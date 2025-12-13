°úÂàÊóÆ»¤Î³ÑÅÄ²Æ¼Â¡¢¡È·èÃÇ¤ÎÆü¡É¤Ï¶á¤¤¡©¡¡¡Ö¼¡¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÏÁí¹ç³ÊÆ®µ»¤¬¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¡×
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½÷»Ò½ÀÆ»48¥¥íµé¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È³ÑÅÄ²Æ¼Â¡Ê33¡Ë¤Îµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û½ÀÆ»Ãå»Ñ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¥¹¥´¤¤¡ª¡¡¡Ö³ÑÅÄ²Æ¼Â¡×¤Î¡ÈÁÇ¤ÎÉ½¾ð¡É¤¬¤«¤ï¤¤²á¤®¤ë
°ú¤¯¼ê¤¢¤Þ¤¿
¡¡³Æ»æ¤¬¡Ò°úÂà¤Î°Õ¸þ¡Ó¤ÈÊó¤¸¤¿¤Î¤Ï12·î7Æü¤Î¤³¤È¡£³ÑÅÄ¤Ï9Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÒºÇ½ªÅª¤Ê·èÃÇ¤Ë¤Ï¤Þ¤À»ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ó¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ê¸ÌÌ¤Ë¤Ï¿È¤ò°ú¤¯³Ð¸ç¤¬Éº¤¦¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢
¡Ö¸µ¤Ï52¥¥íµé¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°¤Éô»í¡Ê25¡Ë¤È¤¤¤¦²øÊª¤¬½Ð¸½¤·¤¿¤¿¤á¡¢48¥¥íµé¤Ë°ÈÂØ¤¨¡£¤¿¤À¡¢¸ºÎÌ¤Ë¤Ï¶ì¤·¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Ä¾¶á¤Ç¤Ï¡¢¸ºÎÌ¤¬Í×¤é¤Ê¤¤ÂÎ½ÅÌµº¹ÊÌ¤ÎÂç²ñ¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¹¤ë¤â¹ø¤òÄË¤á¤Æ½Ð¾ì¤òÃÇÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥í¥¹¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ë¤Ï¤½¤í¤½¤í¸ºÎÌ¤òºÆ³«¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£·èÃÇ¤ÎÆü¤Ï¶á¤¤¡×
¡¡°úÂà¤·¤¿½ÀÆ»²È¤ÎÂ¿¤¯¤Ï»ØÆ³¼Ô¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¡£
¡Ö¤È¤â¤¨Åê¤²¤ä¿²µ»¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÈà½÷¤Î½ÀÆ»¤ÏÀµÅý¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¶µ¤¨¤é¤ì¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°ú¤¯¼ê¤¢¤Þ¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤º¿Íµ¤
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¤â¤¿¤Ó¤¿¤Ó»Ñ¤ò¸«¤«¤±¤ë¡£
¡ÖÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿´ë²è¤ò¤³¤Ê¤»¤Þ¤¹¤·¡¢Îø°¦ÃÌ¤ò¤¢¤±¤Ã¤Ô¤í¤²¤ËÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¥È¡¼¥¯¤â¤¦¤Þ¤¤¡£¤«¤ï¤¤¤µ¤âÁê¤Þ¤Ã¤ÆÏ·¼ãÃË½÷Ê¬¤±³Ö¤Æ¤Ê¤¯¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¼Â¤ÏÈà½÷¡¢ºòÇ¯¤«¤é¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï¤Ï¤ä21Ëü¿ÍÄ¶¡£¡Ö¹çµ¤Æ»¤ò½¬¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¤¤¤¦Æ°²è¤ÎºÆÀ¸¿ô¤Ï400Ëü¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÑëÄ¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë½ÀÆ»²È¤¬¥¿¥ì¥ó¥È¤Ê¤É¤Ë¤Ê¤ëÎã¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏÅìµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡Ê29¡Ë¤¬¤¤¤ë¡£Èà¤Ï6·î¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ø¤ÎÆþÃÄ¤òÈ¯É½¤·¡¢¤ªÀµ·î¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃÃ¤¨¤¬¤¤¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¡×
¡¡³ÑÅÄ¤â¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡©
¡Ö½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤ÏÂÎ³Ê¤¬Âç¤¤¤Êý¤¬¸«±É¤¨¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Àþ¤¬ºÙ¤¤³ÑÅÄ¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤è¤ê¤âÁí¹ç³ÊÆ®µ»¤¬¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡Áí¹ç³ÊÆ®²È¤ËÅ¾¿È¤·¤¿½ÀÆ»²È¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢1992Ç¯¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎµÈÅÄ½¨É§¡Ê56¡Ë¤¬¤¤¤ë¡£
¡¡³ÊÆ®µ»¤Ë¤â¸ºÎÌ¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢
¡Ö»í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿³¬µé¤Ç½Ð¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£½ÀÆ»¤Û¤É²á¹ó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡ÆÀ°Õ¤Î¿²µ»¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ö½ÀÆ»¤Ï¤¹¤°¤Ë¡ÈÂÔ¤Æ¡É¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Áí¹ç¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤à¤·¤í³ÑÅÄ¤Ë¤ÏÍÍø¡£ÂÇ·âµ»¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿ÈÄ¹161¥»¥ó¥Á¤Ç¼êÂ¤¬Ä¹¤¤¤Î¤Ç¡¢ÃÃ¤¨¤¬¤¤¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡³ÊÆ®²È·ó¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿Ä«ÁÒÌ¤Íè¡Ê33¡Ë¤È¤¤¤¦Îã¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤ÁÂç¤ß¤½¤«¤ÎRIZIN¤È¤«¤ÇË½¤ì¤Æ¤ë¤«¤â¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2025Ç¯12·î18Æü¹æ ·ÇºÜ