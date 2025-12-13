¡Ú¤³¤Î»þ´üÃí°Õ¡Û¡ÖÃÈË¼ÉÂ¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¸½¤ì¤ë¾É¾õ¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©¡Ú°å»Õ´Æ½¤¡Û
´¨¤¤»þ´ü¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤ÉÂµ¤¤È¤·¤ÆÃÈË¼ÉÂ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½ë¤¤»þ´ü¤ÎÎäË¼ÉÂ¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢Æ±ÍÍ¤Î¾É¾õ¤È»×¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¸¶°ø¤äºÙ¤«¤¤¾É¾õ¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´ª°ã¤¤¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢»×¤ï¤ÌÂÎÄ´ÉÔÄ´¤ò¾·¤¯²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤³¤ÇËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÃÈË¼ÉÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¾É¾õ¡¦¸¶°ø¤Ê¤É¤â¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤¹¤ë¤Î¤Ç»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤ÏMedical DOC¤Ë¤Æ¡Ø¡ÖÃÈË¼ÉÂ¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¸½¤ì¤ë¾É¾õ¡¦ÂÐºö¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©°å»Õ¤¬´Æ½¤¡ª¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ëµ»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
ÃæÏ© ¹¬Ç·½õ¡Ê°åÎÅË¡¿Í°¦¿¸²ñÃæ¹¾ÉÂ±¡Æâ»ë¶À¼£ÎÅ¥»¥ó¥¿ー¡Ë
1991Ç¯Ê¼¸Ë°å²ÊÂç³ØÂ´¶È¡£°åÎÅË¡¿Í°¦¿¸²ñÃæ¹¾ÉÂ±¡Æâ»ë¶À¼£ÎÅ¥»¥ó¥¿ー½êÂ°¡£ÊÆ¹ñÆâ²Ê³Ø²ñ¾åÀÊ²ñ°÷ ÆüËÜÆâ²Ê³Ø²ñÁí¹çÆâ²ÊÀìÌç°å¡£ÆüËÜ¾Ã²½´ïÆâ»ë¶À³Ø²ñ³Ø½ÑÉ¾µÄ°÷¡¦»ØÆ³°å¡¦ÀìÌç°å¡£ÆüËÜ¾Ã²½´ïÉÂ³Ø²ñËÜÉôÉ¾µÄ°÷¡¦»ØÆ³°å¡¦ÀìÌç°å¡£
ÃÈË¼ÉÂ¤Î¾É¾õ¤È¸¶°ø
ÃÈË¼ÉÂ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉÂµ¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©ÃÈË¼ÉÂ¤È¤Ï¡¢ÃÈË¼¤¬¸ú¤¤¹¤®¤ë¤³¤È¤ÇÈ¯¾É¤¹¤ë½ô¾É¾õ¤ÎÁí¾Î¤Ç¤¹¡£
ÎäË¼ÉÂ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÎäË¼¤¬¸ú¤¤¤¿¼¼Æâ¤È½ë¤¤³°µ¤¤È¤Î·ã¤·¤¤²¹ÅÙº¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«Î§¿À·Ð¤¬Àµ¤·¤¯Æ¯¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÌ¾Á°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÈË¼ÉÂ¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ¤¬²¹¤«¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾É¾õ¤¬È¯¾É¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¾É¾õ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÃÈË¼ÉÂ¤Î¾É¾õ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
È©¡¦ÌÜ¡¦¹¢¤Î´¥Áç
Æ¬ÄË
ÅÇ¤µ¤
ÃÈË¼¤¬¸ú¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤ëÉô²°¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë´¥Áç¤·¤¿¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¡¢¿Í¤¬²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¼¾ÅÙ¤Ï40%～60%ÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÃÈË¼¤¬¸ú¤¤¤Æ´¥Áç¤¬¿Ê¤à¤È¼¾ÅÙ¤Ï20%Âæ¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤Ç´¥Áç¤¬¿Ê¤à¤È¡¢È©¡¦ÌÜ¡¦¹¢¤Ê¤É¤Î´¥Áç¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃÈË¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ¬¤ä¾åÈ¾¿È¤¬²¹¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Î¤Ü¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