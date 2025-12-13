¿¥ÅÄ¿®À®¡Ö¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Ê¤¤¤Ç¡×¡ÖÀäÂÐ¤ËÂç¾æÉ×¤À¤è!!¡×¾®³Ø¹»¼õ¸³¼ºÇÔ¤ÇÍî¤Á¹þ¤à¿Æ¤ËÁ÷¤Ã¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤È¤Ï¡©
TOKYO FM¤ÎÀ¸¥ï¥¤¥É¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖBlue Ocean¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡Á¶âÍË 9:00¡Á11:00¡Ë¡£Ëè½µ¶âÍËÆü¤ËÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖÂô°æÀ½Ìô presents ¥ª¥È¥Ê¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤âÁêÃÌ¼¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¤ªÇº¤ß¤ò¡¢Blue Ocean¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
11·î21Æü(¶â)¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢²ÆµÙ¤ßÃæ¤Î½»µÈ¤ËÂå¤ï¤ê¡¢¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Î¿¥ÅÄ¿®À®¤µ¤ó¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÂå±é¡£¡Ö¾®³Ø¹»¼õ¸³¤Î¼ºÇÔ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
<¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎÁêÃÌ>
»Ò¤É¤â¤Î¾®³Ø¹»¼õ¸³¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ï¤È¤Æ¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¿Æ¤¬¤â¤Ã¤È¤ä¤ì¤¿¤³¤È¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤ÈÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤¬¡¢¾®³Ø¹»Æþ³Ø¤Ë¸þ¤±¤ÆËÜ¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤¢¤²¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤â¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡Ä¡Ä¡£¼«Ê¬¤Î´èÄ¥¤ê¤¬»Ò¤É¤â¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼Â´¶¤·¤Æ¥Ø¥³¤ß¤Þ¤¹¡£ËÜ¿Í¤Ï¤ª¼õ¸³À¸³è¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤Æ¥Ë¥³¥Ë¥³¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£(ÅìµþÅÔ ½÷À )
¤³¤Î¤ªÇº¤ß¤Ë¡¢Âå±é¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î¿¥ÅÄ¿®À®¤Ï¿¼¤¯¶¦´¶¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¡¢¤Þ¤º¡ÖËÍ¤Ï¤¢¤Î¡¢Îå¤Þ¤·¤¿¤¤¡ª ¤â¤¦¡ØÀäÂÐ¤ËÂç¾æÉ×¤À¤è!!¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤ºÅÁ¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤³¤È¤«¤Ê¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤³¤³¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Ç¤â¤½¤³¤¬ÌµÍý¤Ç°ã¤¦¤È¤³¤í¤Î¾®³Ø¹»¤ËÆþ¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤¿·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤ê¤À¤È¤«¡¢¤½¤³¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤Î¿ÍÀ¸ÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¤ê¤À¤È¤«¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¤ê¤À¤È¤«¡¢¤¤¤¤¤â¤Î¤¬ÀäÂÐ¤½¤³¤Ë¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÀäÂÐ¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿·¤¿¤ÊÆ»¤ò¹ÎÄê¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼«¿È¤¬¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢·ë²Ì¤¬°¤«¤Ã¤¿¤È¤¤ËÊì¿Æ¤«¤é¸·¤·¤¯ÅÜ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡ª ¤â¤¦¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇÂ¿Ê¬Á´Á³Âç¾æÉ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤«¤éÅÁ¤ï¤ëÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë¸ÀµÚ¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢¼«Ê¬¤¬¤³¤¦¥Ø¥³¤à¤È¤«Íî¤Á¹þ¤à¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤¦Í¥¤·¤¤Êý¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤«¤é¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Ê¤¤¤Ç¡ª µÕ¤Ë¡¢Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ò»Ò¤É¤â¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¡¢Êì¿Æ¤¬Á°¤ò¸þ¤¯¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òÅÁ¤¨¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¤ÎÁêÃÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î°ìÉô¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡»Ò¤É¤â¤Ï¿Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉÒ´¶¤Ë»¡ÃÎ¤¹¤ë
¸µÍÄÃÕ±à¶µÍ¡¤Ç¤¹¡£40Ç¯Á°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤¬¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿ÍÄÃÕ±à¤Ï¡¢¤Ò¤È¥¯¥é¥¹¤Ë¾®³Ø¹»¼õ¸³¤ò¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¬È¾¿ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼õ¸³¸å¤Ï¤´Éã·»Êý¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡¢»Ò¤É¤âÃ£¤Ï¤È¤Æ¤âÉÒ´¶¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£Âç¹¥¤¤Ê¤ªÊì¤µ¤ó¤òÈá¤·¤Þ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬°¤¤¤ó¤À¤È´¶¤¸¤ë»Ò¤É¤â¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¢¤ì¡¢²ÈÂ²¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤³¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë¾Ð´é¤Ç¾è¤êÀÚ¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Âç¾æÉ×¡ª Ì¤Íè¤ÏÌÀ¤ë¤¤¤Ç¤¹¤è¡£(¿ÀÆàÀî¸© 50Âå ½÷À ¼«±Ä¶È)
