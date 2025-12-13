»³ËÜÍ³¿¤Ëº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ä¡¡WBC½Ð¾ì¤¬¡Ö¸·¤·¤¤¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë6¿Í¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÎÌ¾Á°
¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë2026¡×¤Î³«Ëë¤Þ¤Ç3¥«·î¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£LA¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤¬»²Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ï¢ÇÆ¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡£¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤ÇÂåÉ½¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ëÆüËÜ¿Í¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤¿¤Á¤Î¶¶ø¤ÏÌÀ°Å¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¤ß¤ë¡ÛÌ¾Á°¤¬1Ê¸»ú°ã¤¤¤Î¡ÖÄ¶Èþ¿Í½÷Í¥¡Ê37¡Ë¡×¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤â¡È¾®´é¡É¤¬ºÝÎ©¤Ä¡Öº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡×
¡Ö¤º¤Ã¤È½Ð¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Á°²ó°Ê¾å¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡11·î26Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñ¸«¤ÇÍè½Õ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè6²óWBC¤Ø¤ÎÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¡£MLB¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÍ§À®ÆáÃÒ»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢
¡Ö2023Ç¯¤ÎÁ°²óÂç²ñ¤Ç¤ÏÆóÅáÎ®¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ò3Âç²ñ¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÀ¤³¦°ì¤ØÆ³¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Î³èÌö¤¬¾¡Íø¤Î¸°¤ò°®¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢²ñ¸«Á°Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç»²²Ã¤òÀµ¼°É½ÌÀ¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢Áá¤¯¤âÏ¢ÇÆ¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡3·î5Æü¤Ë³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤ëWBC¤Ç°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê50¡ËÎ¨¤¤¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÆ±¤¸CÁÈ¡Ê³«ºÅÃÏ¡¦Åìµþ¡Ë¤ÎÂæÏÑ¡¢´Ú¹ñ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥Á¥§¥³¤ÈÂÐÀï¡£¤¹¤Ç¤Ë¡ÈÂçÃ«¸ú²Ì¡É¤Ç¡¢°ìÉô¤ÎSSÀÊ¡Ê2Ëü8000±ß¡Ë¤¬1Ëç50Ëü±ß¤ÇÇäÇã¥µ¥¤¥È¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É²áÇ®¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆóÅáÎ®¤Î²ò¶Ø¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤¬ÂçÃ«¤Îµ¯ÍÑË¡¤À¡£ËÜ¿Í¤Ï²ñ¸«¤ÇÆóÅáÎ®¤òÈÝÄê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£²¿ÄÌ¤ê¤«¥×¥é¥ó¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤ÏÆüËÜ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ë¡È¡ÊWBC¤Ç¡ËÅê¤²¤ì¤ÐÂç¤¤ÊÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¡É¤ÈÏÃ¤·¡¢ËÜ²»¤Ç¤Ï½Ð¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ò±£¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢Á°²óÂç²ñ¤Î¸å¤ÇÂçÃ«¤Ï±¦Éª¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¡¢¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾¤Î9·î¤Ë2ÅÙÌÜ¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Íèµ¨¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º3Ï¢ÇÆ¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢WBC¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤¬¥±¥¬¤ÎºÆÈ¯¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤«¤Í¤Ê¤¤¤È·üÇ°¤òÊú¤¯¤Î¤âÅöÁ³¤Ç¤¹¡×¡ÊÍ§À®»á¡Ë
¡¡ºßÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤â¡¢
¡ÖµåÃÄÂ¦¤Ë½êÂ°Áª¼ê¤ÎWBC½Ð¾ì¤ò»ß¤á¤ë¸¢Íø¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂçÃ«¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹´Ö¤Ç¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬Â³¤±¤é¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£µåÃÄÂ¦¤Î´õË¾¤Ï¡È½Ð¤Æ¤âÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¤ß¡£¤«¤Ä½à¡¹·è¾¡°Ê¹ß¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¢¥á¥ê¥«¥é¥¦¥ó¥É¤«¤é¤Î½Ð¾ì¡É¤À¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·ÅÓÃæ»²²Ã¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÂçÃ«¤â¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤¸¤à¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢»Îµ¤¤ÎÌÌ¤Ç¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î±Æ¶Á¤¬½Ð¤«¤Í¤Ê¤¤¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤«¤é¤Î½Ð¾ì¤ËÍî¤ÁÃå¤¡¢Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¾å¤Ç¤ÏÆóÅáÎ®¤Î²ò¶Ø¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÂçÃ«ÅÐÈÄ¤Îµ¤±¿¤¬¹â¤Þ¤ë¤Î¤Ï¡¢Á°²óÂç²ñ¤Ç»àÆ®¤ò±é¤¸¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤¬»Ë¾åºÇ¶¯¤ÎÉÛ¿Ø¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¯¤ë¤¿¤á¤À¡£
¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¥¹¼çË¤¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡Ê33¡Ë¤ä¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥ºÅê¼ê¡Ê23¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ëº£µ¨60ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼Êá¼ê¡Ê29¡Ë¤Î»²²Ã¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¥«¥Ö¥¹¤Î¥Ô¡¼¥È¡¦¥¯¥í¥¦¡á¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°³°Ìî¼ê¡Ê23¡Ë¤Ê¤É¼¡À¤Âå¥¹¥¿¡¼¸õÊä¤â»²ÀïÉ½ÌÀ¡£Ê¸»úÄÌ¤ê¡È¥É¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥à¡É¤Ç²¦ºÂÃ¥´Ô¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°É¾ÏÀ²È¤ÎÊ¡ÅçÎÉ°ì»á¡Ë
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹ë²Ú¥á¥ó¥Ä¤ò¸«¤ÆÊ³¤¤Î©¤¿¤Ê¤¤ÆüËÜ¿Í¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤¬¡Ä¡Ä¡×
¡¡º£Âç²ñ¤â·è¾¡¤ÏÆüÊÆÂÐ·è¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤ä¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Ê¤ÉÍÎÏ¥á¥¸¥ã¡¼Áª¼ê¤òÍÊ¤¹¤ë¶¯¹ë¹ñ¤â¸×»ëâ¾¡¹¡Ê¤¿¤ó¤¿¤ó¡Ë¤ÈÈÖ¶¸¤ï¤»¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¡£
¡ÖÍ¥¾¡¸õÊä¤È¤¤¤¨¤É¤â¡¢¾¡¤Á¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥¿¥Õ¤ÊÂç²ñ¤Ç¤¹¡£ÂçÃ«¤¬»²ÀïÉ½ÌÀ¤·¡¢½ÉÅ¨¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹ë²Ú¥á¥ó¥Ä¤ò¸«¤ÆÊ³¤¤Î©¤¿¤Ê¤¤ÆüËÜ¿Í¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·ÂçÃ«¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Êú¤¨¤ë¡È»ö¾ð¡É¤«¤é¡¢¤Þ¤¿¤È¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÁ°¤ËÈÑÌå¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤âÂ¿¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢´üÂÔ¤ò°ì¿È¤Ë½¸¤á¤ëÂçÃ«¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÇÏ¢ÇÆ¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê27¡Ë¤À¤¬¡¢
¡Ö¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÎÏ¢Åê¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â30»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ë¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£WBC¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢Ä´À°´ü´Ö¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÉéÃ´¤ÈÉéºÄ¤Ï·è¤·¤Æ·Ú¤¯¤Ê¤¤¡£ËÜ¿Í¤âÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤ò´°Áö¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»²²Ã¤Ï¸«Á÷¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊÍ§À®»á¡Ë
WBC¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤
¡¡Æ±¤¸¤¯º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê24¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢
¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÍèÇ¯¡¢¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤«¤éÈà¤òÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ì³Ñ¤Ë¿ø¤¨¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£WBC¤Î·è¾¡Àï¤«¤é¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤Þ¤ÇÌó1½µ´Ö¤·¤«¤Ê¤¯¡¢º£Ç¯¤Ï±¦¸ª¤ÎÌäÂê¤Ë¤âÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£º£Âç²ñ¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤¤¤¨¤Ð¡¢º´¡¹ÌÚ¼«¿È¡È¤É¤¦¤·¤Æ¤â½Ð¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦¿´¶¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÊ¡Åç»á¡Ë
¡¡¸½ºß¡¢¥È¥ì¡¼¥É¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥Ä¤ÎÀé²ìÞæÂçÅê¼ê¡Ê32¡Ë¤Ï¤É¤¦¤«¡£
¡ÖËÜ¿Í¤Ï»ÄÎ±¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºòÇ¯¤Ï¥±¥¬¤Î±Æ¶Á¤Ç1»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï9·î¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¡¼¹ß³Ê¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼À¸¤»Ä¤ê¤ò·ü¤±¤ÆÀµÇ°¾ì¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢WBC¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ëÍ¾Íµ¤Ê¤É¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜÅö¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¥á¥¸¥ã¡¼Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡ÂÐ¤·¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤¬Ç»¸ü¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¥«¥Ö¥¹¤Îº£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¡Ê32¡Ë¤È¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎµÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¡Ê34¡Ë¤À¡£
¡ÖÈ´·²¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬»ý¤ÁÌ£¤Îº£±Ê¤Ï¾¯¤Ê¤¤µå¿ô¤ÇÄ¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢µå¿ôÀ©¸Â¤Î¤¢¤ëWBC¤ÇºÇ¤âÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£µÆÃÓ¤âº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥¨¡¼¥¹³Ê¤È¤·¤Æ¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤êÈ´¤¡¢WBC¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿³èÌö¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÊ¡Åç»á¡Ë
¡¡Ìî¼ê¤Ç»²Àï¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¡Ê31¡Ë¤È¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎµÈÅÄÀµ¾°³°Ìî¼ê¡Ê32¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÎëÌÚ¤Ï¥±¥¬¤Ç½Ð¾ì¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿Á°²óÂç²ñ¤ÎÌµÇ°¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ÏÈó¾ï¤Ë°ÕÍß¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£µÈÅÄ¤â¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×°Ê¹ß¡¢4ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÇÀþ¤ÏDH¡Ê»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡Ë¤ÎÂçÃ«¤òÃæ¿´¤ËÈà¤é¤¬Â³¤¯·Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥é¥¤¥ÈÎëÌÚ¡¢¥ì¥Õ¥ÈµÈÅÄ¤ÎÉÛ¿Ø¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Îµ¼Ô¡Ë
¡È¥ë¡¼¥¡¼¡É»°¿Í¤Î»²Àï¤Ï¡ÖË¾¤ßÇö¡×
¡¡Ï¢ÇÆ¤ËÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢¡È¥ë¡¼¥¡¼¡É»°¿Í¤ÎÌ¾Á°¤âµó¤¬¤ë¡£
¡¡¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹µð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê25¡Ë¡¢À¾Éð¡¦º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤À¡£
¡Ö²¬ËÜÁª¼ê¤À¤±¤¬WBC¤Ø¤Î½Ð¾ì°Õ»×¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤«¤ó¤»¤ó»°Áª¼ê¤È¤â¤Þ¤À°ÜÀÒÀè¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥á¥¸¥ã¡¼1Ç¯ÌÜ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ï·ç¤«¤»¤º¡¢¤Þ¤¿¿·µåÃÄ¤Î°Õ¸þ¤Ë½¾¤¦ÌÌ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥ë¡¼¥¡¼»ö¾ð¤ò´ª°Æ¤¹¤ë¤È¡¢Èà¤é¤Î»²Àï¤Ï¸½¾õ¡ÈË¾¤ßÇö¡É¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÇÌîµåÉ¾ÏÀ²È¤ÎÀî¾å·û¿»á¡Ë
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÅÏÊÆ1Ç¯ÌÜ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºWBC¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿µÈÅÄÀµ¾°¤Î¥±¡¼¥¹¤ÏÎã³°¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢
¡Ö¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤¬·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤ÈÆ±¤¸¥Õ¥í¥ê¥À½£Æâ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢5Ç¯Áí³Û9000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó140²¯±ß¡Ë¤È¤¤¤¦Âç·¿·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤Û¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÈà¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Íê¤¬¸ü¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÊ¡Åç»á¡Ë
¡¡¤â¤¦°ì¿Í¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢º£¥ª¥Õ¤Ë¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¡Ê36¡Ë¤ÎÆ°¸þ¤À¡£
¡ÖËÜ¿Í¤Ï¡È¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¡É¤À¤È»²²Ã¤ËÁ°¤Î¤á¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢ßõÎõ¡Ê¤·¤ì¤Ä¡Ë¤Ê¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÁè¤¤¤ËÈ÷¤¨¤ë¿È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£²ù¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÆþ¤ê¤ÏÈùÌ¯¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Îµ¼Ô¡Ë
¡¡Áª¼ê¤Î»×¤¤¤ÈµåÃÄ»ö¾ð¤¬¸òºø¤·¡¢ºÇ½ªÁª¹Í¤Þ¤Ç¤ËÇÈÍð¤Ï¤Þ¤À¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2025Ç¯12·î11Æü¹æ