¥¥à¡¦¥«¡¼¥À¥·¥¢¥ó¡¢¿Íµ¤¥²¡¼¥à¡Ö¥Õ¥©¡¼¥È¥Ê¥¤¥È¡×¤ËÅÐ¾ì
¥¥à¡¦¥«¡¼¥À¥·¥¢¥ó¤¬¡¢¿Íµ¤¥²¡¼¥à¡Ö¥Õ¥©¡¼¥È¥Ê¥¤¥È¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¥¨¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥²¡¼¥à¥º¤ÎÆ±¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥²¡¼¥à¤Î¡Ö¥¢¥¤¥³¥ó¥·¥ê¡¼¥º¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ»þ´Ö14Æü¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¤ë¡£
¥²¡¼¥àÆâ¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ê¤É¤¬¥·¥ç¥Ã¥×¤ËÊÂ¤ÖÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢12Æü¤Ë¤Ï¡¢Àè¹ÔÆþ¼ê²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¥¥àËÜ¿Í¤¬´Æ½¤¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¥Ü¥Ç¥£¥¹¡¼¥Ä¤È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¡¢¥¢¥Ã¥×¤È²¼¤·¤¿¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ü¥Ç¥£¥¹¡¼¥Ä¤ÏÁ´7¿§¤È¤¤¤¦ËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¥à¤¬2014Ç¯¥Ú¡¼¥Ñ¡¼»ï¤Î»£±Æ¤Ç¸«¤»¤¿¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¥¨¥â¡¼¥È¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Õ¥©¡¼¥È¥Ê¥¤¥È¡×¤Ï¿ô¡¹¤ÎÂçÊª¥¹¥¿¡¼¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀèÆü¤ÏBLACKPINK¤Î¥ê¥µ¤ä¥É¡¼¥¸¥ã¡¦¥¥ã¥Ã¥È¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
