¡Ö¹Ó¤Ö¤ë¿À¡¢»üÈá¤ò¡×°ËÃ£¼ëÎ¤¼Ó¡¢Åì¾ì¤Î¿ÆÈÖ¤Ç¡Èµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡É¥ë¡¼¥¡¼ÌÇÂ¿ÂÇ¤Á¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡Ö°¤µ×ÄÅ¤¬²¿¤·¤¿¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤À¡¼¡ª¡©¡×¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¿À¤È¸Æ¤Ö¤Ù¤¤«¡¢µ´¤È¸Æ¤Ö¤Ù¤¤«¡£¤½¤Î¶¯¤µ¤ò¤Þ¤È¤â¤Ë¿©¤é¤Ã¤¿¥ë¡¼¥¡¼¤Ï¤Ò¤È¤¿¤Þ¤ê¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×12·î12Æü¤ÎÂè2»î¹ç¤Ç¡¢KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦°ËÃ£¼ëÎ¤¼Ó¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬¿ÆÈÖ¤ÇÅÜÅó¤ÎÏ¢Áñ¡£ÂçÊª¼ê¤ËÏ¢Â³¤Ç¿¶¤ê¹þ¤ó¤ÀKADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦°¤µ×ÄÅæÆÂÀ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÈ¢²¼¤ËÄÀ¤á¤é¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Õ¥¡¥ó¤â¶²¤ì¤ë°ËÃ£¼ëÎ¤¼Ó¡¢ÅÜÅó¤ÎÏ¢Áñ·à
¡¡°ËÃ£¤ÏM¥ê¡¼¥°¤Î²áµî4Ç¯¤ÇÈ×ÀÐ¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤À¤±¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤â¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ü903.6¡¢¥È¥Ã¥×Î¨¤Ï34.1¡ó¤ò¸Ø¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖËã¿ý¤½¤Î¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤Þ¤Ç¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤À¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï½øÈ×¤³¤½½ÐÃÙ¤ì¡¢ÄÁ¤·¤¤¥Þ¥¤¥Ê¥¹À¸³è¤òÁ÷¤ë»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¥¹¥ë¥¹¥ë¤ÈÄê°ÌÃÖ¤Ç¤¢¤ë¸Ä¿Í¥é¥ó¥¯¾å°Ì¤Ë¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤â¡¢Âç¤¤Ê¥È¥Ã¥×¤ò¼è¤ê¡¢¸Ä¿Í5°Ì¤Î¡Ü209.7¥Ý¥¤¥ó¥È¤Þ¤ÇÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¶¯¤µ¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¿ÆÈÖ¤ÎÅì3¶É¤À¡£0ËÜ¾ì¤Ç¤Ï°¤µ×ÄÅ¤«¤é¥ê¡¼¥Á¡¦°ìÈ¯¡¦ÀÖ¡¦¥É¥é¤ÎËþ´Ó1Ëü2000ÅÀ¡Ê¶¡Â÷2000ÅÀ¡Ë¤ò¥¢¥¬¤ë¤È¡¢Â³¤¯1ËÜ¾ì¤Ï¥À¥ÖÅì¤Î3000ÅÀ¡Ê¡Ü300ÅÀ¡Ë¤ò¥Ä¥â¥¢¥¬¥ê¡£¤µ¤é¤Ë2ËÜ¾ì¤ÏTEAMÍëÅÅ¡¦ËÜÅÄÊþ¹¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤«¤é¥¿¥ó¥ä¥ª¡¦ÀÖ¡¦¥É¥é¤Î5800ÅÀ¡Ê¡Ü600ÅÀ¡¢¶¡Â÷1000ÅÀ¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ3ËÜ¾ì¤ÏºÆ¤Ó°¤µ×ÄÅ¤«¤é¥ê¡¼¥Á¡¦ÀÖ¡¦Î¢¥É¥é2¤Ç1Ëü2000ÅÀ¡Ê¡Ü900ÅÀ¡Ë¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÌÔ¹¶¤Ç°ËÃ£¤ÎÅÀËÀ¤Ï6ËüÅÀ¥ª¡¼¥Ð¡¼¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¹Ó¤Ö¤ë¿À¡¢»üÈá¤ò¡×¡Ö¥Ü¥Ã¥³¥Ü¥³¡×¡Ö¶¯¤¹¤®¤ë¾Ð¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥ê¡¼¥Á¤ò½³¤é¤ì¡¢¤·¤«¤âËþ´Ó2²ó¤òÊü½Æ¤·¤¿°¤µ×ÄÅ¤Ë¤Ï¡Ö°¤µ×ÄÅ¤¬²¿¤·¤¿¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤À¡¼¡ª¡©¡×¡Ö¤º¤Ã¤ÈÊü½Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆ±¾ð¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë