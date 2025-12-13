¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È³«Ëë¡¡Ìë·¿´Ñ¸÷¤ÎÌÜ¶Ì¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌÜ»Ø¤¹¡¡¹áÀî
¹â¾¾»Ô¤Î¤¢¤Ê¤Ö¤¥¢¥êー¥Ê¼þÊÕ¤Ç12Æü¡¢¡ÖKAGAWA Christmas Market 2025¡×¤¬³«Ëë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÊª¤Î¤â¤ß¤ÎÌÚ¤òÁõ¾þ¤·¤¿¹â¤µ10¥áー¥È¥ë¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¤¬ÅÀÅô¤·¡¢¥µ¥ó¥Ýー¥È¹â¾¾¤ÎÂ¿ÌÜÅª¹¾ì¤¬¸¸ÁÛÅª¤ÊÀ¤³¦¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÂ¼¤òºÆ¸½¤·¤¿»³¾®²°¤¬18¸®ÊÂ¤Ó¡¢¥Û¥Ã¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ä¥Û¥Ã¥È¥Á¥ã¥¤¤Ê¤É¤Î°û¤ßÊª¤ä¥¹¥¤ー¥Ä¡¢»¨²ß¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹áÀî¸©¤ä¹â¾¾»Ô¤Ê¤É¤Çºî¤ë¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢Ìë·¿´Ñ¸÷¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤Ê¤ë¿·¤¿¤ÊÅß¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ï12·î25Æü¤Þ¤Ç¡¢¸áÁ°11»þ¤«¤é¸á¸å9»þ¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¡¢¸á¸å£µ»þ¤«¤é¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤¬ÅÀÅô¤·¤Þ¤¹¡£