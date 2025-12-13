¡Öµ¯¤¤Æ¤è¡Á¡×ÆóÅÙ¿²¤¹¤ë¥Ï¥¹¥¡¼¤Ë¡¢»ÒÇ¤¬¾®¤µ¤ÊÆùµå¤Ç¡ÈÆ§¤ßÆ§¤ß¡É¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ë¡Öµ¯¤¥Ë¥ã¥¤¡×¡Ö¹¬¤»¤ÊÄ«¡Ä¡ª¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡ÆóÅÙ¿²¤¹¤ë¥Ï¥¹¥¡¼¤Ë¡¢»ÒÇ¤¬¾®¤µ¤ÊÆùµå¤Ç¡ÈÆ§¤ßÆ§¤ß¡É¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û»ÒÇ¤¬¡ÈÆ§¤ßÆ§¤ß¡É¤¹¤ëÍÍ»Ò¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡»ô¤¤¼ç¡Ê@CjCannel¡Ë¤¬¡Ö¸¤¤òµ¯¤³¤·¤ËÍè¤¿»ÒÇ£÷¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤ËÅê¹Æ¤·¤¿Æ°²è¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÎÍÛ¤À¤Þ¤ê¤Ç¡¢ÆóÅÙ¿²¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ï¥¹¥¡¼¤Î¤Ï¤Ã¤Á¤ã¤ó¡Ê7ºÐ¡Ë¤Ë¡¢»ÒÇ¤ÎÃãÂÀÏº¡Ê4¥«·î¡Ë¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Í·¤Ó¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬ÍÞ¤¨¤¤ì¤º¡¢¡Ö¤Ï¤Ã¤Á¤ã¤ó¡¢µ¯¤¤Æ¤è¡Ä¡ª¡×¤È¸À¤¤¤¿¤½¤¦¤Ë¾®¤µ¤ÊÆùµå¤Ç¡ÈÆ§¤ßÆ§¤ß¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÎ¤ÎÂç¤¤µ¤Ï¡¢10ÇÜ°Ê¾å¡£¤Ç¤âÆóÉ¤¤Î¤¢¤¤¤À¤ËÎ®¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ïÂ²¤ò¤³¤¨¤¿¿Æ»Ò¤Î¤è¤¦¤Êå«¡£ÅÜ¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¤Ï¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢ÀÅ¤«¤Ë¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¢¤²¤ë¡£¿´¤¬¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¤Ê¤ë¡¢Í¥¤·¤¤¤Ò¤È¥³¥Þ¤À¡£
¡¡Æ°²è¤ò¸«¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡¢¡Öµ¯¤¥Ë¥ã¥¤¡×¡Öµ¯¤¤Æ¡¢¹¬¤»¤ÊÄ«¡Ä¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡ØABEMA Morning¡Ù¤è¤ê¡Ë