°æ¾åÏÂ¹á¡¢¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¼êºî¤êÆÚ½Á¤òÈäÏª¡ÖºÇ¹â¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¡×¡Ö±ÉÍÜ¤¿¤Ã¤×¤ê¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/13¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°æ¾åÏÂ¹á¤¬12·î12Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¼êºî¤ê¤ÎÄ«¿©¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û45ºÐ¸µ¥°¥é¥É¥ë¡Ö¥Ø¥ë¥·¡¼¡×¶ñ¤¿¤Ã¤×¤ê¼êºî¤êÆÚ½Á
°æ¾å¤Ï¡Öº£Æü¤ÎÄ«¤Ï´¨¤«¤Ã¤¿¤«¤éÆÚ½Á¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£½ÁÏÐ¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÆþ¤Ã¤¿¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆÚ½Á¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö´¨¤¤Æü¤Ë¤ÏºÇ¹â¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¡×¡Ö±ÉÍÜ¤¿¤Ã¤×¤ê¤´ÈÓ¡×¡Ö¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¥Ø¥ë¥·¡¼¡×¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤é¤ì¤½¤¦¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°æ¾å¤Ï2012Ç¯5·î¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÈÓÄÍ·ò»á¤È·ëº§¡£2015Ç¯7·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¡¢2024Ç¯7·î¤ËÂè2»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ù¤Î½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
