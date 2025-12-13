À¸¤Þ¤¸¤á¤ÊÀ¯¼£±Ç²è¤È»×¤¤¤¤ä¡Ä¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î·æºî¡Ö¥×¥é¥Ï¤Î½Õ¡¡ÉÔ¶þ¤Î¥é¥¸¥ªÊóÆ»¡×¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥í¥·¥¢¡È·³»ö¿¯¹¶¡É¤Î¼ÂÁü
¡È¥×¥é¥Ï¤Î½Õ¡ÉÃÆ°µ¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥Á¥§¥³»ö·ï¡×¤È¤Ï
¡¡¥í¥·¥¢¡Êµì¥½Ï¢¡Ë¤ÎÎò»Ë¤Ï¡¢¡Ö¿¯¹¶¤ÎÎò»Ë¡×¤À¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¡£17À¤µª°Ê¹ß¡¢¿ôÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¿¯¹¶¡¢Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀïËö´ü¤ÎËþ½£¡¦Ä«Á¯¡¦ÀéÅçÎóÅç¿¯¹¶¡¢1980Ç¯Âå¤Î¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¿¯¹¶¡¢2014Ç¯¤Î¥¯¥ê¥ß¥¢Ê»¹ç¡£¤½¤·¤Æ2022Ç¯¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¡Ä¡Ä¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¥Á¥§¥³»ö·ï¡×¤Î¼ÂÁü¤ò¶Ë¾å¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Ë»Å¾å¤²¤¿°Û¿§ºî¤ÎÃíÌÜ¾ìÌÌ
¡¡¤½¤ó¤Ê¡Ö¿¯¹¶¤ÎÎò»Ë¡×¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤Îµ²±¤Ë¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢1968Ç¯¤Î¡È¥×¥é¥Ï¤Î½Õ¡ÉÃÆ°µ¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥Á¥§¥³»ö·ï¡×¤À¤í¤¦¡£Ã±¤Ê¤ëµì¥Á¥§¥³¥¹¥í¥ô¥¡¥¥¢¤Ø¤Î·³»ö¿¯¹¶¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¶¯¹Å¤ÊÊ¸²½¡¦»×ÁÛÅýÀ©¤¬¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤«¡¢°ìÈÌ»ÔÌ±¤ËÂ¿¤¯¤Î»à½ý¼Ô¤¬½Ð¤¿¡£¤Î¤Á¤Ë¡¢¾®Àâ¤ä²»³Ú¤Ê¤É¤ÎÂêºà¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È»á¤Î²òÀâ¡£
¡ÖÂè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å¡¢¥Á¥§¥³¥¹¥í¥ô¥¡¥¥¢¤Ï¶¦»ºÅÞ¤¬¼çÆ³¤¹¤ë¼Ò²ñ¼çµÁ¹ñ²È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»ö¼Â¾å¡¢¥½Ï¢¤Î±ÒÀ±¹ñ¤È¤·¤Æ¤Î¡È»ÙÇÛ¡É²¼¤Ë¤¢¤ê¡¢Ê¸²½¡¦¸ÀÏÀ¤òÅýÀ©¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢1968Ç¯1·î¡¢¶¦»ºÅÞÂè°ì½ñµ¤Ë¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë¡¦¥É¥¥¥×¥Á¥§¥¯¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤È¡¢¡È¿Í´Ö¤Î´é¤ò¤·¤¿¼Ò²ñ¼çµÁ¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¡¢¼«Í³²½Ï©Àþ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¡È¥×¥é¥Ï¤Î½Õ¡É¤È¸Æ¤Ó¡¢Âç´¿·Þ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤À¤¬¡¢¡È¥×¥é¥Ï¤Î½Õ¡É¤Ë¤è¤ë¡¢ÃÏÊýÊ¬¸¢²½¤ÈÊóÆ»¡¦¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¤Ï¡¢¥½Ï¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïµö¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö1968Ç¯8·î20Æü¿¼Ìë¡¢¥½Ï¢¤¬¼çÆ³¤¹¤ë¡¢¥ï¥ë¥·¥ã¥ï¾òÌóµ¡¹½·³50Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤ÎÂç·³Àª¤¬¡¢Í½¹ð¤Ê¤·¤Ç¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ¥Á¥§¥³¥¹¥í¥ô¥¡¥¥¢¤Ë·³»ö¿¯¹¶¡£¹ñÃæ¤ò¡ÈÀêÎÎ¡É¤·¡¢¥É¥¥¥×¥Á¥§¥¯¤âÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë130Ì¾°Ê¾å¤Î»à¼Ô¡¢500Ì¾°Ê¾å¤Î½Å½ý¼Ô¤ò½Ð¤·¡¢¡È¥×¥é¥Ï¤Î½Õ¡É¤Ï¡¢°ìÌë¤Ë¤·¤ÆÁò¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤Î»ö·