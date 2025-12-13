¡Ú ¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¹©Æ£ÍÚ ¡ÛGATE½êÂ°¤ò¸øÉ½¡Ö¤è¤ê°ìÁØµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¡¢²¿»ö¤Ë¤â¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÇÇÐÍ¥¤Î¹©Æ£ÍÚ¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£·ÝÇ½»öÌ³½êGATE¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¤´±ï¤¬¤¢¤êGATE¤Ë½êÂ°¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤ê°ìÁØµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¡¢²¿»ö¤Ë¤â¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Àº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹©Æ£ÍÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ø¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ù¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿¸å¡¢2018Ç¯¤è¤êÇÐÍ¥³èÆ°¤òËÜ³ÊÅª¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÆÃ»£¥É¥é¥Þ¡Ø²÷ÅðÀïÂâ¥ë¥Ñ¥ó¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼VS·Ù»¡ÀïÂâ¥Ñ¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ë¤ÆÁá¸«½éÈþ²Ö¡Ê¥ë¥Ñ¥ó¥¤¥¨¥í¡¼¡ËÌò¤òÌ³¤áÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢2020Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²è¡Ø¤Î¤Ü¤ë¾®»û¤µ¤ó¡Ù¤Ç±Ç²è½é¼ç±é¡£¥É¥é¥Þ¡Ø¥í¥Þ¥ó¥¹Ë½É÷°è¡Ù¡¢¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¡¢±Ç²è¡Ø¤³¤Î²Æ¤ÎÀ±¤ò¸«¤ë¡Ù¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
