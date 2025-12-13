»Ä¹ó¤¹¤®¤ëÃ¦Íî¡Ä¤«¤Ä¤Æ¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»Ñ¤â¡Ö¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬Íî¤Á¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½ª¤¨Âç¹æµã
¡¡¥Ð¥ó¥É¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØSTEAL HEART CLUB¡ÙÂè8ÏÃ¤Ë¤Æ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×È¯É½¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢39¿ÍÃæÈ¾¿ô¤È¤Ê¤ë19¿Í¤¬Ã¦Íî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤«¤Ä¤Æ¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡ÄÃ¦Íî¤Î½Ö´Ö
¡¡Mnet¤È¥«¥«¥ª¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¡ØSTEAL HEART CLUB¡Ù¤Ï¡¢¥®¥¿¡¼¡¢¥É¥é¥à¡¢¥Ù¡¼¥¹¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É³Æ10Ì¾¤º¤Ä¡¢·×50Ì¾¤Î»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤¬ßõÎõ¤Ê¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ð¥ó¥É¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£MC¤ÏÇÐÍ¥¤Î¥à¥ó¡¦¥¬¥è¥ó¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÏCNBLUE¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥è¥ó¥Õ¥¡¡¢PEPPERTONES¤Î¥¤¡¦¥¸¥ã¥ó¥¦¥©¥ó¡¢¥½¥Ì¡¦¥¸¥ç¥ó¥¢¡¢Wanna One½Ð¿È¤Î¥Ï¡¦¥½¥ó¥¦¥ó¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡Ö¥Ð¥ó¥É²»³Ú¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×»²²Ã¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×È¯É½¼°¤Ç¤Ï30¿ÍÃæ19¿Í¤¬Ã¦Íî¤·¡¢19¿Í¤Î¤ß¤¬¼¡¤Î¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£¤Ä¤¤¤ËÃ¦Íî¼Ô¤È¤ÎºÇ¸å¤Î»þ´Ö¡£¾ìÆâ¤¬Èá¤·¤ß¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£ÈÖÁÈ»²²ÃÁ°¤Ï¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Î¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ñ¥¯¡Ê24ºÐ¡Ë¤Ï¡ÖÀµÄ¾¤¤¤í¤ó¤Ê¿´ÇÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤Ë¥Ð¥ó¥É¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡¢¥Ð¥ó¥É¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¤È¡£¤Ç¤â¤ä¤ì¤Ð¤ä¤ë¤Û¤É¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Ð¥ó¥É²»³Ú¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ä¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡¼¤Î¥¯¥©¥ó¡¦¥è¥ó¥Ó¥ó¡Ê24ºÐ¡Ë¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â²È¤ÎÃæ¤Ç1¿Í¥É¥é¥à¤òÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë±éÁÕ¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¤òÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡¢¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Î¥Ö¥í¥Ç¥£¡Ê27ºÐ¡Ë¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ç±éÁÕ¤¹¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ»ÄÇ°¤ÇÈá¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤à¡£
¡¡¥Ñ¥ó¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦POSER¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¥à¡¦¥¸¥Û¡Ê21ºÐ¡Ë¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ï¤ß¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Î³Ì¤ËÊÄ¤¸¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î³Ì¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿¤Î¤ÏËÍ¤À¤Ã¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òµ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¤Þ¤¿¥·¥ó¡¦¥¸¥§¥ß¥ó¡Ê23ºÐ¡Ë¤È¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ç¥ë¥®¡Ê21ºÐ¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡¼¤¬¸å¤í¤Ë¤¤¤ëÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¶Ã¤¤Ç¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¤É¤Î¥Ñ¡¼¥È¤âÊ¿Åù¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë´¶·ã¤·¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤«¤Ä¤Æ¿Íµ¤¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦PENTAGON¤Î¥á¥¤¥ó¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥½¥¯¡Ê27ºÐ¡Ë¤â¤³¤³¤ÇÃ¦Íî¡£ÏÓ¤Ë¤Ï¤á¤¿ÈÖÁÈ»²²Ã¼Ô¤Î¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤ò³°¤·¡¢¡Ö¥Ð¥¤¥Ð¥¤¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
¡¡MC¤òÌ³¤á¤ë¥à¥ó¡¦¥¬¥è¥ó¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤ÇÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Êý¸þ¤Ç¤¹¡£Ã¦Íî¤Ï¼ºÇÔ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¹¤¯¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤ê¿ë¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¡¢¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÃ¦Íî¼Ô¤Ë¥¨¡¼¥ë¡£ºÇ¸å¤Î½Ö´Ö¡¢»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤ÏÊú¤¹ç¤Ã¤Æ¹æµã¤·¡Ö¤Ê¤ó¤Ç·¯¤âµã¤¤¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬Íî¤Á¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¡ÖËÍ¤ÎÊ¬¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¼ä¤·¤¤¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤È²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤ÈÊÌ¤ì¤ë´¶¤¸¤¬¤È¤Æ¤âÈá¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÌ¤ì¤òÈá¤·¤ó¤À¡£¡Ê¡ØSTEAL HEART CLUB¡Ù¡¿ABEMA K WORLD¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë