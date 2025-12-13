ËÌÅÍ¾½¤ÎµÁÌ¼¡¦ÑÛ¡Ê32¡Ë¡¢2ºÐÄ¹½÷¡¦¼÷¡¹¤Á¤ã¤ó¤ÎÌµ¼Ùµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸ø³«¡Ö·è¤·¤Æ¥Û¥¸¥Û¥¸¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾Ð¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÑÛ¡Ê32¡Ë¤¬¡¢2ºÐÄ¹½÷¤ÎÌµ¼Ùµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¼÷¡¹¤Á¤ã¤ó¤Î´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¡õÌµ¼Ùµ¤¤Ê¶á±Æ
¡¡2023Ç¯8·î¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ËÌÅÍ¾½¤ÎÄ¹ÃË¤Îº´¡¹ÌÚ·òÇ·²ð¤µ¤ó¡Ê27¡Ë¤È¤Î´Ö¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¡¦¼÷¡¹¤Á¤ã¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿ÑÛ¡£¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤Ó¡¢¼÷¡¹¤Á¤ã¤ó¤Î´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÑÛ¤Á¤ã¤ó¤Ë»÷¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÊÌ¼¤µ¤ó Æ´¤ì¤Þ¤¹¤Í¡¼¡×¤È¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÑÛ¡¢2ºÐÄ¹½÷¤ÎÌµ¼Ùµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸ø³«
¡¡2025Ç¯12·î11Æü¤Ë¤Ï¡¢¡Ö·è¤·¤Æ¥Û¥¸¥Û¥¸¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾Ð ¥Ý¡¼¥º¼è¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢É¡¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤ëÌµ¼Ùµ¤¤Ê»Ñ¤ä¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤â¡¢¡Ö¤À¤¤¤ÖÇØ¤¬¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¤Í¡¼¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡×¡Ö¼÷¡¹¤Á¤ã¤ó ¥Ý¡¼¥º¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë