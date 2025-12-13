¡ã¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹²ñ¡ä¤ª³Ú¤·¤ß¥×¥ì¥¼¥ó¥È¸ò´¹¡ª3¡Á5ºÐ¸þ¤±¤Ç1,000±ß°ÊÆâ¤Ê¤é²¿¤òÇã¤¨¤Ð¤¤¤¤¡©
¤ï¤¬»Ò¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ê¤é¤ï¤«¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢Â¾¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¤¢¤²¤¿¤é´î¤Ö¤«¡¢Çº¤à¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤ªÍ§Ã£¤Î²È¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤ä¤ªÅÚ»º¤òÅÏ¤¹¤È¤¤Ê¤É¡¢¤¢¤ì¤³¤ì¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤Ï¡¢ÍÄÃÕ±à¤Î¤ªÍ§Ã£¤È¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¸ò´¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø3¡Á5ºÐ¹çÆ±¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ê¤é²¿¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡©¡¡²¿¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¡©¡Ù
ÍÄÃÕ±à¤ÇÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊª¤Ï¡©¤ª²Û»Ò¤Ï¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤¬¤¢¤ë¤«¤éÃí°Õ
¡Ø¤½¤ÎÍÄÃÕ±àÆâ¤ÇÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª²Û»Ò¤È¤«¡Ù
¡Ø1,000±ß¤¯¤é¤¤¤Î¥¢¥É¥Ù¥ó¥È¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡¢¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¡£500±ß¤¯¤é¤¤¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¤ª²Û»Ò¤È¤ª³¨ÉÁ¤¥Ü¡¼¥É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª¤â¤Á¤ã¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡Ù
¡Ø¹©ºî·Ï¤â4¡Á5ºÐ»ù¤Ë¤Ï¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢3ºÐ»ù¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤é¡Ö´í¸±¤À¤«¤é¡×¤ÈÆñ¿§¤ò¼¨¤¹¿Æ¤â¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£²¼¤Î»Ò¤¬¾®¤µ¤¤¤È¤«¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤·¡£¤ª²Û»Ò¤Ï¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤·¡Ù
ÍÄÃÕ±àÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹²ñ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î´Ö¤ÇÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊª¤ä¡¢À¤´ÖÅª¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊª¤Ç¤¢¤ì¤Ð´î¤Ð¤ì¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡ÖÍÄÃÕ±à¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë»¨²ß¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤ÁÆ±»Î¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª²Û»Ò¤Ï¤É¤¦¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤ÀÌµÆñ¤Ë¤ª²Û»Ò¤òÁª¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤ä¡¢²ÈÄí¤´¤È¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ª²Û»Ò¤Î¼ïÎà¤Ê¤É¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡Ö¤ª²Û»Ò¤ÏÈò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬ÌµÆñ¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â¡£¤ª²Û»Ò¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»öÁ°¤Ë¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÀèÀ¸¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤Þ¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹²ñ¤Ê¤Î¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥¢¥É¥Ù¥ó¥È¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ä¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹»ÅÍÍ¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÎÊª¤Ç¤¢¤ì¤Ðµ¤Ê¬¤â¹â¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÃË½÷¤È¤â¤Ë´î¤Ð¤ì¤½¤¦¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡©
¡ØÃË¤Î»Ò¤â½÷¤Î»Ò¤â°ì½ï¤À¤ÈÆñ¤·¤¤¤Í¡£ÌµÆñ¤Ë³¨ËÜ¤È¤«¤«¤Ê¡£¤â¤·¤¯¤Ï¥ì¥´¤ß¤¿¤¤¤Ê¹©ºî·Ï¤«¥Ñ¥º¥ë¡Ù
¡Ø¥Ñ¥º¥ë¡¢¤ª²Û»Ò¡¢¥·¡¼¥ë¡¢¥«¥é¡¼¥Ú¥ó¤È¤«¡©¡¡´Ê°×¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¥»¥Ã¥È¡¢½À¤é¤«¥Ü¡¼¥ë¤È¤«¤Ê¤é¡¢ÃË½÷¤È¤â¤Ë»È¤¨¤½¤¦¡Ù
¡Ø±ïÆü¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¸÷¤ë¤ª¤â¤Á¤ã¤¬ÃË½÷¤È¤â¤Ë¥¦¥±¤½¤¦¡Ù
¤Þ¤¿¤ï¤¬»Ò¤¬ÃË¤Î»Ò¤Ç¤¢¤ì¤ÐÃË¤Î»Ò¸þ¤±¤ÎÊª¤òÇã¤Ã¤Æ¹Ô¤±¤Ð¤¤¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤À¤È½÷¤Î»Ò¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤È¤¤Ë´î¤Ð¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¡£ÃË½÷´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤É¤ó¤Ê»Ò¤É¤â¤Ç¤â´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤½¤¦¤ÊÊª¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹©ºî¥¥Ã¥È¡¢³¨ËÜ¡¢¥Ñ¥º¥ë¡¢¥Ú¥ó¡¢¥·¡¼¥ë¡¢¸÷¤ë¤ª¤â¤Á¤ã¤È¤¤¤Ã¤¿Êª¤òÁª¤Ö¤È¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¿§¤â¡¢ÀÄ¤ä¥Ô¥ó¥¯¤Ê¤ÉÀÊÌ¤ò°Õ¼±¤·¤ä¤¹¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Çò¤ä¹õ¡¢²«¿§¤Ê¤É¤òÁª¤ó¤À¤Û¤¦¤¬ÃË½÷¤É¤Á¤é¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤âÌµÆñ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¹©ºî·Ï¤ä¥Ñ¥º¥ë¤Ç¤¢¤ì¤ÐÃÎ°é¤Ë¤â·Ò¤¬¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿Æ¸æ¤µ¤ó¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç³«¤±¤¿¤¤¡ª¤¹¤°³Ú¤·¤á¤ë¤â¤Î¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤½¤¦
¡Øº£¤Ê¤é¥·¡¼¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡¡100¶Ñ¤Ç¥·¡¼¥ë¼êÄ¢¤È¥·¡¼¥ë¡Ù
¡Ø¤¦¤Á¤Ê¤é¤Ì¤ê³¨¤È¥¯¥ì¥è¥ó¤Î¥»¥Ã¥È¤Ë¤¹¤ë¤«¤Ê¡Ù
¡ØÊ¸Ë¼¶ñ¡¢¥·¡¼¥ë¡¢¥Ñ¥º¥ë¡¢¥«¡¼¥É·Ï¡£¥¥ã¥é¤Ï¥Ý¥±¥â¥ó¤¬ÃË½÷¤È¤â¤Ë¤¤¤¤¤«¤Ê¡£¤ª²Û»Ò¤Ï¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¥ê¥¹¥¯¡¢¥Ð¥¹¥Ü¡¼¥ë¤â¥À¥á¡£ÀäÂÐ¤Ë¤½¤Î¾ì¤Ç¤ß¤ó¤Ê³«¤±¤ë¤«¤é¡¢¤¹¤°¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤â¤Î¤¬¤¤¤¤¡Ù
ºÇ¶á»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î´Ö¤ÇÂçÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Þ¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¥·¡¼¥ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç1,000±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÎËç¿ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¡£¥·¡¼¥ëÄ¢¤â¥»¥Ã¥È¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ë²Ú¤µ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤Ì¤ê³¨¤È¥¯¥ì¥è¥ó¡¢¥Ú¥ó¤È¼«Í³Ä¢¤Ê¤É¡¢Ê¸Ë¼¶ñ¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¥»¥Ã¥È¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¸ò´¹²ñ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÊñÁõ»æ¤ò¤¹¤°¤Ë³«¤±¤Æ¡¢¤½¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤ÇÍ·¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÍáÁå¤ËÆþ¤ì¤ÆË¢¤¬½Ð¤ë¡Ö¥Ð¥¹¥Ü¡¼¥ë¡×¤Ï²È¤Ë»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤é¤Ã¤¿»Ò¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç¤Ï¾¯¤·ÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¡Ö¤¹¤°¤Ë³Ú¤·¤á¤¿¤ê¡¢»È¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤¦·Ð¸³¼Ô¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡¢ÍÄÃÕ±à¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹²ñ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Ê¸¡¦AKI ¡¡ÊÔ½¸¡¦ÍÂ¼¼ÂÊâ¡¡