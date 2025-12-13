WDÌ¾¸Å²°¤¬1/12¤ËÌ¤·Ð¸³¼Ô¸þ¤±¤Î¡Ö¥¦¥ë¥É¥Ó¥®¥Êー¥º¥¥ã¥ó¥×¡×¤ò³«ºÅ
¡¡12Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¡ÊSV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤Î¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°¤Ï¡¢1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Ë¡¢Ì¤·Ð¸³¼Ô¸þ¤±¤Î¡Ö¥¦¥ë¥É¥Ó¥®¥Êー¥º¥¥ã¥ó¥×¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Ó¥®¥Êー¥º¥¥ã¥ó¥×¤Ï¡¢¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤ò»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿Í¤äÌ¤·Ð¸³¤Î¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¡¢¡Ö»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¾®³Ø1Ç¯À¸¤«¤é6Ç¯À¸¤Þ¤Ç¤ÎÃË½÷¤Ç¡¢¾®³Ø1¡¦2Ç¯À¸¤Ï9:30～10:45¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¡¢¾®³Ø3¡¦4Ç¯À¸¤Ï11:15～12:45¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¡¢¾®³Ø5¡¦6Ç¯À¸¤Ï13:45～15:15¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª»²²ÃÈñ¤ÏÀÇ¹þ¤ß3,500±ß¤Ç¡¢Äê°÷¤Ï³Æ¥°¥ëー¥×40Ì¾¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿½¤·¹þ¤ßÄù¤áÀÚ¤ê¤Ï2026Ç¯1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î17:00¤Þ¤Ç¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£