¡Ú¹â»Ô¼«Ì±¡Û¡ÖÃæ¹ñ¤ÎÌÜÅª¤Ï¹â»ÔÀ¯¸¢¤òÄÙ¤¹¡×¤ÈÀìÌç²È¡ÖÈ¿¹â»Ô¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¤ÎÊ¬ÃÇ¡×ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¡¡¡ØÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¡Ù¤Ç¡¡¡ÖÆüËÜ¤¬¾¡¤Ä¡×¤Ë¤Ï
¡¡£Á£Â£Ã¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¶µ¤¨¤Æ¡ª¥Ë¥å¡¼¥¹¥é¥¤¥Ö¡¡ÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¡×¤¬£±£³Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Ãæ¹ñ·³µ¡¤Ë¤è¤ë¼«±ÒÂâµ¡¤Ø¤Î¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤Ê¤É¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·ãÏÀ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸µ»º·Ð¿·Ê¹¤ÇÃæ¹ñ´Ø·¸¤ÎÀìÌç²È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿Ê¡Åç¹á¿¥»á¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ÆÀï¤ï¤º¤·¤Æ¡¢Áê¼ê¤ò¶þÉþ¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡ÊÄ¹¤¯¡ËÂ³¤¯¤ä¤êÊý¡×¤È¤·¡¢¡ÖÌÜÅª¤Ï¹â»ÔÀ¯¸¢¤òÄÙ¤·¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÀ¤ÏÀ¡¢Í×¤¹¤ë¤Ë¡ÈÈ¿¹â»Ô¡É¡¢¹â»Ô¤¬°¤¤¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤ÈÆüËÜ¤ÏÀïÁè¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡¢ÉÝ¤¤¤è¡¢¤È¡Ê¤¤¤¦À¤ÏÀ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¡Ë¡£¡Ø¹â»Ô¤¬°¤¤¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Î¾¡¤Á¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¡ÊÆüËÜ¤ò¡ËÊ¬ÃÇ¤·¤Æ¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬Ã¡¤«¤ì¤Æ¡¢»Ù»ýÎ¨¤¬Íî¤Á¤Æ¡¢¡Ê¹â»ÔÁíÍý¤¬¡ËÈ¯¸À¤òÅ±²ó¤¹¤ë¡¢¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¤é¡¢Ãæ¹ñ¤¬Àï¤ï¤º¤·¤Æ¾¡¤Ä¡£¤À¤±¤É¡¢À¤ÏÀ¤ÎÈ¿È¯¤ÇÃæ¹ñ¤¬¤¤¤«¤ËÈÜ¶±¤«¡¢Ãæ¹ñ¤¬¤¤¤«¤Ë°¤¤¤«¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Î¾ï¼±¤«¤é³°¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹ñºÝÀ¤ÏÀ¡¢¹ñÆâÀ¤ÏÀ¤Ç¤Þ¤È¤á¤¢¤²¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡¢Îã¤¨¤ÐÆüËÜ¤ÎËÉ±ÒÈñÁý¡¢·ûË¡²þÀµÏÀµÄ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é³ËÊÝÍÏÀµÄ¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤¹¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤ä¤Ö¤Ø¤Ó¡£¤³¤ì¤ÏÀï¤ï¤º¤·¤ÆÆüËÜÂ¦¤¬¾¡¤Ä¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£