¡¡ËÍ¤ÎºÂ±¦¤Î½ñ¤Ï³¸¶±×¸®¤Î¡ØÍÜÀ¸·±¡Ù¤Ç¤¹¡£¡ØÍÜÀ¸·±¡Ù¤ÏÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÍÜÀ¸¤¹¤ë¤È¼êÃÙ¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤ËÁá¤á¤ËÍÜÀ¸¤·¤Ê¤µ¤¤¡¢¤ÈÀ¸³è¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÎÍÜÀ¸¤òÀâ¤¤¤¿¹¾¸Í»þÂå¤Î°å³Ø½ñ¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÍ¤ÏÉÂµ¤¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¿ÈÂÎ¤Î°ìÉô¤Ë¾®¤µ¤Ê°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¤¿¤À¤±¤Ç¡¢ÉÂ±¡¤ËÈô¤ó¤Ç¹Ô¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤ÎÉÂ±¡¹¥¤¤ò¡Ö¼ñÌ£¡×¤À¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤³¤È¤ÏÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤ËÍÜÀ¸¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡ØÍÜÀ¸·±¡Ù¤Î¼ÂÁ©¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÃí°Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âËÍ¤Î¾ì¹ç¤ÏÁá´üÈ¯¸«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç²¿ÅÙ¤âµß¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÉÂ¤¤¤Ïµ¤¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÉÂµ¤¤Ï¿´¤Î¾õÂÖ¤ÎÈ¿±Ç¤Ç¤â¤¢¤ë¤È±×¸®¤ÏÀº¿ÀÅªÂ¦ÌÌ¤ò½Å»ë¤·¤¿¡Ø¿µ»×Ï¿¡Ù¤È¤¤¤¦½ñ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØÍÜÀ¸·±¡Ù¤È¶¦¤Ë¤³¤ÎËÜ¤âËÍ¤ÎºÂ±¦¤Î½ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½Âå°å³Ø¤Ç¤âÉÂµ¤¤Î¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¡¢Àº¿ÀÌÌ¤Ë¤â¶¯¤¤´Ø¿´¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ø¿µ»×Ï¿¡Ù¤Ï¤½¤ì¤òÀè¼è¤ê¤·¤¿¿Í´Ö³Ø¤Î½ñ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø¿µ»×Ï¿¡Ù¤Ç¤Ï¿Í´Ö¤ÎµÈ¶§²ÒÊ¡¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÅ·Ì¿¤Ç¤¢¤ë¤ÈÃÇ¸À¤·¤Þ¤¹¡£¿Í¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Ç¾¡¼ê¤Ë¤³¤ÎÀ¤¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Å·Ì¿¤È¤ÏÅ·¤ÎÌ¿Îá¤À¤«¤é¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤Ç¤³¤ÎÌ¿Îá¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£À¸¤Þ¤ì¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¤½¤Î¿Í¤Î¿È¤ËÈ÷¤ï¤Ã¤¿±¿Ì¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¿Í¤Î±¿Ì¿¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆÅ·Ì¿¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿Í´Ö¤ÎÎÏ¤Ç¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤È±×¸®¤Ï¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤éÄü¤á¤Æ±¿Ì¿¤Ë½¾¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬Å·Ì¿¤ÎÆ»Íý¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤«ÃÎ¤é¤º¤«¡¢ËÍ¤ÏÀÎ¤«¤é¡¢¥á¥ó¥É¡¼½¤¤¤³¤È¤Ï¤¹¤°Äü¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦ÊÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÂçÈ¾¤Î¿Í¤Ï±¿Ì¿¤Î¤¤¤¤¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±¿Ì¿¤Ï¼«¤é¤Î°Õ»Ö¤ÎÎÏ¤ÇÀÚ¤ê³«¤¯¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ø¿µ»×Ï¿¡Ù¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Êº£ÆüÅª¤Ê¿Í´Ö¤Î¼«Í³°Õ»Ö¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö±¿Æßº¬¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Êª»ö¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¹¬±¿¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢º¬µ¤¤è¤¯¡¢Ç´¤ê¶¯¤¤¤³¤È¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ø¿µ»×Ï¿¡Ù¤Î¹Í¤¨¤Ç¤ÏÍ¾·×¤ÊÅØÎÏ¤Ê¤É¤·¤Þ¤»¤ó¡£Á´¤ÆÅ·¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¤È¡¢Â¾ÎÏËÜ´êÅª¤Ç¤¹¡£ÉÙµ®¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡¢ÉÏìÍ¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡¢µÈ¶§¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÅ·Ì¿¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢¼«¤º¤ÈÄê¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¡¢¿Í¤ÎÎÏ¤ä°Õ»Ö¤Ç²¿¤ó¤È¤«¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÀâ¤Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ò¤¿¤¹¤é¿Í¤ÎÆ»¡¢¤Ä¤Þ¤ê¿Í´Ö³Ø¤ËÅ°¤·¤Æ¡¢Å·Ì¿¤òÂÔ¤Ä¡£µá¤á¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢Äü¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢¤½¤ì¤¬Å·Ì¿¤òÂÔ¤Ä¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂå¤ê¿Í´Ö¤ÎÂ»ÆÀ¤Ï¤É¤³¤«¤ËÃÖ¤Ëº¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÈÑÇº¤ËÇû¤é¤ì¡¢ÍßË¾¤È¼¹Ãå¤Ë¤¬¤ó¤¸¤¬¤é¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï±×¸®¤Î¡Ø¿µ»×Ï¿¡Ù¤Ï°½ñ¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ø¿µ»×Ï¿¡Ù¤Ï¤µ¤é¤ËÂ³¤±¤Æ¤³¤¦¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¶ò¼Ô¤Ï¤³¤ÎÅ·Ì¿¤ÎÍý¤ËÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¿Í¤ÎÎÏ¤Ç±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í¤Ï¾ï¤Ë¶öÁ³¤Î¹¬±¿¤ò´ê¤Ã¤ÆÉÙµ®¤òµá¤á¡¢ÉÏìÍ¤òµñÀä¤¹¤ë¡£Å·Ì¿¤ÎÍý¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¼Ô¤ÏÀµ¤·¤¤Æ»¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£ÉÙµ®¤Ïµá¤á¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¡Ø¿µ»×Ï¿¡Ù¤ÏÃÇ¸À¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤ë¤È½¾¤Ã¤¿Êý¤¬³Ú¤À¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£¤Ç¤â¶áÂå¼çµÁÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ï¿Í´Ö¤Î¼«Í³°Õ»Ö¤òÂº½Å¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢±×¸®¤Î¡Ø¿µ»×Ï¿¡Ù¤ÏÁ°¶áÂåÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ç¸Å½¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¸Å¤¤¿·¤·¤¤¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿Í´Ö¤Ï¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Å·Ì¿¤Ë½¾¤Ã¤¿·ë²Ì¤À¤È±×¸®¤Ï¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¿Æ¤òÁª¤ó¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤Þ¤¿¤ÞÆüËÜ¿Í¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆËÍ¤Î¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤ÇÀ¸¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¨¤ë¤Û¤É¤Î¼«¿®¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²¿¤ó¤È¤Ê¤¯¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¢Å·Ì¿È¾Ê¬¡¢¿ÍÌ¿È¾Ê¬¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤â¤È¤â¤ÈÅ·Ì¿¤Ë½¾¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¿Æ¤ä³Ø¹»¤Î¶µ°é¤¬²ðºß¤·¤Æ¡¢Åö½é¤ÎÅ·Ì¿¤Î±Æ¶Á¤¬Çö¤ì¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡¢¿ÍÌ¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ë½¾¤¤¡¢Áá¤¤»þ´ü¤ËÅ·Ì¿¤È¤Î±ï¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤³¤«¤é¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥É¥¤À¸¤Êý¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤À¤±¤ÉËÍ¤Ï¥á¥ó¥É¡¼½¤¬¤ê²°¤Ê¤Î¤ÇÊª¿´¤¬¤Ä¤¤¤¿º¢¡¢¤¹¤Ç¤ËÅ·Ì¿¤Ë¤Þ¤«¤»¤¿À¸¤Êý¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÍ¥½ÀÉÔÃÇ¤ÊÀ³Ê¤«¤é¡¢¿Í¤Þ¤«¤»Åª¤ËÀ¸¤¤¿Êý¤¬Í¾·×¤ÊÅØÎÏ¤â¶ìÏ«¤â¤Ê¤¯¡¢ÊØÍø¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¤¬¸½ºß¤ÎËÍ¤ÎÀ¸¤Êý¤È¤¤¤¦¤«¿ÍÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£Â¾¼Ô¤«¤é¤Ï¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤òÄÉµá¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¶ÉÌÌ¤Ç¼õ¤±¿È¤ò¤Ä¤é¤Ì¤¤¤Æ¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÍ¤ÏÀ³ÊÅª¤ËÇ½Æ°Åª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼õÆ°Åª¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀ³Ê¤ÏÍÄ¾¯´ü¤ÎÎ¾¿Æ¤Ë¤è¤ë¶µ°é¤æ¤¨¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÜ»Ò¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¤ËÏ·Î¾¿Æ¤ÏËÍ¤òÇ²Ä°¦¤¬¤ê¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¾ï¤Ë¼õÆ°Åª¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬ËýÀ²½¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤Ä¤Þ¤êÅ·Ì¿¤Î°Õ¼±¤Ê¤É¤Ê¤¯Å·Ì¿¤Ë½¾¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤À¸¤Êý¤òÊý¸þ¤Å¤±¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
²£ÈøÃéÂ§¡Ê¤è¤³¤ª¡¦¤¿¤À¤Î¤ê¡Ë
1936Ç¯¡¢Ê¼¸Ë¸©À¾ÏÆ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶áÂåÈþ½Ñ´Û¤ò¤Ï¤¸¤á¹ñÆâ³°¤ÎÈþ½Ñ´Û¤Ç¸ÄÅ¸³«ºÅ¡£¾®Àâ¡Ø¤Ö¤ë¤¦¤é¤ó¤É¡Ù¤ÇÀô¶À²ÖÊ¸³Ø¾Þ¡£Âè27²ó¹â¾¾µÜÅÂ²¼µÇ°À¤³¦Ê¸²½¾Þ¡£ÅìµþÅÔÌ¾ÍÀÅÔÌ±¸²¾´¡£ÆüËÜ·Ý½Ñ±¡²ñ°÷¡£Ê¸²½¸ùÏ«¼Ô¡£
