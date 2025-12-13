ÊÆÆîÊý·³¤Î¥Û¥ë¥¸¡¼»ÊÎá´±¤¬ÂàÇ¤¡¢¡ÖËãÌôÁ¥¡×¹¶·â¤Î¹çË¡À½ä¤ê¹ñËÉÄ¹´±¤ÈÂÐÎ©¡¡
¡ÊCNN¡ËÊÆ·³¤¬¥«¥ê¥Ö³¤¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¹¶·â¤Î¹çË¡À¤ò½ä¤ê¡¢¥Ø¥°¥»¥¹¹ñËÉÄ¹´±¤È¤ÎÂÐÎ©¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÊÆÆîÊý·³¤Î¥¢¥ë¥Ó¥ó¡¦¥Û¥ë¥¸¡¼»ÊÎá´±¤¬12Æü¡¢¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Ç³«¤«¤ì¤¿¼°Åµ¤ÇÀµ¼°¤ËÂàÇ¤¤·¤¿¡£»Ø´ø¸¢¤ÏÉû´±¤Ë°ú¤ÅÏ¤·¤¿¡£
¥Û¥ë¥¸¡¼»á¤ÏºÊ¤äÂ©»Ò¤¿¤Á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼°¤Î½ÐÀÊ¼Ô¤Ë´¶¼Õ¤Î°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£Â©»Ò¤Î¤¦¤Á1¿Í¤Ï¸½ºß¡¢³¤·³¤ÎÈô¹Ô»Î¤È¤·¤Æ·³Ì³¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Û¥ë¥¸¡¼»á¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç»ä¤¿¤Á¤¬³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï1Æü1Æü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1½Ö1½Ö¤Îµ²±¤Ê¤Î¤À¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤ë¡£²æ¡¹¤¬Î¨¤¤¤ëÉô²¼¤Ï¸ª½ñ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í¦µ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£Èà¤é¤¬³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½Ö´Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤À¡×¡ÖÈà¤é¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢Âº¸·¤È·É°Õ¤ò¤â¤Ã¤ÆÀÜ¤·¤¿»Ø´ø´±¤Î¤³¤È¤òµ²±¤ËÎ±¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¸åÇ¤¤Ë¤ÏºòÇ¯¥Û¥ë¥¸¡¼»á¤¬»ÊÎá´±¤Ë¾º³Ê¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢Éû´±¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¥¨¥Ð¥ó¡¦¥Ú¥¿¥¹¶õ·³Ãæ¾¤¬½¢¤¯¡£
ÊÆÆîÊý·³¤ÏÃæÆîÊÆ¤ÎÂçÉôÊ¬¡¢¤ª¤è¤Ó¥«¥ê¥Ö³¤¤Ë¤ª¤±¤ëÊÆ·³¤ÎºîÀï¤ò´É³í¤¹¤ëÁÈ¿¥¡£
¥Û¥ë¥¸¡¼»á¤ÎÂàÇ¤¤Ïº£Ç¯10·î¡¢¥Ø¥°¥»¥¹»á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£»ÊÎá´±½¢Ç¤¤«¤é1Ç¯Â¤é¤º¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é²¤ÇËãÌôÌ©Í¢Á¥¤È¤µ¤ì¤ëÁ¥Çõ¤Ø¤Î5²óÌÜ¤Î¹¶·â¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¿ôÆü¸å¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¶Ú2¿Í¤Ï°ÊÁ°¡¢CNN¤Î¼èºà¤Ë¡¢¥«¥ê¥Ö³¤¤Ç¤ÎÊÆ·³¤ÎºîÀï¤ò½ä¤ê°Õ¸«¤ÎÁê°ã¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ø¥°¥»¥¹»á¤ÎÂ¦¤Ç¤Ï¥Û¥ë¥¸¡¼»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆîÊý·³¤ÎºîÀï¶è°è¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëËãÌôÌ©Í¢ÂÐºö¤Ø¤Î»ÑÀª¤¬ÀÑ¶ËÀ¤Ë·ç¤±¤ë¤È¤Î´¶¿¨¤òÊú¤¯°ìÊý¡¢ÆîÊý·³¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¹¶·â¤Î¹çË¡À¤Ë·üÇ°¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
ËãÌôÌ©Í¢Á¥¤È¤µ¤ì¤ëÁ¥Çõ¤Ø¤ÎÊÆ·³¤Î¹¶·â¤Î¹çË¡À¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤³¿ô½µ´Ö¡¢¸·¤·¤¤»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£9·î¤Ë¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î¹¶·â¤ÎÀ¸Â¸¼Ô2¿Í¤¬ÄÉ²Ã¹¶·â¤Ç»àË´¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢µÄ°÷¤«¤éÅú¤¨¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£