¢¡·Ð¸³¼Ô¤«¤é¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¹ë²Ú¤ÊÎ¹¹Ô¡×¤òÄó°Æ
»ä¤Ë¤Ï¸½ºß¾®³Ø5Ç¯À¸¤ÎÂ©»Ò¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â©»Ò¤¬Ç¯Ä¹¤µ¤ó¤Î¤È¤¤Ë²æ¤¬²È¤â¾®³Ø¹»¼õ¸³¤ò·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¤Î¤ª¼õ¸³¤È¤¤¤¦À¤³¦¤Ç¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¡¢ÎÉ¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿Æ»Ò¤È¤â¤Ë¶ì¤·¤¤Æü¡¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤Ïº£²ó¤´¼«¿È¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤º¤ÏËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤·Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¿¤é¤¼¤Ò²ÈÂ²Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¹ë²Ú¤ÊÎ¹¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤â¤·´õË¾¤¹¤ë³Ø¹»¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é³Ý¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦ÈñÍÑ¤ò»×¤¨¤Ð¡¢µ¤»ý¤Á¤â¾¯¤··Ú¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤â¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢Àè¤Û¤É¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤¬¶Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤Î¾®³Ø¹»¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë³Ú¤·¤¤·Ð¸³¤Î1¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤â¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤´¼«¿È¤âËÜÅö¤Ë´èÄ¥¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´¼«¿È¤òÀÕ¤á¤º¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª(ÅìµþÅÔ 30Âå ½÷À Àì¶È¼çÉØ)
¢¡´Ö°ã¤¤¤ÏÌµ¤¤¡ª ÎÉ¤¤¤³¤È¤â°¤¤¤³¤È¤â¡¢¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤ÎÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Æ»
¤¦¤Á¤Î¼¡ÃË¤â¾®³Ø¼õ¸³¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤ª»¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¬µ¤¾æ¤Ë¿¶Éñ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¿Æ¤¬»×¤Ã¤Æ¤ë¤è¤ê¤â»Ò¤É¤â¤Ï¿Æ¤Î¿´¾ð¤ò»¡¤·¤Æ¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÀÜ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤â¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë¤â¥×¥é¥¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î·Ð¸³¤ÏÉ¬¤ºº£¸å¤Ë³è¤¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤«¤é¡ª ÎÉ¤¤¤³¤È¤â°¤¤¤³¤È¤â¡¢¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤ÎÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Æ»¡ª ´Ö°ã¤¤¤ÏÌµ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ¿Ê¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£(ÅìµþÅÔ 60Âå ÃËÀ ¼«±Ä¶È)
¢¡¿ÍÀ¸¡¢Ëü»öºÉ²§¤¬ÇÏ¡ª Ä¹¤¤¿ÍÀ¸¤Ç¸«¤ì¤Ðº³ºÙ¤Ê¤³¤È
¼õ¸³¤Ï°ì´î°ìÍ«¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¹¤¤¿ÍÀ¸¤Ç¸«¤¿¤éËÜÅö¤Ëº³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¤âÌ£¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢2¿Í¤Î»Ò°é¤Æ¤Ç¤âÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¯¤é¤Ç¤âµÕÅ¾¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢¿ÍÀ¸¡¢Ëü»öºÉ²§¤¬ÇÏ¡£¤½¤ì¤è¤êº£ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç³Ú¤·¤ó¤À¥â¥ó¾¡¤Á¡ª(ÅìµþÅÔ 50Âå ÃËÀ ¼«±Ä¶È)
¢¡¡Ö³ØÎò»ê¾å¼çµÁ¤Ï½ª¤ï¤ê¡×¼ÂÎÏ¤È¿Í´ÖÎÏ¤Î»þÂå
³Ø¹»¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤ï¤æ¤ë³ØÎò¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤â¡¢º£¤Î»þÂå¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É°ÕÌ£¤òÀ®¤·¤Þ¤»¤ó¡£¹âÂ´¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡¢ÅìÂçÂ´¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡¢ÃæÂ´¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡¢»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¤Ç¤¤ë¡£·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¿Í¤Ï¤¤Á¤ó¤È·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¸½Âå¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¡È¼ÂÎÏ¤È¿Í´ÖÎÏ¡É¤Î»þÂå¤Ç¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¤è¤¦¤Ê³ØÎò»ê¾å¼çµÁ¤Ï¡¢¤â¤¦½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢É¬Í×°Ê¾å¤Ë¸ª¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤íº£¤³¤½¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤òÃµ¤·¤¿¤ê¡¢¿´¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤ê¤¹¤ë»þ´ü¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ì¤Íè¤Ï¼õ¸³¤Ò¤È¤Ä¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æü¡¹¤Î·Ð¸³¤È¡¢Á°¤ò¸þ¤¯ÎÏ¤¬¡¢É¬¤º¤½¤Î»Ò¤Îºâ»º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£(ÅìµþÅÔ 50Âå ÃËÀ ¤½¤ÎÂ¾)
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Blue Ocean
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·îÍË¡Á¶âÍË9:00¡Á11:00
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§½»µÈÈþµª
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§ http://www.tfm.co.jp/bo/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@BlueOceanTFM https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12635
