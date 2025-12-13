¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ëºî¤ê¤¿¤¤¡ª´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ö¤ê¤ó¤´¤Î¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×
¡Ú¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¡ª¤ª¤¦¤Á¤Ç´ÊÃ±¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥ Vol.21¡Û¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡£¤ª²Û»Ò¸¦µæ²È¤ÎÊ¡ÅÄ½ß»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¥ì¥·¥Ô¤òËè·î¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£12·î¤ËÆþ¤ê¡¢³¹¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥à¡¼¥É°ì¿§¤Ç¤¹¤Í¡£
º£Æü¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢¤ê¤ó¤´¤ÎÀÖ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¤ê¤ó¤´¤Ï¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤È¤âÁêÀÈ´·²¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Çö¤¯ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢·ä´Ö¤Ê¤¯ÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤ÎÉôÊ¬¤Ï½çÈÖ¤Ëº®¤¼¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Î´ÊÃ±¥ì¥·¥Ô¡£¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤ÈÊ´º½Åü¤Ç¤ª¤á¤«¤·¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥¦¥ó¥É·¿¤Ç¾Æ¤¯¤ÈÀÚ¤êÊ¬¤±¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦ÍøÅÀ¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤¼¤Ò¤ê¤ó¤´¤¬¤ª¤¤¤·¤¤µ¨Àá¤Ëºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤ê¤ó¤´¤Î¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥
ºàÎÁ¡Ê18¡ß6.5¡ß6cm¤Î¥Ñ¥¦¥ó¥É·¿1ÂæÊ¬¡Ë
¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¡¡200g
¤¤Óº½Åü¡¡60g
Íñ¡¡1¸Ä
¥×¥ì¡¼¥ó¥è¡¼¥°¥ë¥È¡¡100g
ÇöÎÏÊ´¡¡Âç¤µ¤¸2
¤ê¤ó¤´¡Ê¹È¶Ì¡Ë¡¡1/2¡Á1¸Ä
¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡¢Ê´º½Åü¡Ê¤¢¤ì¤Ð¡ËÅ¬ÎÌ
¥Ð¥¿¡¼¡¡10g
ºî¤êÊý
²¼½àÈ÷¡§¥Ñ¥¦¥ó¥É·¿¤Ë¥ª¡¼¥Ö¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤òÉß¤¤¤Æ¤ª¤¡¢¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ï180ÅÙ¤ËÍ½Ç®¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
1. ¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤òÂÑÇ®ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤Æ¥é¥Ã¥×¤ò¤·¡¢600W¤ÎÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç30ÉÃ²ÃÇ®¤·¤¿¤¢¤È¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Çº®¤¼¤Þ¤¹¡£
2. ¤¤Óº½Åü¡¢Íñ¡¢¥è¡¼¥°¥ë¥È¡¢¥ì¥â¥ó½Á¤Î½ç¤Ç²Ã¤¨¡¢º®¤¼¤Þ¤¹¡£
3. ÇöÎÏÊ´¤ò¤Õ¤ë¤¤Æþ¤ì¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Çº®¤¼¤Þ¤¹¡£
4. 3¤ò·¿¤ËÎ®¤·Æþ¤ì¤Þ¤¹¡£
5. ¤ê¤ó¤´¤ò4ÅùÊ¬¤·¡¢¿Ä¤È¼ï¤ò¼è¤ê½ü¤¤Þ¤¹¡£Çö¤¯ÀÚ¤Ã¤¿¤é¡¢À¸ÃÏ¤Î¾å¤Ë¤®¤Ã¤·¤ê¤ÈÊÂ¤Ù¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
6. 5¤Î¾å¤Ë¡¢¾®¤µ¤¯ÀÚ¤Ã¤¿¥Ð¥¿¡¼¤ò¤Î¤»¤Þ¤¹¡£
7. 180ÅÙ¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç40¡Á45Ê¬¾Æ¤¤Þ¤¹¡£·¿¤Î¤Þ¤ÞÎä¤Þ¤·¡¢ÁÆÇ®¤¬¼è¤ì¤¿¤éÎäÂ¢¸Ë¤ÇÈ¾Æü°Ê¾åÎä¤ä¤·¤Æ´°À®¤Ç¤¹¡£
¡ö¥±¡¼¥¤Ï¾Æ¤¯¤ÈËÄ¤é¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢Îä¤á¤ë¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¹¥¤ß¤Ç»Å¾å¤²¤ËÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç10ÉÃ¤Û¤É²¹¤á¤¿¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤ò¤ê¤ó¤´¤Î¾å¤ËÅÉ¤ê¡¢Ê´º½Åü¤òÃã¹÷¤·¤Ç¤Õ¤ê¤«¤±¤Æ¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦¤¤Óº½Åü¤¬¤è¤¯¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÉáÄÌ¤Î¤ªº½Åü¤Ç¤âOK¡£
¡¦¤ê¤ó¤´¤Ï¤¼¤Ò¹È¶Ì¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾Æ¤¤¤Æ¤âÀÖ¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¤ê¤ó¤´¤ÏÇö¤¯ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ð¥¿¡¼¤ò¾å¤Ë¤Î¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ê¤ó¤´¤¬´¥Áç¤¹¤ë¤Î¤òËÉ¤®¡¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤ÎÉ½ÌÌ¤ò¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¾Æ¤¯¤À¤±¡ªÎä¤ä¤¹¤À¤±¡ª¥ì¥ó¥Á¥ó¤À¤±¡ª¤À¤±¡ª¤ª¤ä¤Ä¡ÊÇòÀô¼Ò¡Ë
¼ê¤Î¤³¤ó¤ÀÆ»¶ñ¤äÆÃÊÌ¤ÊºàÎÁ¤Ï¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡È¾Æ¤¯¤À¤±¡É¡ÈÎä¤ä¤¹¤À¤±¡É¡È¥ì¥ó¥Á¥ó¤À¤±¡É¤Ê¤É¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¥ì¥·¥Ô¤Ð¤«¤ê¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Æ´¤ì¤ÎÄêÈÖ¤ª¤ä¤Ä¤«¤é¡¢ÏÃÂê¤Î´Ú¹ñ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Þ¤Ç¡¢¤É¤ì¤â´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤Þ¤¹¡£
Ë»¤·¤¤Æü¤Î¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È´Å¤¤¤â¤Î¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¡Öº£¤¹¤°¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤ª¤ä¤Ä¤ÎËÜ¡£
ÎÁÍý¤¬¶ì¼ê¤Ç¤â¡¢»Å»ö¤ä»Ò°é¤Æ¤ÇË»¤·¤¯¤Æ¤â¡¢»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤é¤¹¤°ºî¤ì¤ë¡¢µ¤³Ú¤ÇÍê¤ì¤ë°ìºý¡£¤ª²Û»Ò¤Å¤¯¤ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡ä¡ä¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é