¡¡½÷Í¥¤Î¹âÅçÎé»Ò¡Ê61¡Ë¤¬13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÇÐÍ¥¤Î²ÃÆ£À¶»ËÏº¡Ê24¡Ë¤ÎÉñÂæ¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ø¥Ç¥¹¥Î¡¼¥È¡Ù´Ñ¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤¹¤È¡¢¥¬¥¦¥ó»Ñ¤Î²ÃÆ£¤È¹õ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹»Ñ¤Î¼«¿È¤¬¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡ÖÀ¶»ËÏº¤¯¤ó¤¬5ºÐ¤Îº¢¶¦±é¤·¤Æ¤«¤éÃçÎÉ¤·¡¡¤¢¤Ã¡¢¤â¤¦Ä¾¤°20Ç¯¤Ç¤¹¡¡ÊÂ¤ó¤Ç¥¢¥¯¥¹¥¿¹ØÆþ½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡¡Çä¤êÀÚ¤ì¥®¥ê¥®¥ê¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¤Ï¡ÖÀ®Ä¹¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¤Ê¤É¤ÈÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¹âÅç¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö2¿Í¤È¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤³¤É¤âÅ¹Ä¹¤µ¤ó¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö³Î¤«¤ËÀ¶»ËÏº·¯À®Ä¹¤·¤Æ¤ë¡ª²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤â¤ó¤Ê¤¡¡¡ÍÄ¾¯´ü¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×¡ÖÎé»Ò¤µ¤ó¤ªÊì¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¾Ð´é¤¬²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
