¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë·Þ¤¨¤Ë¤¤¤¯¿Æ¸æ¤µ¤ó¤È¡¢ÂçÂÎ18»þº¢¤Ë·Þ¤¨¤Ë¤¤¤¯¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¬»ý¤Ä¼Ò²ñÄÌÇ°¤Î°ã¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿°ã¤¤¤¬É×ÉØ´Ö¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¼é¤ë¤Ù¤¥ë¡¼¥ë¤òºÆÇ§¼±¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢A¤µ¤ó¤Î¥±¡¼¥¹¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢É×¤¬¡ÖÊÝ°é±à¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬Êø¤ì¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼«¸Ê¤Î¾õ¶·¤òÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·É×¤ËÄ¾ÀÜÊÝ°é±à¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¾¯¤·¤Ï¼«³Ð¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¼°é»ù¤ËÂÐ¤¹¤ë²¹ÅÙ´¶¤Îº¹¤ÏËä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢É×¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ï°é»ù¤ËÎä¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¥«¥Ã¥×¥ë¥»¥é¥Ô¡¼¤Ç¤âÉ×ÉØ´Ö¤Î°é»ù¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢É×¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤âÇ®¿´¤Ë°é»ù¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¡×¤È¸À¤¦¤Î¤¬ÂçÈ¾¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ°é»ù¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ïµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡×¤È¤¤¤¦A¤µ¤ó¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬¡Ö²¹ÅÙ´¶¤Îº¹¡×¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²¹ÅÙ´¶¤Îº¹¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¸ÉÆÈ´¶¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬1¿Í¤¬É¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤³¤È¤ÇÉ×¤ÎÂÐ±þ¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤â¡Ö½ÅÂç¤µ¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤è¤¦¤Ç¼ê±þ¤¨¤¬¤Ê¤¯¡¢A¤µ¤ó¤ÏÈèÊÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¾¤ËA¤µ¤ó¤¬É×¤ËÅÜ¤Ã¤¿»þ¡ÖËÜÅö¤Ë¤´¤á¤ó¡ª¤¹¤°·Þ¤¨¤Ë¤¤¤¯¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¡Ö²¹ÅÙ´¶¤Îº¹¡×¤Ï·Ú¸º¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£²¹ÅÙ´¶¤Îº¹¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¤ÈÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢É×ÉØ´Ö¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÌäÂê¤¬Âç¤¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼³Î¼Â¤Ë¤ª·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤Î¾ì¹ç¡¢É×¤Î¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬À¸¤¸¤ë·Ð¸³¡×¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£A¤µ¤ó¤ÎÉ×¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í¡¢¤ª·Þ¤¨»þ´Ö¤Ë¥ë¡¼¥º¤Ê¤³¤È¤Ç¼«¸Ê¤Ë¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¸½¾õ¤ò²þÁ±¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ë¤¯¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
²¾¤ËÉ×¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢»Å»ö¤Ç¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ëÃç´Ö¤«¤é»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¡Ê¿¦¾ì¤Ç¤ÎÉ¾È½¤¬²¼¤¬¤ë¤³¤È¡Ë¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤ª¶â¤ò²Ô¤°¡×¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÊÝ°é±à¤«¤éÉ×¤ËÂÐ¤·¤Æ±äÄ¹ÊÝ°éÎÁ¤ÎÀÁµá¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¸ú²ÌÅª¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¥«¥Ã¥×¥ë¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼þ°Ï¤ÎÂÐ±þ¤ÇÉ×¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢·ë¶É¤ÏÉ×¤¬¼«Ê¬¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ëA¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤ò·Ú¤ó¤¸¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤ËÉ×ÉØ´Ø·¸¤Î´í¤¦¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤·¤ÆA¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤òÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢É×¤Î¹Í¤¨¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¢¡ÀÐÅÄ¿¿±û¡Ê¤¤¤·¤À¡¡¤Þ¤ª¡ËÎ×¾²¿´Íý»Î¡¦¸øÇ§¿´Íý»Õ
¥«¥Ã¥×¥ë¥»¥é¥Ô¡¼ÀìÌçµ¡´Ø¡ÖCOBEYA¡×¥«¥Ã¥×¥ë¥»¥é¥Ô¥¹¥È¡£²ÈÂ²ÎÅË¡¤ÎÀìÌç²È¤È¤·¤Æ¡¢É×ÉØ¡¦¥«¥Ã¥×¥ë´Ö¤ÎÇº¤ß¡¢»Ò¤É¤â¤äÂç¿Í¤ÎÀº¿À¼À´µ¤äÈ¯Ã£¾ã³²¡¢ÌäÂê¹ÔÆ°¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯ÁêÃÌ¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¸½ºß¤Ï¼«¼£ÂÎ¤Î¡Ö¥Ñ¥Ñ¥Þ¥Þ¶µ¼¼¡×¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¡¢»º¸å¤ÎÉ×ÉØ¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥±¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÈ¯¿®¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦Ä¹ß· Ë§»Ò¡Ë