ï¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿¾®Àâ¤¬¡¢¥ß¥é¥ó¡¦¥¯¥ó¥Ç¥é¤Î¡ØÂ¸ºß¤ÎÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤·Ú¤µ¡Ù¡Ê1984Ç¯½é´©¡Ë¤Ç¡¢1988Ç¯¤Ë¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥«¥¦¥Õ¥Þ¥ó´ÆÆÄ¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ç¥¤¡á¥ë¥¤¥¹¤È¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡¦¥Ó¥Î¥·¥å¼ç±é¤Ç±Ç²è²½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËË´Ì¿¤·¤Æ¤¤¤¿ºî¶Ê²È¡¢¥«¥ì¥ë¡¦¥Õ¥µ¤Ï¡¢»ö·ï¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿ØÖÓ¤Î¿áÁÕ³Ú¶Ê¡Ô¥×¥é¥Ï1968Ç¯¤Î¤¿¤á¤Î²»³Ú¡Õ¤òÈ¯É½¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤âÀ¤³¦Ãæ¤Ç±éÁÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢°¦ÃÎ¹©¶ÈÂç³ØÌ¾ÅÅ¹â¹»¤¬Á´ÆüËÜ¿áÁÕ³Ú¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ç²¿ÅÙ¤â¼è¤ê¾å¤²¡¢Ì¾±é¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢¡È¥×¥é¥Ï¤Î½Õ¡É¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹âÀ¸¤Î¿áÁÕ³ÚÉô°÷¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢´¶ÅÙ¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÎò»ËÅª»ö·ï¤¬¡¢Ê¬Î¥ÆÈÎ©¤·¤¿¥Á¥§¥³¤È¥¹¥í¥ô¥¡¥¥¢¤Î¹çºî¤Ç¡¢Âçºî±Ç²è¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸ø³«Ãæ¤À¡£¡Ö¥×¥é¥Ï¤Î½Õ ÉÔ¶þ¤Î¥é¥¸¥ªÊóÆ»¡×¡Ê¥¤¥¸¡¼¡¦¥Þ¡¼¥É¥ë´ÆÆÄ¡¢¥Á¥§¥³¡¦¥¹¥í¥ô¥¡¥¥¢¹çºî¡¢2024¡Ë¤À¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤É¤ª¤ê¡¢Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¥é¥¸¥ªÊüÁ÷¶É¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É´éÉé¤±¤Î¥Á¥§¥³±Ç²è
¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥§¥³¤Î±Ç²è¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¸¤ß¤¬¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°Õ³°¤È¡È±Ç²èÂç¹ñ¡É¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î±Ç²è¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È»á¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡£
¡Ö¤Þ¤º¡¢¥Á¥§¥³¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÂç¹ñ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¿Í·Á¤äÀÚ¤ê³¨¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¢¥Ë¥á¤¬ÍÌ¾¤Ç¡¢¥¤¥¸¡¼¡¦¥È¥ë¥ó¥«¡¢¥«¥ì¥ë¡¦¥¼¥Þ¥ó¡¢¥ä¥ó¡¦¥·¥å¥ô¥¡¥ó¥¯¥Þ¥¤¥¨¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡È·Ý½ÑÅª¡É¤Ê¥¢¥Ë¥áºî²È¤òÂ¿¤¯ÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¡¢¤Ò¤µ¤Ó¤µ¤ËºÆ¸ø³«¤µ¤ì¤¿Ì¾ºîSF¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡Ù¡Ê¥ë¥Í¡¦¥é¥ë¡¼´ÆÆÄ¡¢1973¡Ë¤â¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹±Ç²è¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÏÅö»þ¤Î¥Á¥§¥³¥¹¥í¥ô¥¡¥¥¢¤È¤Î¹çºî¤Ç¡¢¥×¥é¥Ï¤Î¥È¥ë¥ó¥«¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÀ½ºî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Àï¸å¤Î¼Ò²ñ¼çµÁ»þÂå¤Ï¡¢ÅýÀ©¤Ç±Ç²èÀ½ºî¤âÀ©¸Â¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÆÈÆÃ¤ÊºîÉÊ¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡Ö¶áÇ¯¡¢¥«¥