Æ¬ÄË¡¦¤á¤Þ¤¤¡¦ÅÇ¤µ¤¤Ê¤É¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾É¾õ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÈË¼¤ÇÆ¬ÄË¤ä¤á¤Þ¤¤¤¬µ¯¤³¤ë¸¶°ø¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©Æ¬ÄË¤ä¤á¤Þ¤¤¤Ê¤É¤¬µ¯¤³¤ë¸¶°ø¤Ï¡¢¸ú¤¤¹¤®¤¿ÃÈË¼¤Ë¤è¤ëÃ¦¿å¾É¾õ¤Ç¤¹¡£Åß¤Ï¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¾õ¶·¤Ç¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤ÈÀè½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¼¾ÅÙ¤ÎÃø¤·¤¤Äã²¼¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
´¥Áç¤·¤¿Éô²°¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¼«³Ð¾É¾õ¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÈéÉæ¤äÇ´Ëì¤Ê¤É¤¬´¥Áç¤·¡¢¸Æµ¤¤«¤é¿åÊ¬¤¬¼º¤ï¤ì¤ëÉÔ´¶¾øÝõ¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Åß¤Ï´À¤ò¤«¤¤Ë¤¯¤¤µ¨Àá¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿åÊ¬¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«³Ð¤ä·Ù²ü¿´¤¬Äã¤¯¡¢²Æ¾ì¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¿åÊ¬Êäµë¤ò¹Ô¤¦µ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ã¦¿å¾É¾õ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£
ÃÈË¼¤Ë¤è¤ëÉÔÄ´¤Î¸¶°ø¤ÏÃ¦¿å¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡£ÃÈË¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃ¦¿å¤¬µ¯¤³¤ë¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÔÄ´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åß¤Ç¤Ï¼«³Ð¤·¤Ë¤¯¤¤Ã¦¿å¾É¾õ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤ò±£¤ìÃ¦¿å¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£±£¤ìÃ¦¿å¤Ï¡¢¿¼¹ï¤ÊÃ¦¿å¾É¾õ¤Î¼êÁ°¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼«³Ð¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¿åÊ¬Êäµë¤òÂÕ¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Àè½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÉÔ´¶¾øÝõ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¿åÊ¬¤¬¤µ¤é¤Ë¼º¤ï¤ì¤ë¤È¡¢·ì±ÕÃæ¤Î¿åÊ¬¤¬¸º¤ë¤¿¤á¥É¥í¥É¥í¤È¤·¤¿Î®¤ì¤Ë¤¯¤¤·ì±Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢·ìÎ®¤¬°¤¯¤Ê¤êÆ¬ÄË¤äÅÇ¤µ¤¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
ÃÈË¼ÉÂ¤Ï¡¢´¥Áç¤«¤éÃ¦¿å¾É¾õ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÎÄ´¤Î°²½¤ò¾·¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ã¦¿å¾É¾õ¤Ï²Æ¤Ëµ¯¤¤ë¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤É¤Î¸ú¤¤¹¤®¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅß¤Ç¤âµ¯¤³¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¾¯¤·¤Ç¤âÆ¬ÄË¤ä¾åÈ¾¿È¤À¤±²¹¤Þ¤ê²á¤®¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Éô²°¤Î²Ã¼¾¤ä¶õµ¤¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ë¤è¤êÂÐ½è¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±»þ¤ËÀìÌç¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Ø¤Î¼õ¿Ç¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£Áá´üÈ¯¸«¤ÈÁá´ü¼£ÎÅ¤¬¡¢¾É¾õ°²½¤ÎËÉ»ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
»²¹ÍÊ¸¸¥
Åß¤Ç¤âÃí°Õ¡ÖÅß¤ÎÃ¦¿å¾É¾õ¡×¡ÊÀéÍÕ»Ô°å»Õ²ñ¡Ë
Ã¦¿å¾É¡Ê·ò¹¯Ä¹¼÷¥Í¥Ã¥È¡Ë