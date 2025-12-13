µþÅÔ¤ÎÉñµ¸¤éÀµ·î½àÈ÷¡Ö»ö»Ï¤á¡×¡¡µÀ±à¤Î²Ö³¹¡¢¤¢¤¤¤µ¤Ä²ó¤ê
¡¡µþÅÔ¡¦µÀ±à¤Î²Ö³¹¤Ç13Æü¡¢Àµ·î¤Î½àÈ÷¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤ë¡Ö»ö»Ï¤á¡×¤¬¤¢¤ê¡¢·Ýµ¸¤äÉñµ¸¤¬·Ý»ö¤Î»Õ¾¢¤ä¤ªÃã²°¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡µþÉñ°æ¾åÎ®¸ÞÀ¤²È¸µ¤Ç¿Í´Ö¹ñÊõ¤Î°æ¾åÈ¬ÀéÂå¤µ¤ó¤Î·Î¸Å¾ì¡ÊµþÅÔ»ÔÅì»³¶è¡Ë¤Ë¡¢Éñµ¸¤é¤¬Ë¬Ìä¡£¶ÀÌß¤¬¾þ¤é¤ì¤¿¤Ò¤ÊÃÅ¤ÎÁ°¤Ç¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤µ¤ó¤É¤¹¡×¤È½çÈÖ¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë¤È¡¢°æ¾å¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤Ð¤Ã¤Æ¤ä¡×¤È±þ¤¸¡¢¿·Ç¯¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²Ö³¹¤Ç¤Ï»ö»Ï¤á¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¹²¤¿¤À¤·¤¯¤Æ¡Ö»ö¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡Ö¤ª¤³¤È¤¦¤µ¤ó¤É¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¸ò¤ï¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£