ÆüËÜ¤Î¾¦´·½¬¡Ö²¼ÀÁ¤±¡×¡¢¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ëµ¿Ìä¤òÊú¤¤¤¿³°¹ñ¿Íµ¯¶È²È¡£À¤³¦Âç¼ê¶âÍ»²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤Æµ¯¶È
¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Í¤ä²ñ¼Ò¡¢¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤«¤é°ìÊâÀè¤ÎÌ¤Íè¤Î»Ñ¤òÅÁ¤¨¤ëÈÖÁÈ¡ØBooSTAR¡¾¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡¾¡Ù¤¬12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
ÆüËÜ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¥·¡¼¥ó¤¬³è¶·¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢¶áÇ¯ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö³°¹ñ¿Íµ¯¶È²È¡×¡£
Èà¤é¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÝÂê¤Ø¤Î²ò·èºö¤ä»Ô¾ì¤Î·ä´Ö¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¿·¤·¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤äµ»½Ñ¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¡È°ÛÊ¸²½¤«¤é¤ÎÈ¯ÁÛ¡É¤Çµ¯¶È¤·¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤äÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤¹³°¹ñ¿Íµ¯¶È²È¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡£
ÆüËÜ¤Î¾¦´·½¬¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö²¼ÀÁ¤±¡×¡£»Å»ö¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ä²Á³Ê¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ëµ¿Ìä¤òÊú¤¡¢²ò·è¤¹¤Ù¤¯µ¯¶È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢À¤³¦Âç¼ê¶âÍ»²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤¿³°¹ñ¿Íµ¯¶È²È¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¸ì½èÍý¤ËÆÃ²½¤·¤¿¹ñ»ºAI¤ò³«È¯¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¤«¤é¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿³°¹ñ¿Íµ¯¶È²È¡£
ÆüËÜ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ëÈà¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼èºà¤¹¤ë¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î³°¹ñ¿Íµ¯¶È²È¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Î²ñÄ¹¡¦ÅÏÉô»ÖÊÝ»á¤ò¾·¤¡¢¸½¾õ¤Î²ÝÂê¤äÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎÀ®Ä¹¤Ø¤È·Ò¤²¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£