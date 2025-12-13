ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¿·µå¾ì¤Ï1km°ÜÆ°¤·¤Æ ËëÄ¥Ëº½¤Î±Ø¥Á¥«¤Ø¡ªÀéÍÕ»Ô¤Î´ðËÜ¹½ÁÛ¤È¥É¡¼¥à²½¤Î²ÄÇ½À¤ò²òÀâ¡ª 2034Ç¯¤Î³«¶È¤òÍ½Äê
ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤Î¿·¤¿¤ÊËÜµòÃÏ·×²è¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÆ°¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀéÍÕ»Ô¤Ï2025Ç¯9·î¡¢Ï·µà²½¤·¤¿ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ÊÀéÍÕ¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Î·ú¤ÆÂØ¤¨¡¦°ÜÅ¾¤Ë´Ø¤¹¤ë¡Ö´ðËÜ¹½ÁÛ¡×¤òÈ¯É½¡£°ÜÅ¾Àè¤È¤·¤Æ¡¢2023Ç¯¤Ë³«¶È¤·¤¿¿·±Ø¡ÖËëÄ¥Ëº½±Ø¡×¤Ë¶á¤¤¡ÖËëÄ¥¥á¥Ã¥»Ãó¼Ö¾ì¡×¤òÁªÄê¤·¡¢2034Ç¯º¢¤Î³«¶È¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ðËÜ¹½ÁÛ¤Ç¤Ï¡Ö²°³°·¿¡×¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤äµåÃÄ¤«¤é¤Ï¡Ö¥É¡¼¥à²½¡×¤òË¾¤àÀ¼¤âº¬¶¯¤¯¡¢µÄÏÀ¤Î¹ÔÊý¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¿·µå¾ì¤Î¾ì½ê¡¢ÀßÈ÷¡¢¤½¤·¤ÆºÇÂç¤ÎÁèÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²°º¬¤ÎÍÌµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Ï·µà²½¿Ê¤à¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òÌó1kmËÌ¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¿·µ¬¤Ë·úÀß
¸½¹Ô¤ÎZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï¡¢1990Ç¯¤Î³«¾ì¤«¤é35Ç¯¤¬·Ð²á¤·¡¢ÀßÈ÷¤ÎÏ·µà²½¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìµþÏÑ¤ËÌÌ¤·¤¿Î©ÃÏ¤«¤é¡¢±ö³²¤Ë¤è¤ëÅ´Éô¤ÎÉå¿©¤ä±«Ï³¤ê¤Ê¤É¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¶¯¤¤³¤É÷¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌ¾Êª¤È¤â¸À¤¨¤ë´Ä¶¤¬¡¢´ÑÀï¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï²ÝÂê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËëÄ¥¿·ÅÔ¿´ÃÏ°è¤Ï¡¢Ã±°ìµ¡Ç½¤ËÆÃ²½¤·¤¿³¹¤ÎÇÛÃÖ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢³Æ»ÜÀß´Ö¤Î²óÍ·À¤Î¸þ¾å¤ä¡¢¥¢¥Õ¥¿¡¼¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó»ÜÀß¤Î½¼¼Â¤Ê¤É¤ò¡¢¾Íè¤Ø¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î²ÝÂê¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·µå¾ì¤Ï¡¢¸½ZOZO¥Þ¥ê¥ó¤«¤éÆâÎ¦Â¦¡¦ËÌ¤Ø¤ËÌó1¥¥íÆþ¤Ã¤¿Ëº½ÃÏ¶è¡¢¸½ºß¤ÎËëÄ¥¥á¥Ã¥»Ãó¼Ö¾ì¤Î°ìÉô¤Ë·×²è¤µ¤ì¡¢JRËëÄ¥Ëº½±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó6Ê¬¤Î¾ì½ê¤ËÃÖ¤«¤ì¤ëÁÛÄê¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎËÌÂ¦¤Ë±Ø¡¢ÆîÂ¦¤ËËëÄ¥³¤ÉÍ¸ø±à¤ä¸½µå¾ì¡¢ÅìÀ¾¤ËÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¤¬¹¤¬¤ë¹½¿Þ¤Ç¡¢Å´Æ»±Ø¤È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¢¾¦¶È¥¨¥ê¥¢¤ò¥Ç¥Ã¥¤Ê¤É¤Ç¤Ä¤Ê¤°¥¦¥©¡¼¥«¥Ö¥ë¤ÊÆ³Àþ¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀéÍÕ»Ô¤Ï¡¢ËëÄ¥Ëº½±Ø¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹À¤Î¹â¤µ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ØÁ°¤«¤é¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÊý¸þ¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤¬²óÍ·¤·¤ä¤¹¤¤¹¤¤ÊâÆ»¤äÂÚÎ±¶õ´Ö¤òÀ°È÷¤·¡¢³¤ÉÍËëÄ¥±ØÂ¦¤«¤é¤â¥¹¥«¥¤¥¦¥§¥¤¤ä¥Ç¥Ã¥¤Ç¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¼ÖÃæ¿´¡×¤«¤é¡Ö¿ÍÃæ¿´¡×¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤òÌÜ»Ø¤¹¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£Ìîµå³«ºÅÆü¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÉáÃÊ¤«¤é»¶Êâ¤äÇã¤¤Êª¤Î¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¼þÊÕ¤ò¹Ô¤Íè¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤Þ¤ÁÊÂ¤ß¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤Á¤È¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
´ðËÜ¹½ÁÛ¤Ç¤Ï¡¢¿·µå¾ì¤Î»Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤Á¤È¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìîµå¾ì¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¥Ù¡¼¥¹µ¡Ç½¡×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2025Ç¯9·î¤Î´ðËÜ¹½ÁÛ¤Ç¤ÏËëÄ¥¤Î¡Ö³¤¡¦É÷¡¦¶õ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë²°³°·¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥í¥Ã¥ÆµåÃÄ¤«¤é¤ÎÍ×ÀÁ¤ä¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÀ¼¤ò¼õ¤±¡¢2025Ç¯11·î¤Ë¡Ö¥É¡¼¥à·¿¡×¤Î²ÄÇ½À¤òºÆ¸¡Æ¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯3·îº¢¤Ë¤Ï²°³°·¿¤«¥É¡¼¥à·¿¤«¤òºÇ½ª·èÄê¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¥É¡¼¥à²½¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÄÉ²ÃÈñÍÑ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ì±´Ö¤Î»ñ¶â¤ÇÏÅ¤¦Á°Äó¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÌ¿Ì¾¸¢¼ýÆþÁý¤Ê¤É¤òÁÛÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´ðËÜ¹½ÁÛ¤Ç¤Ï¡¢´ÑµÒÀÊ¤Ï¸½¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤«¤éÌó1³äÁý¤Î3Ëü3000¿ÍÁ°¸å¤òÁÛÄê¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê´ÑÀï¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¡¼¥È¤ä¡¢¤æ¤È¤ê¤ò»ý¤Ã¤¿ºÂÀÊ´Ö³Ö¤Î³ÎÊÝ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤Ïµå¾ì¤ò°ì¼þ¤Ç¤¤ë360ÅÙ²óÍ··¿¤È¤·¡¢¤É¤Î°ÌÃÖ¤«¤é¤â¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÍÍ»Ò¤¬Ê¬¤«¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤òÀ°È÷¡£°û¿©¤äÊªÈÎ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ò³È½¼¤·¡¢Æü¾ïÅª¤Ë³«Êü¤µ¤ì¤¿¡Ö¤Þ¤Á¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã¯¤â¤¬³Ú¤·¤á¤ë¾¦¶È¡¦¥¨¥ó¥¿¥á»ÜÀß¤Ê¤É¤Î¡Ö³ÈÄ¥µ¡Ç½¡×
Ìîµå¾ì¤Î¥Ù¡¼¥¹µ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¡¢¼ý±×»ÜÀß¤äÃ¯¤â¤¬³Ú¤·¤á¤ë»ÜÀß¤«¤é¤Ê¤ë¡Ö³ÈÄ¥µ¡Ç½¡×¤ÎÆ³Æþ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¾ìµ¡Ç½¤ä²°ÆâÎý½¬¾ì¡¢¾¦¶È¡¦¥¨¥ó¥¿¥áµ¡Ç½¡¢ËÉºÒµ¡Ç½¤Ê¤É¤¬¥ì¥¤¥ä¡¼¾õ¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢»î¹ç¤ÎÍÌµ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ÂÚºß¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦Ê¸²½¤Ç¤Þ¤Á¤ò¤Ä¤Ê¤°¹½ÁÛ¤â
µå¾ìÆâÉô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤ÁÁ´ÂÎ¤Î°ìÂÎ´¶¤â½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÍ½ÄêÃÏ¤ò´Þ¤àËº½ÃÏ¶è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÎÐ¤È³¤¤È³¹¤¬Ì¥ÎÏÅª¤ËÍ»¹ç¤¹¤ë¥·¥Æ¥£¥Ñ¡¼¥¯¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¡¢ËëÄ¥³¤ÉÍ¸ø±à¤äËº½¸ø±à¡¢ÉÍÅÄÀî±è¤¤¤ÎÎÐÃÏ¤È¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯²½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ë¤®¤ï¤¤¤È·Æ¤¤¤Î¶õ´Ö¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿³¤ÉÍËëÄ¥±Ø¼þÊÕ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡×¤ä¡Ö¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢±ØÆîÀ¾¤ÎËëÄ¥³¤ÉÍ¸ø±àÆâ¤Ë¤ÏÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¡ÖJAFÌ´¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡×¤¬2020Ç¯4·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢¥Ò¥å¡¼¥ê¥Ã¥¯¤¬B¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ë¥Æ¥£¡¼¥êÀéÍÕ¤ÎËÜµòÃÏ¤È¤·¤Æ¹ñÆâºÇÂçµé¤Î2Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤Î¡Ö¿·¥¢¥ê¡¼¥Ê¡×¤ÎÀ°È÷¤ò¹Ô¤¦»ö¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹½ÁÛ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ò·Ò¤°·Á¤Ç¡¢ÎÐ¤È¿åÊÕ¤Ë¤è¤ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯²½¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦Ê¸²½¡×¤ò¥Æ¡¼¥ÞËëÄ¥¿·ÅÔ¿´¤Î²óÍ·À¡¦ÂÚºß²÷Å¬À¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤è¤ê¤â±Ø¶á¤Ë¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¼çÌò¤ÏJRµþÍÕÀþ¤ÎËëÄ¥Ëº½±Ø¤Ë
¥¢¥¯¥»¥¹ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ºÇ´ó¤ê¤ÎJRËëÄ¥Ëº½±Ø¤«¤éÅÌÊâ·÷¤Ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Å´Æ»ÍøÍÑ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿Íè¾ì¤òÂ¥¤¹ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Åìµþ±Ø¤«¤éµþÍÕÀþ¤Î²÷Â®¤Ç³¤ÉÍËëÄ¥¤Þ¤ÇÌó30Ê¬¡¢¤½¤ÎÀè¤ÎËëÄ¥Ëº½¤Þ¤Ç¤Ï³Æ±ØÄä¼Ö¤Ç¿ôÊ¬¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ´Ø·¸¤Ç¡¢¼óÅÔ·÷³ÆÊýÌÌ¤«¤é¤Î¾è¤ê·Ñ¤®¤â¤·¤ä¤¹¤¤¥ë¡¼¥È¤Ç¤¹¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢±Ø¤È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¢¼þÊÕ¾¦¶È»ÜÀß¤ò·ë¤Ö¥Ú¥Ç¥¹¥È¥ê¥¢¥ó¥Ç¥Ã¥¤ä¹¾ì¶õ´Ö¤ò°ìÂÎÅª¤ËÀ°È÷¤·¡¢»î¹çÁ°¸å¤Î²óÍ·¤äÇã¤¤Êª¡¢¿©»ö¤È¤¤¤Ã¤¿²á¤´¤·Êý¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¹½ÁÛ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¤É÷¤ò´¶¤¸¤ë¡Ö²°³°·¿¡×¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¡¢Å·¸õ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¡Ö¥É¡¼¥à·¿¡×¤ØÅ¾´¹¤¹¤ë¤Î¤«¡£ÀéÍÕ»Ô¤¬¼¨¤·¤¿´ðËÜ¹½ÁÛ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¡¢»ö¶È¼çÂÎ¤ÎÁªÄê¤äµåÃÄ¤È¤Î¶¨µÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ·×²è¤¬¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¿·±Ø¡ÖËëÄ¥Ëº½¡×¤«¤éÅÌÊâ¿ôÊ¬¤È¤¤¤¦¹¥Î©ÃÏ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï¡¢Ìîµå´ÑÀï¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Çã¤¤Êª¤ä»¶Êâ¤â³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¤Þ¤Á¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢ËëÄ¥¿·ÅÔ¿´¤ÎÉ÷·Ê¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤Ï¡¢µÈ°æÍý¿Í´ÆÆÄ¤ÎÂàÇ¤¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Íèµ¨¤«¤é¥µ¥Ö¥í¡¼¿·´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤Þ¤¹¡£¿·ÂÎÀ©¤Ç¤Îº£¸å¤ÎµåÃÄ¤Å¤¯¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¹ÔÊý¤Ë¤âÃíÌÜ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