ë¥ÈÅª¤Ê¿Íµ¤¤Ç¡È½ÂÃ«·Ï±Ç²è¡É¤È¤·¤ÆÉü³è¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤Ò¤Ê¤®¤¯¡Ù¡Ê¥ô¥§¥é¡¦¥Ò¥Æ¥£¥í¥ô¥¡´ÆÆÄ¡¢1966¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ØÌë¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù¡Ê¥ä¥ó¡¦¥Ë¥§¥á¥Ä´ÆÆÄ¡¢1964¡Ë¡¢¡Ø¸·½Å¤Ë´Æ»ë¤µ¤ì¤¿Îó¼Ö¡Ù¡Ê¥¤¥¸¡¼¡¦¥á¥ó¥Ä¥§¥ë´ÆÆÄ¡¢1966¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢È¿ÂÎÀ©Åª¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò´Þ¤àºîÉÊ¤¬1960Ç¯Âå¤ËÂ¿¤¯È¯É½¤µ¤ì¡¢¡È¥Á¥§¥³¡¦¥Ì¡¼¥ô¥§¥ë¥ô¥¡¡¼¥°¡É¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»þ´ü¡¢À¾Â¦¤ØË´Ì¿¤·¤¿´ÆÆÄ¤âÂ¿¤¯¡¢¤½¤Î°ì¿Í¤¬¡¢¤Î¤Á¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¡Ø¥«¥Ã¥³¡¼¤ÎÁã¤Î¾å¤Ç¡Ù¡Ø¥¢¥Þ¥Ç¥¦¥¹¡Ù¤Ê¤É¤òÀ¸¤à¡¢¥ß¥í¥¹¡¦¥Õ¥©¥¢¥Þ¥ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤·¤Æ1996Ç¯¡¢¡Ö¥³¡¼¥ê¥ã °¦¤Î¥×¥é¥Ï¡×¡Ê¥ä¥ó¡¦¥¹¥ô¥§¥é¡¼¥¯´ÆÆÄ¡Ë¤¬¡¢ÊÆ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼³°¹ñ¸ì±Ç²è¾Þ¡¢Âè9²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥Á¥§¥³±Ç²è³¦¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤òÀ¤³¦¤Ë¼¨¤¹¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤·¤«¤·¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Á¥§¥³±Ç²è¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ç¤â¥Ì¡¼¥ô¥§¥ë¥ô¥¡¡¼¥°¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤«¤Ë·Ý½ÑÀ¤äÀ¯¼£¿§¤¬Éº¤¤¡¢Íý¶þÈ´¤¤Î¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Û¤ÉÀ¯¼£¤äÂ¾¹ñ¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢º£²ó¤Î¡Ö¥×¥é¥Ï¤Î½Õ ÉÔ¶þ¤Î¥é¥¸¥ªÊóÆ»¡×¤Ï¡¢¤Ò¤ÈÌ£¤Á¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤è¤¯¤¢¤ë¡¢À¯¼£¤¬¤é¤ß¤Î¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°Å¤¤¤Þ¤¸¤á¤Ê±Ç²è¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê´üÂÔ¤»¤º¤Ë»î¼Ì¤ò´Ñ¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ë¡¢2»þ´Ö11Ê¬¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤â´éÉé¤±¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ°ìµéÉÊ¤Î½ÐÍè¤Ç¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¤ËÌÌÇò¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤Æ¤Ã¤¤ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤«¥¤¥®¥ê¥¹¤¢¤¿¤ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä»ñËÜ¤òÆþ¤ì¤¿¡¢¹çºî±Ç²è¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢½ã¿è¤Ê¥Á¥§¥³±Ç²è¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¶Ã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡È¥Á¥§¥³±Ç²è³¦¡¢¶²¤ë¤Ù¤·¡É¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Á¥§¥³¥¹¥í¥ô¥¡¥¥¢¤Ï¡¢1989Ç¯¤Î¥Ó¥í¡¼¥É³×Ì¿¤Ç¶¦»ºÅÞÀ¯¸¢¤¬Êø²õ¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢¥Á¥§¥³¶¦ÏÂ¹ñ¡Ê¼óÅÔ¥×¥é¥Ï¡Ë¤È¡¢¥¹¥í¥ô¥¡¥¥¢¶¦ÏÂ¹ñ¡Ê¼óÅÔ¥Ö¥é¥Á¥¹¥é¥ô¥¡¡Ë¤Î2¹ñ¤ËÊ¬Î¥¤·¤¿¡£¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡¢¤½¤Î¥Á¥§¥³¤Î±Ç²èÀ½ºî²ñ¼Ò¡¢¥É¡¼¥½¥ó¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¥º¤ÎºîÉÊ¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ö¥Á¥§¥³¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡Ò¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¡Ó¤ÇºîÉÊ¾Þ°Ê²¼7´§¡¢¤Þ¤¿¡¢¥¹¥í¥ô¥¡¥¥¢¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡ÒSun in a Net ¥¢¥ï¡¼¥É¡Ó¤Ç¤âºîÉÊ¾Þ°Ê²¼9´§¤òÆÈÀê¡£¶áÇ¯¡¢¥Á¥§¥³¤È¥¹¥í¥ô¥¡¥¥¢¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê±Ç²è¤À¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¹ñºÝÊóÆ»ÉôÄ¹¥ô¥¡¥¤¥Ê¡¼¤Ï¡¢¼Âºß¤Î¡ÈÉÔ¶þ¤Î±ÑÍº¡É
¡ÖÉñÂæ¤Ï¡¢1967¡Á68Ç¯¤Î¡¢¥Á¥§¥³¥¹¥í¥ô¥¡¥¥¢¹ñ±ÄÊüÁ÷¶É¤Î¥é¥¸¥ªÉôÌç¡¢¹ñºÝÊóÆ»Éô¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÉô½ð¤Ï¡¢¤Õ¤À¤ó¤«¤é¡¢¥½Ï¢¤Î¡È»ÙÇÛ¡É¤ËÂÐ¤·¤ÆÈãÈ½Åª¤Ç¡¢¼«Í³¤òµá¤á¤ëÊóÆ»¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¿´¿ÍÊª¤¬¡¢ÉôÄ¹¤Ç¡¢¥é¥¸¥ª¡¦¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢¥ß¥é¥ó¡¦¥ô¥¡¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤Ò¤È¤Ï¼Âºß¤Î¿ÍÊª¤À¤½¤¦¤Ç¡¢ÉÂ¤ËÅÝ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤Ë¸þ¤«¤¤¤Ä¤Å¤±¤¿¡¢¡ÈÉÔ¶þ¤Î±ÑÍº¡É¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¡¢ÂçÈ¾¤Ï¼Âºß¤Î¿ÍÊª¤¬¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥ô¥¡¥¤¥Ê¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜÌ¾¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤³¤Ë¡¢²Í¶õ¤Î¡¢¤¢¤ë·»Äï¤¬¤«¤é¤à¥·¥Ê¥ê¥ª¹½À®¤¬¡¢¼Â¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·»Äï¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤òË´¤¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ±ûÄÌ¿®¶É¤Çµ»»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯·»¥È¥Þ¡¼¥·¥å¤¬¡¢Âç³Ø¤ËÄÌ¤¦Äï¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬Äï¤Ï¡¢È¿ÂÎÀ©ÇÉ¤Î³ØÀ¸±¿Æ°¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Î¥ó¥Ý¥ê¤Î·»¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¿´ÇÛ¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤¢¤ë¤È¤¥È¥Þ¡¼¥·¥å¤Ï¡¢¾å»Ê¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¡¢¥é¥¸¥ª¶É¤Î¹ñºÝÊóÆ»Éô¤Ø¶¯À©Åª¤Ë½Ð¸þ¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ï¡¢¹ñºÝÊóÆ»Éô¤ò¡È´Æ»ë¡É¤·¤í¤È¤¤¤¦¡¢¹ñ²ÈÊÝ°ÂÉô¤ÎÈëÌ©»ØÎá¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¹¥Ñ¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤µ¤«¤é¤¨¤Ð¡¢³ØÀ¸±¿Æ°¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÄï¤¬¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤âÃÎ¤é¤ó¤¾¡¢¤È¶¼¤µ¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤³¤¦¤·¤Æ¥È¥Þ¡¼¥·¥å¤Ï¡¢»ÅÊý¤Ê¤¯¡¢È¿ÂÎÀ©ÇÉ¤ÎµòÅÀ¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤¡¢¹ñºÝÊóÆ»Éô¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¥È¥Þ¡¼¥·¥å¤Ï¡¢±¿Æ°¤Ë¤Ï¶ËÎÏ¡¢¤«¤«¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¼«Á³¤È¡¢¥ô¥¡¥¤¥Ê¡¼¤¿¤Á¤Î³èÆ°¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£½÷ÀÉô°÷¤ÈÎø¤Ë¤âÍî¤Á¤ë¡£
¡Ö¤ä¤¬¤Æ¡È¥×¥é¥Ï¤Î½Õ¡É¤¬Ë¬¤ì¡¢¹ñÆâ¤Ë¤Ï¼«Í³²½¤ÎÇÈ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥½Ï¢¤¬¡¢¤½¤ì¤òµö¤·¤Þ¤»¤ó¡£¼¡Âè¤Ë¥½Ï¢¤Î°µÎÏ¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ë·³»ö¿¯¹¶¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¹ñ²ÈÊÝ°ÂÉô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÌµÍý¤ä¤ê¥¹¥Ñ¥¤¤Ë»ÅÎ©¤Æ¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¿¥È¥Þ¡¼¥·¥å¤Ë¤Ï¡¢¼¡Âè¤Ë¡ÈÊÑ²½¡É¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤³¤¬¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Î¤¦¤Þ¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Á°È¾¤Î¼ç¿Í¸ø¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤¡¢ÉôÄ¹¤Î¥ô¥¡¥¤¥Ê¡¼¤¬ÉÂ¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢¥Î¥ó¥Ý¥ê¤À¤Ã¤¿¥È¥Þ¡¼¥·¥å¤¬¡¢ÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡·³»ö¿¯¹¶¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¤¿¤¤¤Ø¤ó¥ê¥¢¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÅö»þ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¤¬ÁÞÆþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë½èÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢ËÜÊÔ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡¢Á´ÈÌÅª¤Ë¡¢1960Ç¯Âå¤òºÆ¸½¤·¤¿Èþ½Ñ¤ä¥»¥Ã¥È¡¢°á¾Ø¡¢¾®Æ»¶ñ¤Ê¤É¤â¸«»ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¥ï¥ë¥·¥ã¥ï¾òÌóµ¡¹½·³¤Î¿¯¹¶¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢Ä®¤òÇË²õ¤·¤Æ¤¤¤¯¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤ÏÀâÆÀÎÏÈ´·²¤Ç¤¹¡×
¡¡¤ä¤¬¤Æ¿¯¹¶·³¤¬¡¢ÊüÁ÷¶É¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢¿¯¹¶¤Î¼ÂÂÖ¤òÃæ·Ñ¤·¡¢¡Ö¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤È¶¦¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌ±½°¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¹ñºÝÊóÆ»Éô¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤â¡¢¿¯¹¶·³¤ËÀêµò¤µ¤ì¡¢µ¡ºà¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÊóÆ»Éô°÷¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¢¤ëÊýË¡¤òÍÑ¤¤¡¢¤½¤Î¸å¤âÊüÁ÷¤ò¤Ä¤Å¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÊüÁ÷¤Ë¡¢¥È¥Þ¡¼¥·¥å¤¬Âç¤¤¯¤«¤«¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Èà¤Ï¡¢¥½Ï¢Â¦¤Ë¤Ä¤¯¤Î¤«¡¢Ì±½°Â¦¤Ë¤Ä¤¯¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£¤½¤·¤Æ¡¢Äï¤Î°ÂÈÝ¤Ï¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¸åÈ¾¡¢·³»ö¿¯¹¶¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢Â©¤ò¤â¤Ä¤«¤»¤Ì¥Æ¥ó¥Ý¤ÇÆÍ¤ÃÁö¤ê¤Þ¤¹¡£Í×½ê¤Ë¡¢Åö»þ¤Î¸½ÃÏ¤Ç¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤È»×¤ï¤ì¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¹²ÎÍØ¤¬Î®¤ì¤ë¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢²Î»ì¤ÎÆüËÜ¸ì»úËë¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÌ£¤ï¤¤¤Î¤¢¤ë²»³Ú¤Ç¡¢¸ú²ÌÅª¤Ç¤·¤¿¡×
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤¬¤Ä¤Å¤¯¤¤¤Þ¤³¤½¡¢´Ñ¤¿¤¤±Ç²è
¡Ö¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤¬¡¢¤¤¤Ã¤³¤¦¤Ë½Ð¸ý¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¸½ºß¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê±Ç²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë°ÕµÁ¤Ï¡¢Âç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤È¡¢Àè¤ÎÀ¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È»á¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤â¡¢¿¯¹¶Ä¾¸å¡¢¥¡¼¥¦¤ÎÅÅÇÈÅã¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢ÊóÆ»¥á¥Ç¥£¥¢¤¬´íµ¡¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Ê£¿ô¤ÎTV¶É¤¬¡È¹çÎ®¡É¤·¤Æ¡¢TV¥Þ¥é¥½¥ó¤È¾Î¤¹¤ë24»þ´ÖÊóÆ»¤ò¸òÂå¤Ç¤Ä¤Å¤±¡¢¥é¥¸¥ª¶É¤â¡¢¤½¤ì¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡È¥×¥é¥Ï¤Î½Õ¡ÉÃÆ°µ¤Î»þÂå¤È¤Î¡¢Âç¤¤Ê¤Á¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ï¡¢SNS¤äZOOM¡¢YOUTUBE¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Ä¡¼¥ë¤ä¡¢±ÒÀ±ÊüÁ÷¡¢¥±¡¼¥Ö¥ëTV¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¿·¤·¤¤¥á¥Ç¥£¥¢¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¯¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤ëSNS¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢²¾¤ËTV¤ä¥é¥¸¥ª¤¬ÉÔÄÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢YOUTUBE¤Ç¸½ÃÏ¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤È¥Ñ¥ï¡¼¤Ï¡¢¤à¤«¤·°Ê¾å¤À¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤é¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤â¤à¤«¤·¤â¡¢¿Í´Ö¤Ç¤¹¡£¤³¤Î±Ç²è¤Î¥È¥Þ¡¼¥·¥å¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ëµ»½Ñ¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¤â¡¢¿¿¼Â¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ÎÀ¼¤¬ÅÁ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿È¤ËÝî¤ß¤Æ¶µ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¡È¥È¥Þ¡¼¥·¥å¡É¤È¤¤¤¦Ì¾¤Ï¡¢¥Á¥§¥³¤ä¥¹¥í¥ô¥¡¥¥¢¤Ç¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÄÁ¤·¤¤Ì¾Á°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ê±Ñ¸ì·÷¤Î¡Ö¥È¡¼¥Þ¥¹¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ë¡£¥Á¥§¥³¤Î½éÂåÂçÅýÎÎ¤â¥È¥Þ¡¼¥·¥å¡¦¥Þ¥µ¥ê¥¯¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¥Æ¥Ë¥¹¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ë¡¢¤è¤¯¸«¤ëÌ¾Á°¤À¡£Àè½Ò¤Î¡ØÂ¸ºß¤ÎÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤·Ú¤µ¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¤â¡¢¥È¥Þ¡¼¥·¥å¤À¤Ã¤¿¡Ê¤³¤Á¤é¤â¥Î¥ó¥Ý¥ê¤À¤Ã¤¿¡Ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÌ¾Á°¤ò¤â¤Ä¼ã¼Ô¤¬¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤ËË×Æþ¤¹¤ë¡½¡½¤½¤Î»Ñ¤òÈþ¤·¤¯ÉÁ¤¤¤¿¡¢´¶Æ°Åª¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤¬¤Ä¤Å¤¯¤³¤ÎÇ¯Ëö¤Ë¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê´Õ¾Þ¤·¤¿¤¤¡¢¤ª¤È¤Ê¤Î±Ç²è¤À¡£
¡¡¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥È¥é¥¹¥È¥·¥Í¥ÞÍ³ÚÄ®¡¢¿·½ÉÉðÂ¢Ìî´Û¤Û¤«¤ÇÁ´¹ñ¸ø³«Ãæ¡£ÇÛµë¡§¥¢¥Ã¥È ¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£
森重良太（もりしげ・りょうた）
1958年生まれ。週刊新潮記者を皮切りに、新潮社で42年間、編集者をつとめ、現在はフリー。音楽ライター・評論家としても活躍中。
