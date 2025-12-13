±Ñ¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¡¢¤¬¤ó²óÉü¤Î·Ð²á¤òÊó¹ð¡¡°ÛÎã¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç
¥í¥ó¥É¥ó¡ÊCNN¡Ë±Ñ¹ñ¤Î¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤Ï12ÆüÌë¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤¬¤ó¼£ÎÅ¤Î·Ð²á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ÛÎã¤ÎÊó¹ð¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¼£ÎÅ¤Ø¤ÎÈ¿±þ¤¬ÎÉ¹¥¤Ç¡¢¿·Ç¯¤Ë¤Ï¼£ÎÅ´ü´Ö¤¬Ã»½Ì¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
77ºÐ¤Î¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤Ï¡¢²óÉü²áÄø¤Ë¤ª¤±¤ë¤³¤ÎÀáÌÜ¤ò¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¿À¤Î·Ã¤ß¡×¤ÈÉ½¸½¤·¡¢¡Ö¶áÇ¯¤Î¤¬¤ó¼£ÎÅ¤Ë¤ª¤±¤ëÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤¿ÊÊâ¡×¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
»öÁ°¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤ÎÃæ¤Ç¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤Ï¡ÖÁá´ü¿ÇÃÇ¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê²ðÆþ¡¢¤½¤·¤Æ¡Ø°å»Õ¤Î»Ø¼¨¡Ù¤Î½å¼é¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢»ä¼«¿È¤Î¤¬¤ó¤Î¼£ÎÅ´ü´Ö¤ò¿·Ç¯¤Ë¤ÏÃ»½Ì¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£Æ°²è¤ÏËèÇ¯¹±Îã¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤È¤·¤Æ»üÁ±ÃÄÂÎ¤È¤ÎÄó·È¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤ë¤¬¤ó·¼È¯ÈÖÁÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤Ï¡¢2024Ç¯2·î¤ËÁ°Î©Á£¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¼£ÎÅ¤Ï¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¹ñ²¦¤ÎÊóÆ»´±¤¬CNN¤ËÂÐ¤·¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ì¤Ð¹ñ²¦¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¹¥¤ÊÈ¿±þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°å»ÕÃÄ¤Ï¸½¹Ô¤ÎÁ¼ÃÖ¤òÍ½ËÉÃÊ³¬¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤ÈÄÌ¹ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÊóÆ»´±¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢°ú¤Â³¤´Æ»ë¤È¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¤¡¢²óÉü¤Î·ÑÂ³¤ËºÇÍ¥Àè¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
º£²ó¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï11·î²¼½Ü¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Î¸øÅ¡¥¯¥é¥ì¥ó¥¹¡¦¥Ï¥¦¥¹¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÃæ¤Ç¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤Ï¤¬¤ó¸¡¿Ç¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¡£¸¡¿Ç¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¤¬¤ó¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤è¤¦¿Í¡¹¤ËÂ¥¤·¤¿¡£
¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤Ï¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤Î¤¬¤ó¼£ÎÅ¤Î²áÄø¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î´µ¼Ô¤ò¼è¤ê°Ï¤à¡Ö¥±¥¢¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¡×¤Ë¡Ö¿¼¤¯´¶Æ°¤·¤¿¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤Ï¿ÇÃÇ¤È¼£ÎÅ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë·È¤ï¤ë°å»Õ¡¢´Ç¸î»Õ¡¢¸¦µæ¼Ô¡¢»üÁ±³èÆ°²È¤é¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÉ½ÌÀ¡£¤½¤·¤Æ¸½ºßÈà¤é¤«¤é¸¥¿ÈÅª¤Ê¥±¥¢¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤ËÂÐ¤·¡¢¤ª¸«Éñ¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤òÂ£¤Ã¤¿¡£