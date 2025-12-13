¼«Ê¬¤Ë¡ÖºÍÇ½¡×¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«Çº¤à¿Í¤Îº¬ËÜÅª¤ÊàÍî¤È¤··êá¡Ä³«²Ö¤¹¤ë¤Î¤Ï¤´¤¯°ìÉô¡¢Âç»ö¤Ê¤³¤È¤È¤Ï¡ÚÌ¡²è¡Û
À¤´Ö¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤Ë¡ÖÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È»×¤¦¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éºÍÇ½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿Í¤Ï¤´¤¯¾¯¿ô¤Ç¤¹¡£¤Ì¤³¡¼ÍÍ¤Á¤ã¤ó¤ÎºîÉÊ¡ØºÍÇ½¤òºé¤«¤»¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¤Ã¤ÆÏÃ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡ØºÍÇ½¡Ù¤È¤Ï²¿¤¿¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØºÍÇ½¤òºé¤«¤»¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¤Ã¤ÆÏÃ¡Ù¡ÊÁ´ÊÔ¤òÆÉ¤à¡Ë
¶õÈô¤ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¢¤ëºî¼Ô¤Ï¡¢¡ØºÍÇ½¡Ù¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¿Í¤¬¶ì¼ê¤Ç¤¹¡£º£Æü¤â¤½¤ó¤Êºî¼Ô¤Î¤â¤È¤Ë¡¢¡ÖËÍ¤Ã¤Æ¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÎºÍÇ½¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤ËË¬¤ì¤ë¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºî¼Ô¤ËÁÏºî»þ´Ö¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¡¢¼ÁÌä¼Ô¤Ï¡ÖºÇ¶áË»¤·¤¯¤Æ¤¢¤Þ¤ê»þ´Ö¤¬¡Ä¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡Ö¤¢¤Ê¤¿ºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¤Ã¤ÆÊÝ¾Ú¤¬¤Ê¤¤¤ÈÉÁ¤±¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜÍè¿´ÇÛ¤¹¤ë¤Ù¤¤Ï¡ØºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ØºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤«¡Ù¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Ã¯¤â¤¬ºÍÇ½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢³«²Ö¤¹¤ë¤Î¤Ï¤´¤¯°ìÉô¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¸Ê¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê²ÄÇ½À¤ò»î¤¹¡×¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤Èºî¼Ô¤ÏÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºî¼Ô¤âÌ¡²è²È¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÄ©Àï¤ò·Ð¤Æ¸½ºß¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¼ÁÌä¼Ô¤Ï¡ÖËÍ¤Ã¤Æ¤À¤¤¤¿¤¤²¿Ç¯¤°¤é¤¤¤ÇºÍÇ½¤¬³«²Ö¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡©¤Ê¤Ë¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¹¤°³«²Ö¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¼ÁÌä¼Ô¤Ëºî¼Ô¤Ï¡Ö·¯¤Ï³«²Ö¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤È¹ð¤²¤é¤ìÊª¸ì¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤¹¡£
ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÊÝ¾Ú¤¬¤Ê¤¤¤ÈÉÁ¤±¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤ÏºÍÇ½¤Ïºé¤«¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¡ÖºÍÇ½¤ÏÅØÎÏ¤Î·ë²Ì¤À¤È»×¤¦¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çºî¼Ô¤Î¤Ì¤³¡¼ÍÍ¤Á¤ã¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
Á´ÎÏ¤Ç»î¤·¤Æ¤«¤éÄü¤á¤ë¤Î¤ÏÃÑ¤¸¤ã¤Ê¤¤
¡¼¡ÖºÍÇ½¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºîÉÊ¤òÉÁ¤¯¤¤Ã¤«¤±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
ÉÔÆÀ°Õ¤Ê¤â¤Î¤¬É¬¤º¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¿Í¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÆÀ°Õ¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡ÖºÍÇ½¡×¡£¤Ç¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬¤½¤ì¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯À¸³¶¤ò½ª¤¨¤ë¤Î¤Ç¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤ÆÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼ºÍÇ½¤¬³«²Ö¤»¤º¤ËÌ¡²è²È¤ò¼¤á¤¿Êý¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
ºÍÇ½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°ìÈÖÉÔØâ¤Ê¤Î¤ÏºÍÇ½¤ò»î¤¹¤³¤È¤ò¶²¤ì¤Æ½½Ê¬¤Ê³èÆ°¤ò¤»¤º¡¢¥À¥é¥À¥éÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Ä¤Þ¤Ç·Ð¤Ã¤Æ¤âºÍÇ½¤ò»î¤»¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤¹¡£
¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë²ó¿ô¤¬¸º¤ë¤Î¤Ç¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤É¤óÄ©Àï¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºÍÇ½¤ò»î¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Á´ÎÏ¤Ç»î¤·¤Æ¤«¤éÄü¤á¤ë¤Î¤ÏÃÑ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
¡¼ºÇ¸å¤ËºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¸ÂÄê¤ÎÈÓÌ¡²èÉÁ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£¤è¤í¡£
¡Ê³¤Àî ¤Þ¤³¤È¡¿Ì¡²è¼ý½¸²È¡Ë