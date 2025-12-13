¡Ú¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡Û¸ø¼°X¤ÇÁ´26¼ï¤Î¥¯¡¼¥Ý¥óÂç¸ø³«¡£¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¥³¥é¥Ü¤ä¥¥Ã¥º¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤É¤âÄ¶¤ªÆÀ¤Ë¡£¡ÔºÇÄ¹2·î4Æü¤Þ¤Ç¡Õ
2025Ç¯12·î12Æü¸½ºß¡¢¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¤Î¸ø¼°X¤¬¡¢ºÇÄ¹26Ç¯2·î4Æü¤Þ¤Ç»È¤¨¤ë¤ªÆÀ¤Ê¥¯¡¼¥Ý¥ó²èÁü¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ò¥ì¥¹¥Æ¡¼¥¤ä¥Ó¡¼¥ë¤â¤ªÆÀ
¸ø¼°X¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤âÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡¢Á´26¼ïÎà¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¡£
¡Ö¼ãÉ±µí¤Î¥Ò¥ì¥¹¥Æ¡¼¥¡Ü¥µ¥é¥À¡¦¥é¥¤¥¹¡¦¥É¥ê¥ó¥¯¥Ð¡¼¥»¥Ã¥È¡×¤È¡Ö¼«²ÈÀ½¸üÀÚ¤ê¤Ò¤ì¤«¤ÄÁ·¡Ê¤´¤Ï¤ó¡¦¤ß¤½½Á¡¦ÁÚºÚ¤Ä¤¡Ë¡×¤Ï³Æ110±ß°ú¤¡¢¡Ö¤ä¤ß¤Ä¤¥ß¡¼¥È¤ÎJonathan's¥¹¡¼¥×¥Ñ¥¹¥¿¡×¤ä¡Ö¤Á¤¤¤µ¤Ê¥Þ¥ë¥²¥ê¡¼¥¿¡×¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì55±ß°ú¤¤Ë¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢¡Ö¥É¥ê¥ó¥¯¥Ð¡¼¥»¥Ã¥È¡×¤Ï143±ß°ú¤¡¢¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼ ¥¶¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥â¥ë¥Ä¡ÊÀ¸¥¸¥ç¥Ã¥¡Ë¡×¤Ï166±ß°ú¤¤Ê¤É¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¤âÅÐ¾ì¡£Í§¿Í¤ä²ÈÂ²¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê½¸¤Þ¤ëÍ½Äê¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ó¤È¡¢¡ÖÅß¤Î¿ä¤·¥°¥ë¥á¥Õ¥§¥¢¡×¤È¡ÖJonathan's meets ¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¡×¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤â¡¢¤ªÆÀ¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¡£
¡Ö¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç¿©¤Ù¤ë¥¸¥å¡¼¥·¡¼¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡Ü¥µ¥é¥À¡¦¥é¥¤¥¹¡¦¥É¥ê¥ó¥¯¥Ð¡¼¥»¥Ã¥È¡×¡Ê1264±ß¡Ë¤ä¡Ö¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¤È¤¤¤Á¤´¤Î¥¸¥ç¥Ê¥Ñ¥Õ¥§¡×¡Ê1099±ß¡Ë¡¢¡Ö¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¤È¼«²ÈÀ½¥×¥ê¥ó¤Î¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¡Ê824±ß¡Ë¤Ê¤É¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢"ÅßµÙ¤ß¤ª¤³¤µ¤Þ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó"¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤³¤µ¤Þ¥á¥Ë¥å¡¼³Æ¼ï¡×¤Ï246±ß¤«¤é329±ß¡¢¡Ö¤ª¤³¤µ¤Þ¥½¥Õ¥È¡×¤Ï99±ß¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ÎÍøÍÑ´ü¸Â¤Ï¡¢ºÇÄ¹26Ç¯2·î4Æü¤Þ¤Ç¡£
¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ü¸Â¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¸ø¼°X¤è¤ê¡£
¡ÊÅìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô¡Ë